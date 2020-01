El gerente de Noblex, lecciones de liderazgo, el kirchnerismo y más Piketty: los mejores libros para el verano

Títulos de management, economía, marketing personal, cultura organizacional y el impacto de la tecnología en la sociedad son novedad en el mercado local

Las vacaciones deberían ser, en el mejor de los casos, un período de descanso, de autodescubrimiento y reflexión, para compartir con los seres queridos y descubrir nuevos lugares y experiencias.

Para concretar todo eso, es recomendable la desconexión con las tareas habituales de trabajo, de estudio y domésticas, algo no siempre sencillo de cumplir.

Hay incluso quienes aprovechan esta etapa para ponerse a día con la lectura y las nuevas tendencias en su campo de acción y actividad.

Para ellos, a continuación presentamos una selección de los mejores títulos de negocios, economía tecnología y management publicados recientemente en el mercado local (algunos de ellos gratuitos), para leer este verano.





"El Gerente de Newsan. La historia jamás contada de la promo más premiada de la década"

Romina Zollo, Maria José Acosta (G7/Cúspide)

La marca de electrodomésticos decidió contar por fin los entretelones de lo ocurrido durante la campaña "Súper Promo Eliminatoria" con la cual Noblex, que es sponsor de la Selección Argentina de fútbol desde 2006, se consagró como uno de los grandes ganadores del Mundial de Rusia 2018. En el momento en que parecía que estaba todo perdido y que la Argentina quedaría fuera de la clasificación para el campeonato de la FIFA, Noblex apostó fuerte con una campaña que promovía la compra de televisores, confiando en que se produciría "el milagro" que llevara al equipo a Rusia.

Fueron los propios hinchas los que dieron origen al "gerente" de Noblex como personaje, hablando de él en redes sociales y retratándolo en distintos memes. Una vez consagrada esta presencia, la marca decidió crear el perfil en redes de este ejecutivo que deleitó a los fans durante todo el Mundial.

A la fecha, la campaña de Noblex tiene más de 40 premios nacionales e internacionales. Es una idea que consiguió dos leones de oro en Cannes, uno en 2018 y otro en 2019 (en Creative Effectiveness)

El libro, editado por G7, se vende exclusivamente en librerías de la cadena Cúspide.

"Ahora te puedes marchar… o no"

Leo Piccioli (V&R Editoras)

El segundo libro de Leo Piccioli, quien tras una exitosa carrera regional en Staples y Officenet decidió abandonar esa cómoda posición para dedicarse al "management disruptivo" y a orientar a otros líderes para que alcancen sus metas personales y laborales. Desde entonces, Leo fue distinguido como una de las Top Voices LinkedIn de Latinoamérica y fue nombrado por la revista Entrepreneur como uno de los Top Influencers en español a nivel global.

En este título sostiene que se puede ser feliz trabajando, sin importar qué se esté haciendo o en dónde. "Puedes irte de la empresa, trabajar en otra compañía, reinventar tu trabajo actual o animarte a emprender. Lo importante es que seas feliz trabajando. ¿Lo eres? 'Ahora te puedes marchar... o no' es un libro provocador que te movilizará, te guiará para que te hagas las preguntas correctas y te ayudará a que seas protagonista de tu vida", plantea.

Es una guía para quienes desean iniciar una búsqueda laboral, para aquellos que proyectan su emprendimiento y para los que quieren reciclarse y renovarse en su trabajo actual. Incluye además el curso "Buscar trabajo es un trabajo" de Piccioli, ejercicios para poner en práctica todo lo leído, gráficos y datos numéricos basados en una encuesta con respuestas de 40 países, y frases disruptivas al "estilo Leo Piccioli". Ya se consigue en librerías de todo el país.

"Los tres kirchnerismos una historia de la economía argentina 2003-2015"

Matías Kulfas (Siglo Veintiuno Editores)

Antes de ser designado ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas publicó este texto en el que relata la polarización que sufrió el kirchnerismo como fenómeno político, que oscila entre la reivindicación y la impugnación de las políticas del período de Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

En Los tres kirchnerismos, Matías Kulfas construye una historia de la economía argentina desde 2003 hasta el presente, que sortea esas visiones restringidas al señalar logros en materia económica y social, así como errores y dificultades para introducir cambios perdurables en la estructura productiva. Con un posfacio en el que analiza los resultados de la gestión de Cambiemos y las prioridades para pensar la Argentina de los próximos años, este libro constituye sin duda una obra de referencia para entender los dilemas recurrentes del desarrollo argentino.

