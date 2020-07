La biblioteca más grande del mundo: qué es y cómo se usa Google Académico

Google Académico solo indexa textos y materiales vinculados al mundo académico, la ciencia, la investigación y la legislación, evitando todo lo demás.

Si estudiás o trabajás en el ámbito de la docencia y la investigación seguramente hayas usado o escuchado hablar de Google Scholar, una herramienta del "gigante de Internet" que en español es conocida por su traducción literal "Google Escolar" o como "Google Académico".

En su afán por incluir y clasificar todo el conocimiento disponible, el buscador de Internet de la empresa norteamericana Alphabet lanzó en 2004 "Google Académico", un buscador específico para textos académicos, científicos, médicos, etc.

Se llama Google Scholar, en su slogan dice estar "parado sobre los hombros de gigantes". Como todo lo que hace esta empresa, Google Académico se volvió rápidamente masivo y utilizado en todo el mundo. Tiene también una versión en español.

A diferencia de su buscador tradicional, Google Académico sigue siendo un motor de búsqueda online pero que filtra todo aquello que no es una publicación académica o científica, para que no aparezca entre los resultados. Por eso resulta particularmente útil para quienes se dedican a hacer investigación.

Google Académico indexa sobre todo editoriales, bibliotecas, repositorios, o bases de datos bibliográficas, permitiéndote encontrar citas, enlaces de libros, artículos en revistas científicas de referencia, comunicaciones, informes, tesis y otros tipos de archivos de este ámbito.

Al igual que con el buscador tradicional, con Google Académico es posible crear alertas para enterarnos en nuestro email de aquello que se publica sobre los temas que nos interesan o que investigamos.

Las búsquedas en Google Académico pueden realizarse filtrando si lo que deseas encontrar es una legislación sobre un tema o artículos científicos. Asimismo, una vez realizada una búsqueda en Google Académico es posible ordenar los resultados obtenidos de acuerdo a la fecha publicada, su nivel de relevancia o el idioma.

También hoy en día, al ingresar en la web principal de Google Académico el buscador ofrece allí mismo la posibilidad de ingresar a las publicaciones científicas centrales que están dando a conocer al mundo hallazgos e información sobre la pandémica de Covid-19.

Las opciones son la CDC, NEJM, JAMA, la revista Lancet –que publicó recientemente los resultados de las investigaciones clínicas de Fase I y II de la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford y AstraZeneca-, Cell, BMJ, la revista Nature, la revista Science, Elsevier, Oxford, Wiley y medRxiv. Estas son para Google Académico las publicaciones más valoradas que hoy se dedican a investigar el Covid-19.

También, al igual que con las otras herramientas de esta compañía, puedes crearte un perfil en Google Académico, y también ir armando tu "librería" de artículos y legislación preferidos (haciendo clic en el ícono de la estrella que aparece debajo de ellos en los resultados). Aunque ese sistema es algo distinto del buscador tradicional.

Consejos para buscar en Google Académico

No siempre es fácil encontrar lo que estás buscando en Google Académico, pero con estos consejos llegarás a la meta

En un sitio institucional, la propia compañía brinda una serie de consejos para utilizar mejor la función de búsqueda de Google Académico.

En primer lugar, los resultados de Google Académico generalmente aparecen ordenados por default por el criterio de relevancia. Para obtener resultados más nuevos o de determinado período de tiempo, se puede utilizar la barra de herramientas que aparece a la izquierda una vez realizada la búsqueda.

Te puede interesar Otro mito cayó con la cuarentena: empresas admiten que teletrabajo no afecta la productividad

Para filtrar solo artículos recientes pero ordenados por relevancia, Google Académico recomienda utilizar la posibilidad de buscar desde determinado año o en un intervalo específico de tiempo.

Para obtener los resultados más recientes sobre determinado tema, Google Académico apunta a hacer clic en el botón "Ordenar por fecha".

Hasta aquí los consejos para realizar una búsqueda sencilla en esta enorme biblioteca de recursos organizados por el "gigante de Internet". Pero Google Académico ofrece también la función de búsqueda avanzada, a la que se accede haciendo clic en el botón de la esquina superior izquierda de la pantalla, para desplegar el menú de opciones.

