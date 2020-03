Empresarios piden medidas por el impacto económico del coronavirus: "El remedio será peor que la enfermedad"

Piden aliviar la presión fiscal y créditos blandos para hacer frente a la pandemia. La amenaza sobre el empleo y qué pasará con la economía informal

Tras las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández el domingo, los comercios y empresas comienzan a prepararse para un eventual impacto económico por el coronavirus, que le pegará de lleno a la Argentina en medio de una profunda recesión.

El cierre de las fronteras, la menor circulación de la población en las calles por los pedidos de aislamiento, la suspensión de eventos y actividades culturales, todo anuncia un panorama de una mayor baja en la actividad económica que lo que ya se esperaba.

En este marco, empresarios, comerciantes e industriales nucleados en la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) formaron un "comité de crisis" para "monitorear" los efectos del avance de la pandemia del coronavirus en las Pymes porteñas y solicitaron al Gobierno de la Ciudad medidas para "morigerar" ese impacto económico.

"La postergación de pagos de impuestos, el libre estacionamiento y líneas de crédito blandas para el sector", fueron algunos de las medidas de contención que solicitaron desde el comité.

Fecoba solicitó al ejecutivo porteño estas iniciativas para para compensar la crisis provocada por la "falta de comercialización" y la "amenaza" sobre los puestos de trabajo.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Fabián Castillo, manifestó la "necesidad" que tienen desde Fecoba de "suspender las retenciones Sircreb", entre otros impuestos que "alivianen la presión fiscal".

Al mismo tiempo, Castillo llamó a "comerciantes e industriales de la ciudad a acompañar todas las acciones que adopten tanto las autoridades nacionales como locales sin excepción".

"Nos encontramos ante una realidad que podemos enfrentar si nos unimos, si somos solidarios y si obedecemos todas las indicaciones. Es una gran ocasión para anteponer el bien común", agregó el dirigente empresario.

Vale la pena aclarar que, según anunció el Presidente Fernández, este lunes se reunirá de urgencia el Gabinete económico del Gobierno a analizar precisamente medidas que permitan aminorar el impacto de la baja de actividad que traerá la menor circulación de personas en las calles y actividades sociales.



"Vamos a reunir al gabinete económico y social, tenemos que preparar una serie de medidas económicas para paliar efectos de esta pandemia. Está claro que la actividad económica se va a restringir, está claro que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y está claro que tenemos que mantener la actividad económica", dijo Alberto Fernández en una conferencia de prensa que brindó tras la reunión que mantuvo con su gabinete en Olivos el domingo.



Acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Estado afirmó que mañana en la reunión se va a trabajar en ese sentido y adelantó que, entre los temas se analizará el trabajo a distancia y los sistemas de licencia.

El remedio, ¿peor que la enfermedad?



Por otra parte, desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que realiza investigaciones para asesorar sobre responsabilidades ejecutivas y políticas públicas, también emitieron un comunicado alertando sobre la posibilidad de que el impacto negativo de esta pandemia en la Argentina "sea peor que la enfermedad"

Desde esa entidad sin fines de lucro recordaron que el actual cese de la expansión de la enfermedad en China "coincidió con el paro de actividades económicas y sociales y el encerramiento compulsivo de la población en sus domicilios. Este antecedente fue tomado por los países europeos más afectados imitando la medida", algo que en las últimas horas extremaron también las autoridades en la Argentina al paralizar las actividades productivas, sociales y recreativas.

IDESA se pregunta cuál puede ser en la Argentina el resultado de estas medias y para eso propone recordar que la mayoría de los ingresos en los hogares del país, según datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) provienen de la economía informal, que está más desprotegida que el sector registrado del impacto económico de la suspensión de la actividad:



- El 55% de los hogares tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado de los cuales el 16% son pobres.

- El 22% de los hogares tiene como jefe a un asalariado no registrado de los cuales el 43% son pobres

- El 23% de los hogares tiene como jefe a un cuentapropista y el 35% son pobres.

Según IDESA, el 45% de los hogares tiene ingresos de la economía informal

"Estos datos muestran que sólo la mitad de las familias tiene como jefe de hogar a alguien que trabaja en relación de dependencia registrado. En estos casos la reclusión tiene viabilidad en la medida que el empleador continúe pagando los salarios. Para ello, como ocurre en los países desarrollados, el Estado debería contemplar subsidios, especialmente para las empresas más pequeñas. Pero la otra mitad de los hogares viven del trabajo en la informalidad y/o el empleo por su cuenta con lo cual recluirse en su hogar implica cesar de tener ingresos. Con el agravante de que muchos de ellos son pobres, de manera que la falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus", señala el informe de IDESA.



