¿Por qué es feriado el 24 de marzo?

En marzo los argentinos tendrán un fin de semana XL de cuatro días. A qué se debe y por qué no se trabaja regularmente el lunes 23 de marzo

Son muchos los trabajadores que tienen cada año marcada su agenda con los días feriado en los que podrán escapar a las obligaciones y quizás disfrutar de algo de esparcimiento en sus hogares o en destinos turísticos.

En 2020 ellos aprovecharán que el calendario oficial del Gobierno Nacional incluye 19 feriados y 10 días no laborables que son aplicables para quienes profesen la religión cristiana, judía o islámica.

El esquema que pone a disposición el Ministerio del Interior definió además los tres días libres del año por fines turísticos y la primera de estas fechas cae en el mes de marzo.

En ese marco, en marzo tendrá lugar el día lunes 23 el primer feriado con fines turísticos y día no laboral, definido en relación al 24 de marzo, cuando se celebrará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Esto quiere decir que habrá en este mes un fin de semana largo de cuatro jornadas que comienza el sábado 21 y sigue el domingo 22.

El calendario oficial indica además un feriado nacional inamovible para el día martes 24, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Se trata del día elegido por el gobierno nacional para conmemorar en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente.

En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.



La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".

Por este motivo, la administración de Mauricio Macri eligió el lunes 23 de marzo como uno de los feriados con fines turísticos de 2020, de manera de crear un día "puente" para generar así un fin de semana XL y fomentar la actividad turística y de esparcimiento. Vale la pena recordar que las tres fechas que puede seleccionar el gobierno para este fin fueron elegidas en 2019, mucho antes de que se solicitara a la población aislamiento preventivo por el coronavirus.

El gobierno nacional tiene la potestad de determinar tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriado puente".

Cuáles son en 2020 los feriados con fines turísticos

Te puede interesar ¿Cuáles son los feriados de 2020?

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía. Se seleccionan días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas.

Para 2020, se establecieron como feriados con fines turísticos, a través del Decreto 717/2019, los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

La pregunta que surge siempre en estos casos es si se trata de un feriado optativo u obligatorio para las empresas. Y en cualquier caso, cómo debe abonarse a los empleados.



En el calendario 2020 de feriados del Ministerio del Interior de la Nación, el 23 de marzo figura como una fecha inamovible. Y si bien no precisa que es no laborable, teniendo en cuenta que por el decreto 717/2019 se lo considera un feriado con fines turísticos, se entiende que lo es.



Esto significa, de acuerdo a el 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, que "en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual". Es decir, quienes trabajen el día 23 de marzo deberían cobrar doble jornada.

¿Qué diferencia a un feriado de un día no laborable?

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Más allá de los feriados nacionales por fiestas patrias, hay fechas que solo algunos trabajadores tendrán libres, ya sea por motivos religiosos o por decisión de su empleador.

Sucede que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, aunque ambos se rigen por la Ley 27.399.

La jornada considerada como "no laborable" sí afecta a la administración pública.

"No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

Te puede interesar 6 secretos de los líderes digitales para transformar las empresas

Cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

La Ley de Contrato de Trabajo especifica en su artículo 167 que "en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple".

En 2020 algunos de los días no laborables definidos en el calendario oficial son el 24 de abril , por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (que corresponde a empleados y estudiantes de origen armenio), los primeros dos días y los dos últimos de la Pascua Judía (Pésaj), los dos días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), 19 y 20 de septiembre, el Día del Perdón (Iom Kipur) el 28 de ese mes.

Asimismo, hay días no laborables específicos para los habitantes que profesen la religión islámica: 24 de mayo, 31 de julio, 20 de agosto y 28 de septiembre.

¿Cuáles son los próximos feriados de 2020?

La lista oficial completa de feriados está siempre disponible en Internet en un calendario que pone a disposición el Ministerio del Interior de la República Argentina, que incluye además un contador que permite conocer al instante cuánto falta para el próximo día libre.

Ese documento también aclara cuándo un feriado es inamovible o puede ser trasladado a una fecha diferente de la original.

En 2020 habrá 19 feriados oficiales

Abril es uno de los meses con más días libres en el año. El día 2 se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Luego, el jueves 9 y viernes 10 los cristianos festejan el jueves y viernes Santo, previo a la celebración de las Pascuas el domingo.

Asimismo, los días 9, 10, 15, 16 de abril se festejan las Pascuas judías y son días no laborables para las personas de esa religión.

Finalmente, el viernes 24 iniciará un fin de semana de tres días para algunos trabajadores, ya que en esa fecha se conmemora Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. En esa fecha, empleados y funcionarios públicos y los alumnos de origen armenio pueden disponer libremente de este día.

Te puede interesar Empresas argentinas, en alerta coronavirus: se implementan protocolos y crece el teletrabajo

Mayo también será un mes cargado de feriados, y de hecho inicia el viernes 1 de mayo con el Día del Trabajador, que este año dará lugar a un fin de semana largo.

Luego, el 24 de mayo en el calendario oficial figura el Día de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán. En este caso, el feriado solo aplica para quienes profesen la religión islámica en Argentina.

Y al día siguiente, el 25 de mayo, se recuerda una de las fechas patrias más importantes del año, el Día de la Revolución de Mayo.

En junio habrá un importante feriado trasladable: el Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que cada año ocurre el 17 de junio (en 2020 se traslada al 15 de junio).

Asimismo, el 20 de junio también será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Julio en 2020 será particular ya que al feriado del jueves 9, cuando se conmemora el Día de la Independencia de Argentina, se sumará también el viernes 10, como feriado con fines turísticos, dando paso a un fin de semana XL de cuatro jornadas. Y el mes termina el martes 31 de julio con la Fiesta del Sacrificio, feriado que solo aplica para quienes profesen la religión islámica en Argentina.

En agosto habrá dos fechas especiales: el lunes 17 – por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín- y el jueves 20, por el Año Nuevo islámico (que en este caso aplica como feriado religioso).

Los días 19 y 20 de septiembre las personas que profesan la religión judía en el país celebrarán el Año Nuevo. De la misma manera, el lunes 28 será el Día del Perdón solo para quienes profesen la religión islámica.

El 12 de octubre será feriado nacional para todos los trabajadores por motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y el lunes 23 de noviembre fue el día elegido por el gobierno para trasladar el Día de la Soberanía Nacional, que tradicionalmente se celebra el día 20.

Los feriados y fines de semana largos son aprovechados para turismo

El último mes del año cuenta con otro feriado con fines turísticos el día 7, seguido del día de la Inmaculada Concepción de María el martes 8 de diciembre. De esta forma, por esta celebración de la religión cristiana, se conformará un fin de semana largo de cuatro días.

Por último, el 25 de diciembre es feriado nacional por el festejo de la Navidad.