Se consigue en librerías de todo el país.

"Guía para sobrevivir al presente"

Santiago Bilinkis (Sudamericana)

Develando los mecanismos que han convertido al celular en un objeto irresistible, Santiago Bilinkis propone desbloquear nuestra ingenuidad frente a los dispositivos, y ofrece ideas para utilizar los aparatos digitales para conectarnos y vivir experiencias compartidas en vez de encerrarnos cada uno en nuestra propia pantalla.

En el libro, el tecnólogo argentino investiga los efectos permanentes de los móviles en las personas, las estrategias de las empresas para conquistar el tiempo de los usuarios a través de estos vehículos, su uso para difusión masiva de informaciones –muchas veces falsas o incorrectas-, y su impacto en la crianza y las vivencias de quienes hoy son niños y jóvenes nativos digitales.

Bilinkis es tecnólogo y socio fundador de Quasar Ventures, una generadora de empresas tecnológicas desde las que contribuyó a crear compañías como Restorando y Avenida. En 2010 fue seleccionado para asistir a Singularity University en una sede de la NASA en Silicon Valley. Como tecnólogo, realiza diversas actividades de divulgación en medios de comunicación. Recientemente fue distinguido como personalidad destacada en el campo de la Ciencia y la Tecnología por la Ciudad de Buenos Aires.

El libro se consigue en formato impreso y digital, y puede descargarse la introducción de forma gratuita.



"Cómo construir tu Marca Personal en LinkedIn" (segunda edición ampliada)

Ariel M. Benedetti (Temas Grupo Editorial)

Tanto para quienes desean desarrollar una carrera corporativa como para los que aspiran a ser coaches o líderes influenciadores en su actividad, resulta útil construir una marca personal tanto online como de forma presencial.

Las personas que logran establecerse como referentes, indica Benedetti en este texto, tienen algo en común: no se contentaron con tener un CV online sino que además consolidaron su presencia y su reputación en las redes adecuadas. Con más de 7 millones de usuarios en la Argentina, LinkedIn es la red social profesional, por anotonomasia, que permite impulsar nuestra carrera y generar negocios.

En este libro se explican estrategias de personal branding, los pilares para tener un perfil exitoso en la red social para profesionales, las mejores maneras de interactuar con otros usuarios y ser un excelente networker y las métricas para medir el avance de la marca personal. Se consigue en todas las librerías del país.

"Big data. Breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas"

Walter Sosa Escudero (Siglo Veintiuno Editores)

En los últimos dos años la humanidad produjo más datos que en toda su historia previa. Cada vez que deslizamos nuestros dedos por una pantalla e ingresamos a una página web para hacer una compra o buscar una dirección, cada vez que hacemos un posteo, damos un "like" o subimos una foto a las redes sociales, cada vez que usamos la tarjeta de crédito, el GPS, generamos cantidades espeluznantes de datos espontáneos.0

Sosa Escudero revela dónde van parar, quién los analiza, los procesa, los usa y para qué. En un tono coloquial pero con máximo rigor científico, este libro ofrece un paseo guiado por el aguacero de datos y algoritmos. No presupone ninguna formación técnica, tan solo la curiosidad de saber qué promete esta batalla, que unos ven como el comienzo de una nueva era y otros, como el mal que viene a destruir nuestra vida cotidiana.

Se consigue en librerías de todo el país.

"Amar el Caos"

Federico Peiretti (Wunderman Invention Platform)

Una herramienta de inspiración, editada por la división de innovación de Wunderman en la Argentina (Wunderman Invention Platform o WIP), para la transformación cultural y un recorrido creativo para el desarrollo de nuevos negocios. Es un manual, una guía, un conjunto de reflexiones sobre cómo emprender dentro y fuera de una organización. El libro propone un recorrido para tomar nota acerca del desarrollo del gen emprendedor en cualquier contexto, y del emprendedorismo como forma de transformar una organización y agregar valor.

Está dirigido a todos aquellos curiosos, a CEO, directores y líderes de equipo que busquen innovar, personas que estén ingresando al mundo laboral, estudiantes, profesores de carreras de recursos humanos, administración, publicidad, marketing, comunicación y creatividad que quieran recorrer un camino distinto en una organización.

Está disponible en formato PDF para descargar gratuitamente.

