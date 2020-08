En medio de la pandemia, más empresas dieron a sus empleados beneficios por el Día del Niño

Los tradicionales vouchers de salidas al cine y las jornadas lúdicas en las oficinas tuvieron que "reinventarse" para la ocasión

A medida que las carteras de beneficios que ofrecen las grandes empresas a sus empleados debieron adaptarse a las condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), también se generaron oportunidades de hacer cosas diferentes.

Así como ocurre al principio del año escolar, en el que las compañías suelen acompañar esa etapa con algún voucher o caja de útiles que se entregan a colaboradores con hijos en esa edad –aunque también a empleados que están estudiando- este año el Día del Niño se presentó como una chance de profundizar ese acompañamiento.

Sucede que las carteras de beneficios debieron "digitalizarse" u ofrecerse a domicilio, y no todo el presupuesto pudo ser invertido de esa manera.

No es extraño entonces que en el tercer domingo de agosto de este año, más empresas se lanzaron a pensar propuestas vinculadas a dar soluciones para el Día del Niño.

Según Brian Klahr, fundador de Cuponstar –empresa de soluciones para carteras corporativas de beneficios- "usualmente no era una fecha en la que la mayoría de las empresas hacían actividades para que los padres regalen a sus niños. Pero notamos un incremento del 80% en la cantidad de empresas para las que le implementamos una solución de beneficio para el Día del Niño respecto del año pasado".

El ejecutivo asegura que para muchas compañías desembolsando en esta categoría, será la primera vez en materia de brindar un plus para este día especial del calendario.

Lo mismo detectaron en la productora de experiencias digitales Wonderlab, que también puso manos a la obra para atender esa nueva demanda a través de su unidad de eventos corporativos digitales FiestÓN.

"FiestÓN es un producto que habíamos desarrollado previo a la pandemia. Nos definimos como una productora de 'smart events' (eventos inteligentes) que llevan experiencias que hasta ahora siempre han sido analógicas al mundo digital. Cuando surgió la prohibición para realizar reuniones presenciales, tomamos muchos de nuestros recursos y los transformamos en lo que ahora FiestÓN en Casa, con eventos a distancia", contó a este medio Guido Miedvietzky, cofundador de Wonderlab.

Estos encuentros parten desde el momento en el que el usuario recibe una pulsera inteligente con la cual activa una aplicación. A través de la misma accede a participar en juegos, trivias interactuar con hologramas, cabinas inteligentes de fotos, etc. FiestÓN nació de hecho con un festival apuntado a adolescentes llamado "We Are Lights" y este será el primer año ofreciendo eventos a distancia específicamente para el Día del Niño.

Incluso en la empresa de regalos de experiencias, Bigbox, este año por primera vez diseñaron una propuesta para chicos pensada para regalar a la distancia y con delivery.

"En este Día del Niño tan especial nos pareció importante poder dar una opción de regalo para que ellos pueden divertirse en casa. Si bien teníamos en nuestro mix un regalo para niños, principalmente con actividades al aire libre, en este caso armamos algo super especial para el momento que estamos viviendo", explicó a este medio Lucas Lombard, Gerente de Marketing de Bigbox.

"Las empresas están adoptando esta opción ya que buscan suplir la necesidad de un regalo que se pueda usar en este contexto. Seguimos trabajando para poder brindarles soluciones integrales para fidelizar y premiar a sus clientes y colaboradores", confirmó.

Qué pidieron las empresas para el Día del Niño

Muchas empresas avanzaron con regalos digitales para los hijos de sus empleados

Las compañías que ya solían hacer presentes o actividades para esta fecha del calendario también tuvieron que reinventarse en pandemia.

Según le dijeron fuentes de Globant a iProfesional habitualmente para el Día del Niño se organizaba un "family day" en las distintas oficinas de la multinacional, con shows de magia, animadores y otras actividades.

"Para este Día del Niño en cuarentena se está pensando hacer un ‘family week’. La idea es honrar a la familia con actividades que están pautadas para la última semana de agosto y principios de septiembre", dijeron desde la empresa, que además realizó iniciativas a distancia específicas para las vacaciones de inverno tituladas "Globant for you".

