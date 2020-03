Economía informal en la pandemia: se esperan medidas para trabajadores "en negro"

Se anticipan medidas para monotributistas y autónomos. Qué piden especialistas y organizaciones sociales para los trabajadores "en negro"

El presidente Alberto Fernández anunció el jueves por la noche, durante el discurso en el cual adelantó el decreto de la cuarentena obligatoria para combatir el coronavirus, que "en los próximos días" dictará normas para "aliviar la situación" del "sector de la informalidad" laboral y monotributistas.



Sin dar detalles de las medidas, el Presidente tomó nota de la situación de mayor vulnerabilidad de esos sectores frente a la crisis económica por la cuarentena obligatoria que se decretó como consecuencia del avance del coronavirus en el país.



"La economía se va a relentizar y vamos a retener menor recaudación y problemas fiscales que tendremos que resolver", admitió durante una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

"Todos hemos visto que hay un sector que hasta aquí no hemos atendido adecuadamente y quiero llevar tranquilidad a todos ellos. Es el sector de la informalidad y de los monotributistas. En los próximos días vamos a estar dictando normas que alivien el momento para todos ellos", aclaró el mandatario.



Hasta el momento, el paquete de ayuda anunciado por el Gobierno de Fernández no contempló a casi dos millones de contribuyentes integrados por monotributistas, autónomos y pequeñas empresas.

Son muchos los sectores que están reclamando medidas para este colectivo, incluyendo a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), que presentó una nota ante la AFIP reclamando mayores medidas de alivio para monotributistas y las pymes ante el avance de la pandemia del coronavirus. Entre ellas sugieren suspensión del monotributo, devolución del IVA por compras con débito de productos esenciales y extensión de estos beneficios a trabajadores de la economía informal.



Por otra parte, dentro del sector informal se encuentran quienes trabajan "en negro". Según un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), es un 45% de la fuerza laboral.

IDESA asegura que si la mitad de los hogares del país tiene un jefe de hogar que tiene un trabajo no registrado, es necesario que desde el Estado se implementen subsidios para las personas que no contarán con un empleador que pague su sueldo por el período que dure la cuarentena obligatoria (que en principio será hasta el 31 de marzo inclusive).

Propuestas para trabajadores informales durante la pandemia

Uber anunció medidas por el coronavirus para sus choferes en Argentina

Los efectos económicos del coronavirus ya repercuten con fuerza sobre el medio de vida de los trabajadores informales, que en muchos casos no tienen otra opción que continuar trabajando en medio de la cuarentena obligatoria, arriesgando su salud.



Las actividades como venta callejera o en ferias, el delivery de productos, etc. se redujeron en las últimas jornadas y la perspectiva a corto y mediano plazo es de alta incertidumbre.



En este contexto, dirigentes gremiales y analistas económicos dijeron a Télam que el gobierno debería contemplar la posibilidad de instrumentar un sistema de "licencias pagas" para estos trabajadores mientras dure la emergencia sanitaria nacional para contener la expansión del coronavirus.



El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban "Gringo" Castro, dijo que "en este momento hay que volcar recursos a los trabajadores que trabajan por cuenta propia y reforzar los controles para que los precios no se disparen". En ese sentido, opinó que "tiene que haber una decisión de no pagar la deuda con el FMI y destinar ese ingreso a los sectores más humildes".



"Nuestros compañeros y compañeras trabajan en la calle por lo cual, el reciclador, el vendedor ambulante, la que trabaja en barrios a partir de la entrega de viandas, todos se están viendo perjudicados por la situación de emergencia", destacó el dirigente de la de UTEP.



Respecto al cumplimiento del distanciamiento social recomendado por el Gobierno, Castro advirtió que "hay que buscar una solución desde el Estado para que quienes dejen de trabajar por la emergencia mantengan sus ingresos".



"Hay gente con presión alta, diabetes, y el riesgo aumenta, pero por el momento tienen que seguir trabajando porque no tienen otra opción", agregó el gremialista.



Al respecto, el economista de Idesa, Jorge Colina, dijo que "las medidas de confinamiento pueden ser muy dañinas para el 45% de la población que vive en la informalidad". Consultado sobre la idea de asignar subsidios especiales para la economía informal, el especialista aseveró que "la cantidad de recursos fiscales a movilizar serían muy grandes" en un momento en que "al Estado se le caen los ingresos producto de la merma de la actividad general".



Por su parte, el asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), Juan Ottaviano, aseguró a Télam que "la actividad del sector bajó como en todos los rubros" y estimó que "correspondería que se adopten licencias pagas para la población de riesgo, como sucede en otras actividades".



Sin embargo, "las empresas alientan a los trabajadores a salir a la calle igual y crean promociones tales como 'envíos gratis' o 'entregas sin contacto'", agregó el dirigente de APP.



Ottaviano subrayó que "hay que estar atentos a las medidas oficiales y a que las empresas cumplan estas disposiciones, eventualmente, teniendo en cuenta que los trabajadores de plataformas son un grupo desprotegido, que no cuenta con cobertura de salud, ni ART".



"Ojalá que esta crisis sirva para entender la importancia del reconocimiento de los derechos laborales de todos", resaltó el representante de APP, entidad que nuclea a trabajadores de las cadenas Rappi, Glovo, Nova, Pedidos Ya y Uber Eats, entre otras.



No obstante, Uber aseguró a Télam que los conductores que contraigan Covid-19 y deban estar en cuarentena "recibirán, por única ocasión y de forma extraordinaria, un apoyo económico por hasta 14 días".



Señalaron además, que la compañía desactivó temporalmente la modalidad de viajes compartidos (Pool), que se realiza entre pasajeros que no se conocen entre sí.

El 70% del servicio doméstico en Argentina no está registrado





A su vez, el apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), Carlos Brassesco, señaló a Télam que "las compañeras están preocupadas por la incertidumbre no sólo del virus, sino, sobre todo, por su fuente de trabajo e ingreso".



Sobre la posibilidad de dejar de percibir salarios en caso de entrar en cuarentena destacó que "las trabajadoras que están en la informalidad presentan una situación desventajosa respecto de las que están registradas, las cuales en el 75% de los casos perciben licencias pagas".



Si bien el trabajo en casas particulares es una actividad formal encuadrada bajo el régimen especial de contrato de trabajo de la Ley 26.844, más del 70% del total estimado de 1.700.000 trabajadoras del sector permanecen aún en la informalidad, de acuerdo a información brindada por Upacp.



Por último, el secretario general de la seccional Buenos Aires del Sindicato Único de Conductores de Motos (Sucmra), Nicolás Morrone, dijo a Télam que esta actividad no está enmarcada en ningún convenio colectivo de trabajo lo que hace "inviable cumplir la cuarentena".



"Trabajamos y cobramos día por día", remarcó Morrone, al tiempo que señaló que "de los tres servicios que brindamos, disminuyeron los de mensajería y de delivery" por la caída de la demanda de las empresas y comercios. El dirigente de Sucmra añadió que "el servicio de repartición de compras por internet fue el único que aumentó en estos días, conforme al incremento de las ventas bajo esa modalidad", ya que "la gente compra a distancia para evitar el contacto".