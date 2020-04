Protagonistas y ganadores: el impacto de la pandemia en la imagen de los CEO argentinos

Durante los meses de aislamiento algunos empresarios lograron capitalizar su presencia en los medios y otros se ahogaron en exposición negativa

Desde el gobierno nacional vienen repitiendo desde hace más de un mes que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio "no son simpáticas" pero son necesarias.

En las últimas semanas las restricciones para circular y trabajar en el territorio nacional se fueron relajando y ya hay grandes empresas y también pequeñas y medianas que retoman en algún nivel la actividad.

Sin embargo, esto no evitó que se reeditara el viejo conflicto entre empresarios y el Estado que suma ya incontables capítulos en la historia argentina. "Ganen un poco menos" les pidió el presidente Alberto Fernández en una de las conferencias de prensa que dio durante la primera etapa de la cuarentena, y más tarde lanzó un decreto para prohibir los despidos.

Muchos empresarios –algunos por necesidad y otros sin necesidad- decidieron hacer oídos sordos a estos pedidos y ya hay cientos de trabajadores despedidos, suspendidos o con recortes salariales. También hubo quienes, sin tener alternativa, desafiaron la cuarentena para ir a trabajar.

El caso emblemático que llegó a las tapas de los diarios fue el de la metalúrgica Techint, del empresario Paolo Rocca, que se valió del convenio de trabajo de la construcción para despedir a 1.450 empleados apenas comenzó la etapa de aislamiento.

Le llovieron críticas a la otrora alabada multinacional de origen argentino, pero sobre todo, le costó al titular de la compañía, que según una reciente encuesta, fue elegido el empresario local con la peor imagen en todo el país especialmente por el cruce con Alberto Fernández por los despidos.

¿Les importa a los CEO en Argentina tener mala imagen en los medios y en la opinión pública? Si no es así, debería importarles, indicaron desde la firma de monitoreo de indicadores de negocio, Horse, los cofundadores Juan Pablo Daniello y Cristian Marchiaro.

"Definitivamente les importa y es fundamental que así sea porque sin esa medición es muy difícil tomar buenas decisiones", dijeron a iProfesional.

No tiene que ver, como sí ocurre en mercados más desarrollados, con la variable CEO en la capacidad de una empresa de conseguir financiamiento o de capitalizarse. "La gestión de influencia, medida como la capacidad que tiene una empresa de incidir sobre sus audiencias estratégicas se ha vuelto fundamental para el negocio, y el CEO en ese proceso tiene un rol clave. Por eso medir la comparativa permite afinar su estrategia, optimizar el tiempo invertido y lograr una ventaja frente a los competidores. Una gestión inteligencia de la exposición del CO redunda en mayor influencia para la empresa", completaron.

Ranking de protagonistas y ganadores en cuarentena

Los CEO con mayor exposición y mejor imagen durante la pandemia



Horse dio a conocer hoy un ranking de imagen de empresarios en base a la cobertura que recibieron en más de 100 medios argentinos durante la etapa que duró la cuarentena.

Se midió, por un lado, la exposición, y por otro, el sentimiento o aprobación que cada uno de los 24 empresarios cosechó en la opinión pública.

Los de mayor cobertura son considerados por esta consultora como los "protagonistas" del período de aislamiento social. En este caso, el que levantó muchísimo su perfil fue el supermercadista Alfredo Coto, quien encabezó junto a sus empleados una manifestación para evitar el cierre de uno de sus supermercados en donde fueron detectados sobreprecios.

Coto, tradicionalmente de bajo perfil, salió esta vez en persona en todos los canales de televisión que cubrieron el mencionado episodio.

Pero tener una amplia cobertura en los medios no significa necesariamente tener buena imagen. Coto quedó en el séptimo puesto entre los CEO que son percibidos con mejor sentimiento, de acuerdo a Horse. "Sus apariciones negativas en el marco de una protesta por el cierre de una sucursal de su cadena de supermercados, no llegaron a ser contrarrestadas por la cobertura positiva que generaron sus comentarios y reflexiones sobre la realidad del país", explicaron los analistas.

Quienes tienen mejor imagen en la opinión pública son considerados por la consultora como los ganadores de la cuarentena, y este ranking fue encabezado por Luis Pérez Companc, de Molinos Rio de la Plata.

"El principal factor que impulsó su cobertura positiva fue la audiencia que mantuvo con el presidente Alberto Fernández", reflexionaron desde Horse.

Para la consultora, en cuanto al sentimiento los que capitalizaron mejor la situación de la cuarentena fueron Eduardo Costantini (Consultatio), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Fabián Kon (Banco Galicia).

"Marcos Galperín, que estuvo muy activo mediante diversos anuncios y la difusión de un mensaje interno para los empleados de Mercado Libre, quedó en el 5to puesto, ya que también fue vinculado a artículos negativos sobre despidos en una empresa familiar", aclararon.

Del otro lado de la tabla aparece el mencionado Rocca pero también Rosario Altgelt (LATAM) quien pese a tener que lidiar con una crisis profunda en su empresa y sector, logró revertir parcialmente la cobertura negativa a través de protagonismo positivo.

El bajo perfil, ¿es negocio?



El modelo del CEO desconocido que nunca interviene públicamente ni es referente en su área, de quién muchas veces no se conoce ni el nombre, es un modelo agotado hace años.

Está claro que la tendencia en un mundo cada vez más comunicado ya no es la de tener un líder "políticamente correcto" que nunca expresa sus ideas más allá del negocio, o más aún, que permanece siempre tras bambalinas. Más aún, hay compañías que se consolidan no solo en los balances y en la Bolsa, sino también entre los talentos, por tener protagonismo y valores –incluso militancia- coincidente con aquellos que embandera la empresa.

Sin embargo, no fue casualidad que en esta oportunidad hubiese CEO y gerentes generales que frecuentemente asumen el rol de protagonistas pero optaron por el perfil bajo.

En este grupo, Horse ubica a Sergio Kaufman (Accenture), Gastón Remy (IDEA), Daniel Herrero (Toyota), Alejandro Bulgheroni (PAE), Luis Pagani (Arcor), Martín Migoya (Globant), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) y Pablo Beramendi (Google).

"En relación al eje de la conversación, la mayor parte de la cobertura giró en torno a la disputa del Gobierno con el sector empresario, en una especie de fuego cruzado", afirmó Cristian Marchiaro, y en ese marco, un "grupo de empresarios supo mantenerse al margen de esta discusión y aprovechar sus momentos de exposición, desviando la atención hacia temas socialmente más aceptados, como donaciones, innovaciones, beneficios a consumidores, etc", agregó Juan Pablo Daniello.

En la consultora lamentan que en el contexto de pandemia, más allá de alguna excepción particular sectorial, no haya habido acciones o estrategias colectivas del empresariado en el diálogo con el Gobierno, sino que se expresaron mediante mensajes no unificados.