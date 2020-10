Los beneficios laborales también hacen home-office: desde mobiliario a cursos, pasando por shows para niños y veterinaria

Atención veterinaria gratuita a distancia, café a domicilio y equipos de computación para la familia fueron algunas nuevas prácticas diferenciales

A medida que las restricciones por el aislamiento se siguen extendiendo en la Argentina, es sabido que las empresas debieron ajustar sus presupuestos de beneficios para empleados.

Algunas aprovecharon directamente para hacer un ahorro muy necesario, ahora que no hay que pagar por el almuerzo en planta, reponer los snacks, abonar gastos de viáticos, etc.

Otras reinvirtieron en los beneficios que hacen sentido. En principio, enviaron a las casas de los empleados aquello que les servía para protegerse de la pandemia: desde productos de higiene y limpieza de primera necesidad, hasta computadoras, monitores, sillas ergonómicas y merchandising de la empresa (barbijos incluidos). Luego, a medida que el tiempo pasaba y las restricciones no mermaban, se hizo necesario dar un paso más.

"Al comienzo, allá por fines de marzo, en nuestro país, el gran desafío era resolver las demandas de trabajo de la misma forma que lo hacíamos en la oficina. Cumplir con todas aquellas tareas que no requieran presencia física. Desafío resuelto. Todos pudimos adaptarnos", relató Diego Orlando, HR Business Partner en Nestlé Nespresso.

"Sin embargo, con el correr de los días, la situación se fue complejizando, debido a factores fundamentales como nuestra vida personal y situación emocional. Para los líderes, justamente, el desafío fue aún más grande, teniendo que luchar con sus propias emociones y con la de sus equipos, trabajando de forma aislada. Se requirió que demostraran altos niveles de inteligencia emocional y habilidades interpersonales eficaces, y ellos mismos también necesitaban apoyo", prosiguió.

Así fue que en una segunda etapa, hubo grandes empresas que desembolsaron recursos en sistemas de asistencia psicológica virtual o telefónica, para lidiar con los sentimientos de ansiedad o angustia; o en clases para potenciar el teletrabajo o mantenerse activos en casa con sesiones de yoga o gimnasia en streaming, previniendo así las consecuencias físicas del estrés y de las largas jornadas laborales en espacios no preparados para la contingencia.

Todas las organizaciones se vieron obligadas a salir de la norma en lo que a beneficios se refiere. Y surgieron así nuevas prácticas que se fueron consolidando como tendencia. Los más creativos ofrecieron espectáculos en fines de semana o fechas especiales como el Día del Niño, para ayudar a los padres a entretener a sus hijos mientras desempeñan sus tareas laborales desde el hogar.

Y otros, para reforzar las capacidades de sus empleados de manejar su propio poder adquisitivo, invirtieron en capacitaciones en finanzas personales.

"La tendencia de mejorar el bienestar integral de los empleados a través de los beneficios se aceleró a partir de la pandemia, especialmente en relación al aspecto físico y el emocional ya que son temas claves en la nueva modalidad de trabajo remoto y el contexto de aislamiento, pero también el bienestar financiero tomó mayor relevancia", resumió Diego Deza, Director de Retiro de Willis Towers Watson (WTW).

Él asegura que varias empresas están avanzando en este sentido con programas específicos en tres pilares:

Educación Financiera (presentaciones, material y comunicaciones)

Herramientas tecnológicas para realizar proyecciones y simulaciones individuales (sitios web y aplicaciones específicas)

Negociaciones corporativas de diferentes productos de ahorro y seguros, que ofrezcan mejores condiciones que las que pueden conseguirse individualmente.

Hasta aquí las opciones más utilizadas en este momento tan particular donde todos debieron salir a innovar. ¿Qué beneficios diferenciales surgieron en otras compañías que pueden ser casos a imitar?

Lo primero es la familia

Baufest dio a los empleados computadoras a préstamo para los miembros de sus familias

En la firma argentina de IT, Baufest, por supuesto enviaron a las casas de los trabajadores que cumplían con el aislamiento monitores y sillas ergonómicas para que se desempeñen cómodamente.

Pero con el paso del tiempo comenzaron a notarse otros inconvenientes no previstos antes. En junio la compañía decidió hacer un estudio de clima en los cuatro países en los que opera (Argentina, Chile, Perú y México) que permitió identificar necesidades, y a muchas de ellas pudieron dar solución.