Allí debería figurar la posibilidad de realizar una búsqueda con mayor cantidad de parámetros, que puede ser muy útil si sabes lo que estás buscando o tienes algunas referencias más para darle a Google Académico para que filtre los resultados para vos.

La búsqueda avanzada en Google Académico permite buscar artículos que contengan toda una serie de palabras o incluso una frase exacta. También ofrece lo contrario, evitar artículos que contengan determinados términos.

Es posible buscar artículos en Google Académico escritos por determinado autor, o publicados en un medio en particular. Y por supuesto también tiene la chance de buscar aquellos publicados en determinado rango de tiempo.

Cómo encontrar lo que estás buscando en Google Académico

Podés encontrar documentos de investigación haciendo una búsqueda en Google Académico

Luego, Google Académico tiene algunas recomendaciones para que los investigadores logren llegar exactamente a lo que necesitan encontrar a través de este buscador

Por caso, asegura que es posible hacer algunas cosas para leer textos completos y no solo las introducciones o "abstracts" gratuitos. Por ejemplo, algunos de los resultados que entrega Google Escolar tienen a su derecha un link a un PDF, que quiere decir que llevarán al usuario a un documento en ese formato que puede ser el artículo completo que está buscando.

También en algunos de sus resultados es te buscador entrega la posibilidad de hacer clic en un link y ver de un texto en particular la mayor cantidad de versiones disponibles. Es probable que alguna de ellas incluya el texto completo que estás buscando

Por último, se puede hacer clic en las citaciones o en artículos relacionados que ofrece Google Académico para cada resultado, y así explorar en mayor profundidad el contenido.

También se recomienda que si sos nuevo investigando determinado tema o material, quizás debas asistirte primero con publicaciones no académicas que te ayuden a aprender la terminología utilizada en ese campo de estudio, para que luego puedas buscar esos términos en Google Académico y encontrar mejores resultados, vinculados específicamente a lo que necesitas.

Si por el contrario al buscar textos científicos encuentras resultados demasiado específicos y necesitas otros más generales, Google Académico recomienda mirar las referencias citadas en esos artículos, ya que los textos que sirven como marco referencial suelen ser más amplios.

Te puede interesar Lecciones de una de las principales empresas del país para adaptarse a trabajar en pandemia

La misma práctica funciona viceversa: si encuentras textos demasiado generales para lo que necesitas, puedes hacer clic en el botón de "citaciones" de Google Académico y ver aquellos trabajos que han citado a esos como referencia, para profundizar en temas relacionados más específicos.

Vale la pena aclarar también que, al igual que en el buscador original, en Google Académico puedes utilizar códigos que permiten refinar la búsqueda. Por ejemplo, si te interesa encontrar publicaciones solo de un país puedes ingresar el término que deseas en la barra de búdqueda y luego el código "site" y el acrónimo del país. Por ejemplo, para encontrar información sobre el coronavirus en publicaciones de Argentina, en la barra de búsqueda escribiríamos "coronavirus site:AR"

Si lo que buscamos es conseguir documentos de un determinado tipo, el código que podemos utilizar es "filetype". Para continuar con el ejemplo anterior, si lo que quiero encontrar son documentos en formato PDF sobre el coronavirus publicados en Argentina, debería escribir "coronavirus site:ar filetype:pdf".

Cómo armar tu perfil en Google Académico

Estos son los pasos que debes seguir para crear tu perfil en Google Académico

Si no estás buscando información científica y por el contrario, querés que tus publicaciones aparezcan en Google Académico, lo que tenés que hacer es crear un perfil ya que no figurarán por si solas en este buscador solo por estar en la Red, como si sucede con la versión original de Google.

Esta herramienta sirve para dar a conocer al mundo tu trabajo, para que los demás puedan encontrarlo y citarte si lo utilizan para el suyo.

Según Univeraity Libraries, de la Universidad de Oklahoma, para crear el perfil hay que ingresar a Google Scholar en tu idioma y hacer clic en el botón que dice "Mi Perfil" al tope de la página.

Si nunca creaste antes tu perfil allí –puedes ingresar desde tu perfil en Google tradicional- podrás hacerlo adhiriendo la información sobre tu filiación académica y tu email, para poder confirmar la cuenta.