La entidad asegura que "la Organización Mundial de la Salud en sus directivas no recomienda el cese de actividades y la reclusión de la población para reducir el contagio de coronavirus. Señala explícitamente que no es realista ni deseable aspirar a un riesgo cero. Las autoridades sanitarias deben determinar qué es un riesgo aceptable y qué medidas deben tomarse para reducir esos riesgos. Dice también que medidas efectivas son las de informar a la población para que extreme las medidas individuales de prevención como lavado de manos y limpieza regular con desinfectantes de objetos y superficies en lugares de trabajo y acceso público. Para el caso de espectáculos y reuniones masivas, señala que las partes interesadas junto con las autoridades sanitarias deben evaluar los riesgos y tomar las medidas preventivas".



"En salud, se debe sopesar el costo de la enfermedad con el costo del remedio. En este sentido, no hay que perder de vista que el coronavirus se manifiesta en una gripe que en el 80% de los casos se presenta como leve a moderada, en el 14% como severa y en el 6% como crítica, siendo ésta última la que puede llevar a la muerte y se da mayoritariamente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas pre-existentes. Parar la actividad económica y aislar a la población en prevención de una minoría es un remedio que tiene costos sociales mucho más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad", consideran los expertos.



Por último, IDESA recuerda que, a diferencia de lo que ocurrió en países desarrollados con capacidad para subsidiar empresas y familias, "en la Argentina con un sector público quebrado y la mayoría de las familias, sobre todo las más vulnerables, viviendo de la informalidad el remedio será peor que la enfermedad. Por eso, es recomendable agudizar la creatividad para adoptar medidas preventivas alternativas que produzcan menos daño social".

Entidades empresarias suspenden sus agendas

Ya desde antes de que se anunciaran oficialmente las últimas medidas definidas por el Gobierno nacional para combatir al coronavirus, entidades que regularmente nuclean a empresas y pymes habían dado de baja sus actividades preparadas para este inicio del año.

Por prevención del coronavirus, se suspendieron los eventos para empresarios y emprendedores

En marzo, tras los meses de verano, suelen empezar no solo la programación de eventos empresariales y congresos, sino sobre todo las capacitaciones a las que son invitados los ejecutivos de distintas áreas de las principales compañías del país.

Pero a la luz de la prohibición de eventos y reuniones, distintas organizaciones comenzaron a dar de baja su calendario de eventos.

El Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE), por caso, comunicó este viernes que se reprogramarían las fechas de realización de las actividades previstas para el año, y que también se encontraban "analizando nuevas maneras de llevarlas adelante".



"Como participantes de la vida pública de la Argentina y apelando a nuestra responsabilidad social como organización, decidimos tomar acción y cooperar a través de estas medidas con las autoridades en el cuidado de la salud pública y resguardar la seguridad de aquellas personas que asistan a eventos y encuentros organizados por IARSE. Por este motivo y para colaborar con las medidas requeridas, iremos brindando mayores precisiones y comunicándonos con nuestras Empresas y Organizaciones Miembro a medida que tomemos las decisiones necesarias para garantizar las condiciones sanitarias correctas", indicó IARSE.



"Mantenemos intacta la convicción de continuar celebrando espacios de intercambio en temáticas de Sustentabilidad y Responsabilidad Social; y esperamos que las Empresas y Organizaciones Miembro de IARSE -y demás públicos de interés- nos acompañen y apoyen en este proceso de transformación que nos interpela a todos y todas", cerraron.

Ya el viernes el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), dedicado a nuclear a empresarios y ejecutivos de grandes empresas, decidió "suspender provisoriamente todas las actividades de la institución hasta nuevo aviso".

"Durante este tiempo en IDEA se activarán distintos equipos de trabajo que coordinen los esfuerzos de más de 500 empresas socias de la institución, multinacionales a Pymes, que comprenden sectores productivos y de servicios en todo el país. Con este objetivo, ya nos hemos puesto a disposición de las autoridades nacionales para trabajar codo a codo en la articulación de esfuerzos públicos y privados. De este modo, impulsamos una colaboración proactiva que nos permita vencer la pandemia que afecta hoy a nuestro país", aseguraron desde esa entidad.



"Las experiencias en otros países del mundo demuestran que sólo seremos capaces de salir adelante de esta crisis si actuamos todos juntos, sin egoísmos y con el mayor sentido de responsabilidad y patriotismo", añadieron.