Entre esas actividades, que se extendieron más allá de las dos semanas de vacaciones en Buenos Aires, abundaban en forma virtual shows en vivo para niños (Mundo Denise y Magda Fleitas), clases de arte, de origami, yoga para que compartan grandes y chicos, trivias online con premios y hasta orientación vocacional para jóvenes de entre 16 y 18 años.

En GeoPagos también tuvieron que cambiar de modalidad. "El año pasado entregamos entradas de cine para la familia y vouchers de popcorn. Después hicimos unos murales que compartimos en la oficina", recordaron fuentes de la empresa.

Pero para el Día del Niño en pandemia, en la empresa de pagos digitales decidieron "reinventarse". Alejandro Wasserman, Head de Recursos Humanos contó a iProfesional que este año enviarán a los empleados un link vía email para acceder a una plataforma desde la cual podrán elegir el regalo entre una serie de opciones de acuerdo a las edades de sus hijos. Habrá regalos de ropa, juguetes y actividades lúdicas.

"Luego, con las fotos y videos que nos hagan llegar las familias armaremos un mural virtual para compartir con toda la compañía. La idea es que más allá de la distancia, podamos hacer que los hijos de nuestros colaboradores tengan un presente de GeoPagos en su día", señaló.

En años anteriores, para conmemorar el Día del Niño en la multinacional de belleza Natura se invitaba a los hijos, hijas o sobrinos de los colaboradores a las oficinas para compartir un desayuno y un día de actividades recreativas en torno a una temática- En 2019, por ejemplo, el "leitmotif" fue Selva y Reciclaje.

"En 2020, realizaremos, el viernes previo al Día del Niño, un evento virtual para todos los hijos y las hijas de nuestras y nuestros colaboradores. Esta modalidad nos permitirá extender la invitación a los hijos e hijas de nuestra fuerza de ventas que no se encuentran en Buenos Aires. El evento contará con actividades y desafíos para realizar en familia, teniendo en cuenta las distintas edades de los invitados, que se podrán compartir entre todos para generar interacción", afirmaron fuentes de Natura.

Muchas de las actividades y regalos para este año se ofrecerán por streaming

En Cuponstars aseguran que si generalmente las organizaciones se dedicaban a brindar alguna actividad en las oficinas en una fecha cercana a ese domingo o a veces daban a los padres órdenes de compra o regalos para dar a sus hijos, en esta oportunidad se prefirieron otras opciones, como shows de magia, musicales o humor que se transmiten vía streaming a las casas de los chicos ese domingo.

"Este año las empresas están buscando experiencias para que los empleados puedan disfrutarlas sin salir. Lo que ven como una oportunidad para estar más cerca del empleado, lo hacen como una forma de cuidarlos", dijo Klahr al respecto.

Y remarcó que la diferencia con las tradicionales órdenes de compra es que "si bien es una actividad para los que son padres, cualquier empleado que quiera participar puede hacerlo".

Para ello, Cuponstar diseñó una solución para que las empresas den a elegir a los empleados la chance de disfrutar gratis de tres shows, uno para chicos de 0 a 3 años, otro de 4 a 8 años y el restante para los de 9 a 12. Los tres serán virtuales y se transmitirán el domingo del Día del Niño.

"Para el Día del Niño ya fuimos convocados por un laboratorio y una empresa de logística", contó Melanie Azar, co-fundadora de Wonderlab. "Estudiamos cada caso puntual y diseñamos una propuesta a la medida de cada cliente, tomando en cuenta también la cantidad de participantes, las edades y el espíritu que se quiso dar a cada caso al evento", explicó.

"En algunos casos priorizan transmitir los valores corporativos y en otros casos simplemente que sea una actividad netamente lúdica. A partir de esto, desarrollamos juegos interactivos y actividades que siempre tienen un componente digital", dijo a este medio sin adelantar lo que será parte de la sorpresa.

En Bigbox por su parte diseñaron un paquete de 11 opciones para regalar. Algunas se entregan a domicilio, como pintura comestible para bebitos o muebles infantiles. Otras son también experiencias digitales que los chicos pueden disfrutar desde su hogar, y que varían desde talleres de ilustración, juegos de escape o de teatro ciego, hasta sesiones de coaching para "streamers" o "eSports players".

