Créditos a tasa cero: calculan que 2,4 millones de monotributistas y autónomos vieron golpeados sus ingresos

Los trabajadores independientes de este segmento y cumplan los requisitos, pueden comenzar a solicitar los préstamos con garantía del Estado

El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, definió el domingo oficialmente qué segmento de los trabajadores independientes serán elegibles para solicitar los préstamos a tasa cero que este lunes comenzarán a estar disponibles en los bancos, en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

En la Decisión Administrativa 663/2020 publicada en el Boletín Oficial, y con el objetivo de morigerar el impacto de las medidas sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia sobre los procesos productivos y el empleo, se comunicaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central los criterios a tener en cuenta para la reglamentación de los beneficios disponibles.

La mencionada normativa estableció, por un lado, los sectores que fueron agregados al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y por el otro, el universo de trabajadores autónomos y monotributistas que podrán solicitar en los bancos préstamos a tasa cero.

En el anexo, la medida reconoce que, en medio de la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, "tan solo unos pocos sectores que han podido mantener sus niveles de actividad con relativa normalidad" y que en los casos en los que se debió frenar la producción, "los trabajadores no pueden asistir a los lugares de trabajo" y a la vez hay una "caída del ingreso de los hogares y la imposibilidad de salir con normalidad de los hogares limita las ventas".

"Incluso en algunas actividades exceptuadas de la cuarentena muchas empresas registraron caídas en la facturación. Lo mismo ha ocurrido en muchas empresas de firmas con alto potencial de teletrabajo", continúa la misiva y destaca que "muchos trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) han sufrido una contracción profunda en su facturación".

De acuerdo al mencionado anexo, "el principal mecanismo de ayuda para los trabajadores independientes había sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que por su propio diseño excluía a los monotributistas C a K y a los autónomos (y, también, a una parte de los monotributistas A y B)". Este nuevo instrumento crediticio se plantea como una solución a este problema.

Trabajadores independientes en la Argentina

Te puede interesar Cuál es el sueldo de un empleado de comercio en 2020

Más de 2 millones de monotributistas y autónomos son elegibles para créditos a tasa cero

El documento que acompaña la Decisión Administrativa 663/2020 se basa en la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para afirmar que este segmento representa a alrededor de 5 millones de trabajadores registrados de forma independiente en la Argentina, o lo que es lo mismo, el 26% del total del empleo del país.

Y si bien reconoce que hay una profunda heterogeneidad entre quienes componen este grupo, los más económicamente vulnerables han sido asistidos con el mencionado IFE, de 10.000 pesos otorgado el mes pasado por el gobierno nacional. estos últimos son, de acuerdo a este documento, 451.575 trabajadores registrados.

Los monotributistas C y D así como los autónomos no habían sido beneficiarios de este tipo de asistencia, aunque el Comité reconoce que han tenido una baja en sus ingresos y dificultades para seguir trabajando en el contexto de la pandemia.

"Los efectos de la pandemia alcanzan a un porcentaje significativo de los trabajadores independientes formales que, independientemente del nivel de ingresos que tengan, han visto drásticamente reducida su facturación y, con ellos, los principales recursos con los cuales hacer frente a los consumos cotidianos. Es por esa razón que el decreto 376/20 los incluyó como potenciales beneficiarios de créditos a tasa cero (siendo el Estado quien les garantiza y subsidia el crédito)", describe.

Y luego especifica: "el 75% y el 71% de los autónomos han visto recortada sus ventas y/o sus compras. Si bien esta población es ciertamente menos vulnerable que los trabajadores independientes informales, lejos está de estar ‘blindada’ ante la pandemia".

Así es que el Comité concluye, en base a datos de la AFIP, que el universo elegible para los préstamos a tasa cero sería de 2,4 millones de trabajadores independientes, incluyendo a aquellos que fueron beneficiados con el IFE.