"'La Muerte del Ego' como camino hacia el liderazgo"

María Noel Carrizo y Agustín Parigi (Gránica)

Luego de 20 años trabajando en el mundo corporativo, María Noel Carrizo y Agustín Parigi, directores de ADN Consultoría, presentan a este personaje (el Ego) que de manera casi imperceptible juega un partido clave dentro de cada organización provocando grandes costos para las empresas, los equipos y fundamentalmente, en los propios líderes.

Gracias al relato de diferentes líderes de distintos ámbitos (el corporativo, deportivo y artístico) se ejemplifica la intervención del Ego con el fin de rescatar aprendizajes y plasmarlos en herramientas y recursos que ayuden a gestionarlo. ¿El fin último? Lograr que el lector se sienta identificado con las historias y el análisis de los consultores para poder evidenciar las jugadas de su propio Ego y generar la reflexión y toma de conciencia para que éste no gane la partida.

Está disponible en librerías de todo el país y en Tematika.com

"Feedback Consciente"

Gabriel Paradiso (Grupo Editorial Temas)



Paradiso sistematiza modelos conceptuales, herramientas, investigaciones, ejemplos, historias y desafíos en torno a dar y recibir feedback en las organizaciones.

Se abordan temas sobre las relaciones y la forma de comunicarse, las conversaciones en el entorno actual, el "feedback consciente" y el aprendizaje para el cambio, y su aporte a la cultura organizacional.

Se consigue en librerías de todo el país.

"Salón 8. Relatos de inspiración y liderazgo"

Yokoi Kenyi Diaz (Ediciones Paidós)

Yokoi Kenji Díaz transmite un poderoso mensaje de optimismo y de fe en el ser humano. Hijo de padre japonés y madre colombiana, sus vivencias en ambos países lo enfrentaron rápidamente con situaciones en las que el liderazgo, la motivación y el amor le sirvieron de tabla de salvación para ver con otros ojos el mundo.

Los textos reunidos en este libro son una muestra de sus vivencias, ideas y sentimientos, fruto de la experiencia cotidiana y de la interacción con los asistentes a sus conferencias y con sus cientos de miles seguidores en redes sociales. En ellos demuestra el valor que implica dejar atrás cualquier barrera mental o cultural que frene el deseo de ser cada día mejor y, sobre todo, feliz.

Se consigue en librerías de todo el país.

"Dejarse enseñar"

Javier Carrizo, titular de GEA Logistics (Autores de Argentina)

A través de entrevistas noveladas a referentes de variadas profesiones y oficios (carpintero, artista, entrenador, médico, heladero, trabajador social, etc.), sumadas a su propia experiencia y trayectoria, el autor brinda reflexiones, información y consejos para emprender, de manera satisfactoria, el mundo del trabajo, como forma de realización personal y responsabilidad social. Cada historia de la vida cotidiana aborda diferentes aspectos que nos permiten ser más eficientes y eficaces en nuestro trabajo diario. Estas competencias son factibles de ser trabajadas, mejoradas y entrenadas.

El libro funciona como un compendio de reflexiones para quien está comenzando a sumergirse en el mercado laboral, o para aquellos que están buscando crecer en su posición actual. Se consigue en formato impreso pero también puede descargarse de forma gratuita la versión digital.



Este título se consigue en formato impreso de tapa blanda, digital y audiolibro.

"Capital e ideología"

Thomas Piketty. Con traducción de Daniel Fuentes (Ediciones Paidós)

Tras publicar "El capital en el siglo XXI" en 2013, Thomas Piketty accedió a fuentes fiscales e históricas que diferentes gobiernos se negaban a ofrecer hasta ahora. A partir del estudio de estos datos inéditos, el autor propone una historia económica, social, intelectual y política de la desigualdad, desde las sociedades estamentales y esclavistas hasta las sociedades poscoloniales e hipercapitalistas modernas, pasando por las sociedades colonialistas, comunistas y socialdemócratas.

De este análisis se desprende una conclusión: la desigualdad no es económica o tecnológica, es ideológica y política. Para Piketty, el hilo conductor de la historia de las sociedades humanas (que es también la historia de la búsqueda de la justicia) no es la lucha de clases, como defendían Marx y Engels, sino la lucha de ideologías. La posición social no basta para forjar una teoría de la sociedad justa, de la propiedad justa, de la fiscalidad justa o de la democracia.

Thomas Piketty se muestra convencido de que es posible superar el capitalismo y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el social-federalismo.