La configuración te permite elegir palabras y términos clave (key words) que son relevantes para tus intereses y tu investigación. Eso también permite que otras personas con intereses similares te encuentren.

También al configurar tu perfil en Google Académico puedes proveer un link a tu página web, o la de tu universidad, laboratorio o centro de investigación.

En esta instancia, el motor de búsqueda puede mostrarte artículos de personas con tu mismo nombre para que agregues a tu perfil. Si no puedes continuar sin agregarlos, puedes hacerlo y borrarlos luego.

Una vez terminado ese paso, hay que sumar efectivamente tus publicaciones a tu perfil y a Google Académico. En principio, si alguno de tus artículos ya está publicado en Internet, es probable que el propio sistema te ofrezca agregarlo a tu perfil. Es la forma más sencilla de hacerlo.

Si no ves esos artículos puedes hacer una búsqueda y si aparecen, sumarlos uno por uno para luego seguir al próximo paso donde podrás borrar del perfil aquello que no te interese que esté allí.

Te puede interesar Solo 2 de cada 10 ofertas de empleo están destinadas a personas de más de 45 años

Deberás también agregar una foto tuya como avatar si lo deseas, y cambiar a "público" la configuración del perfil desde el ícono que parece un lápiz.

También puedes utilizar la función de co-autoría de los artículos agregando a otros autores que hayan trabajado contigo. Es una buena manera de hacerle saber a las personas que tienes un perfil en Google Académico.

A partir de ahora podrás ver si tus trabajos han sido citados por otros investigadores. Pero no te preocupes si no tienes muchas citas ya que algunos papers que figuran en la misma tienen "inflado" ese indicador.

A diferencia de lo que ocurre en la academia, donde los investigadores consideran una cita aquella que proviene de publicaciones científicas o de sus pares, esta herramienta de Google permite que las citas sean desde tesis de grado, presentaciones de Power Point, etc. Por eso es que algunas de las publicaciones indexadas parecen tener cientos de citaciones cuando no necesariamente es así.

El ranking de publicaciones científicas de Google Académico

Google Académico tiene un ranking con las publicaciones científicas en inglés más prestigiosas de acuerdo a su especialidad

A diferencia de lo que ocurre con las búsquedas tradicionales en Internet, Google Scholar tiene métricas para seleccionar la relevancia y prioridad de los resultados que entrega más similares a las del mundo académico.

Según se lee en su página web institucional, Google Scholar toma en cuenta al indexar los trabajos dónde han sido publicados, quién los escribe así como qué tan frecuentemente son citados por otras publicaciones científicas.

En base a estos parámetros arma un ranking de publicaciones académicas y científicas que hoy por hoy tiene al tope a los siguientes medios:

1. Nature

Nature 2. The New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine 3. Science

Science 4. The Lancet

The Lancet 5. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 6. Advanced Materials

Advanced Materials 7. Nature Communications

Nature Communications 8. Cell

Cell 9. Chemical Reviews

Chemical Reviews 10. Chemical Society reviews

Estas son las 10 publicaciones científicas más valoradas por Google académico en general. Pero también es posible analizar este ranking en categorías y hasta subcategorías que utiliza el buscador.

Las categorías centrales son Negocios, Economía y Management; Química y Ciencia de los Materiales; Ingeniería y Ciencias de la Computación; Salud y Ciencias Médicas; Humanidades, Literatura y Arte; Ciencias de la Vida y Ciencias de la Tierra; Física y Matemática; y Ciencias Sociales.

La versión de 2020 de esta herramienta incluye los artículos publicados de 2015 a 2019 y sus citas en Google Scholar, y no contiene publicaciones con menos de 100 artículos o aquellas que no recibieron citas en el periodo mencionado.

La mayoría de las publicaciones que ingresan en este ranking a partir de las mencionadas métricas suelen ser en inglés. No hay un ranking de publicaciones científicas de Google Académico en otros idiomas y no es posible filtrar las mismas por el idioma en el que están escritas. Si, de todas maneras, están indexadas en el buscador y es posible hallarlas, aunque no estén en el ranking.