Te puede interesar Protagonistas y ganadores: el impacto de la pandemia en la imagen de los CEO argentinos

La gran mayoría de este grupo constituye al grupo de monotributistas de las categorías A y B, que no tengan simultáneamente una relación de dependencia, que no sean ni jubilados ni proveedores del Estado.

"De acuerdo a los datos de AFIP, alrededor del 75% de los monotributistas ha visto severamente afectado su desempeño producto de la pandemia (lo cual se refleja en caídas en las ventas y/o en las compras). Asimismo, vale tener en cuenta que en las estimaciones se incluyó como potencialmente elegibles a los monotributistas A y B que percibieron el IFE", se aclara.

"Dentro de los autónomos, se consideró a quienes están inscriptos activos y vigentes en el Impuesto a las Ganancias, no son monotributistas, no están empleados en relación de dependencia, no son jubilados, no son directores de sociedades, y no tuvieron caída de ventas ni de compras. En el caso de los autónomos, alrededor del 71% tuvo caídas en las ventas y/o en las compras", prosigue la explicación.

Luego concluye que en el marco presentado, que se suma a los dos años de recesión económica que arrastra la Argentina, que "ante la ausencia de ingresos laborales laborales, sea fundamental que el Estado, por la vía del crédito subsidiado y garantizado, facilite que estos trabajadores (y sus familias) puedan sostener un nivel de consumos básicos".

Bancos habilitarán hoy el pedido de créditos a tasa cero

Los préstamos a tasa cero se habilitarán como opción en el home banking

Los principales bancos del país tendrán disponible a partir de este lunes en las cuentas de homebanking de sus clientes monotributistas y autónomos, la opción de pedido de créditos a tasa cero por un monto de hasta $150.000, según califiquen y cumplan con los criterios fijados por el gobierno nacional para la asistencia a este sector ante la pandemia del coronavirus.

Te puede interesar Carreras que casi nadie elige y en las que se gana mucho dinero

Se espera que en las próximas horas la AFIP disponga -a través del Banco Central (BCRA)- el listado de los beneficiarios elegibles para estos créditos, el monto que podrán pedir crédito y en qué entidad podrán cobrarlo para hacer efectivo el mecanismo de solicitud vía web.

"Restan definir algunos detalles, pero la idea es que los clientes que nos sean designados por la AFIP puedan ingresar por internet y solicitar el crédito. Si ya tiene tarjeta de crédito en el banco, le acreditaremos el préstamo como indica el Banco Central", aseguraron a Télam desde el Banco Nación.

En este sentido, debido a que los créditos podrán ser aplicados tanto por contribuyentes que estén o no bancarizados, será la propia AFIP la que disponga en qué bancos deberán cobrar el dinero cada contribuyente al que de corresponda.

Para evitar que deban concurrir a las sucursales bancarias, la AFIP proveerá a cada banco los datos de contacto de los beneficiarios -correo electrónico u otro- de modo que sea el banco el que se contacte con el beneficiario para iniciar el proceso de apertura de cuenta y coordinar la entrega y habilitación de la tarjeta de crédito.

La operatoria de otorgamiento de estos créditos fue establecida el viernes pasado el BCRA a través de la Comunicación "A" 6993, en la que fijó que "desde el momento en que la solicitud sea presentada, la entidad financiera contará con hasta 2 días hábiles para proceder a la acreditación de la financiación".

El crédito será otorgado en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas con un máximo de $150.000 para las categorías D en adelante y de hasta $104.370 para la categoría C.

La acreditación funcionará como un aumento en el saldo límite para consumo en las tarjetas y, en caso de no agotarse el total asignado para el mes, podrá acumularse para los períodos siguientes hasta que se complete el gasto.

La Asistencia a Monotributistas y Autónomos (AMA) no tendrá en cuenta el patrimonio para el otorgamiento pero excluirá a quienes facturen al sector público, trabajen en relación de dependencia, sean jubilados o pensionados, hayan hecho compras mayores al 80% de sus ingresos promedio mensual o hayan facturado entre el 12 de marzo y el 12 de abril una cifra mayor al promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que estén registrados.