Además de los pedidos de equipamiento, muchos expresaron que tenían "dificultad para despejarse del trabajo". Por el contrario, no encontraban problemas con la asistencia de otras áreas internas de Baufest, de comunicación con el equipo o el cliente o de adecuación a la dinámica familiar.

Lucía Laboudigue, People & Culture Coordinator de Baufest contó a iProfesional que "la pregunta sobre si el trabajo de las personas puede hacerse remoto arrojó un total de 9/10 puntos y las persona en un futuro quieren trabajar más desde su casa que en la oficina, siendo su mayor preocupación el transporte público para movilizarse."

Desde la empresa entonces sumaron más beneficios para el día a día del trabajo remoto: "Comenzamos a pagar el servicio de Internet y un monto fijo de un único pago para afrontar otros gastos que pudieran surgir", dijo la ejecutiva.

En principio, se utilizó el equipamiento ocioso en las oficinas para dar a préstamo a empleados con hijos que necesitaran en este momento sumar una computadora adicional sin costo, de manera de no tener que compartir las herramientas de trabajo ni conciliar las tareas laborales con las escolares, que ahora conviven en el mismo tiempo y espacio.

Desde que comenzó la pandemia se entregaron bajo esta modalidad 15 equipos. "Las computadoras se entregaron en las casas de las personas que se anotaron y tuvimos una repercusión muy positiva. Nos escribieron varias madres agradecidas, comentando que con esas acciones Baufest marca la diferencia", afirmó Laboudigue.

En resumen, al identificar que el teletrabajo complejizaba aún más el equilibrio entre la vida personal y la profesional, Baufest decidió dar un paso más en este sentido, al entender que si el trabajo se muda al hogar, debe integrar a las familias y no tratar por todos los medios de que un aspecto de la vida no interfiera en el otro.

Se decidió así también dar un beneficio para padres y madres de niños menores de 12 años, extra de las licencias que ya había determinado el gobierno nacional para quienes tienen hijos en edad escolar. En Baufest estos padres y madres pueden tomarse 5 días de descanso extra, antes del 30 de noviembre, para pasar tiempo de calidad con ellos. "Entendimos que las personas que tienen hijos pequeños tuvieron que ser al mismo tiempo padres, madres, maestros y amigos y con este beneficios queremos seguir mejorando la experiencia de las personas", dijo Laboudigue.

Por otra parte, el estudio de clima le sirvió a la empresa para entender que luego de tantos meses de trabajo remoto y desde el hogar, había un cansancio y la rutina de las tareas cotidianas y el trabajo era una carga. Se implementó entonces un Programa de Asistencia a Empleados para orientación profesional, gratuito, confidencial y de acceso voluntario, el cual abarca orientación psicológica y soporte a líderes. El mismo, está también a disposición para todos los colaboradores y su grupo familiar (cónyuges, familiares convivientes o dependientes) y es anónimo.

"Siempre tuvimos la visión que la familia y el desarrollo personas es importante, pero sin duda, desde que comenzó la cuarentena supimos que teníamos que enfocamos en entender en profundidad las preocupaciones y necesidades de nuestros colaboradores en este momento tan particular", añadió. "La encuesta que realizamos y las charlas que tuvimos con ellos nos permitieron brindar beneficios que van más allá de las herramientas, la tecnología o la comodidad y ser más empáticos con los nuevos roles, situaciones y sentimientos que hoy son parte de la jornada laboral", resumió la coordinadora de Cultura y Personas de Baufest.

"Confort food" y la merienda de oficina

Algunas empresas como Nespresso decidieron enviar cápsulas de café a los hogares de los empleados

La comida suele ser un ritual de las personas en todos los ámbitos. Tienen alimentos que les gustan y otros que no, horarios que mantienen, costumbres y secretos de cocina.

El desayuno y la merienda en el trabajo también forma parte de eso y se perdió para gran parte de la población que pasó desde marzo a trabajar desde su hogar. Hubo algunas compañías que sumaron encuentros por videollamada para compartir desayunos informales y recuperar algo del compañerismo perdido. Pero esas prácticas suelen sentirse de alguna manera como "horas extra" no remuneradas. Hubo entonces opciones más creativas que tomaron algunas empresas que reconocieron "el poder de la merienda".

Nespresso es precisamente una compañía que desde hace años estudia el tema y en una reciente investigación titulada "Optimising your remote workforce" (Optimizando tu fuerza de trabajo remota) reveló que el 89% de los empleados considera que la calidad de su espacio de trabajo tiene un impacto directo en su salud mental. "Pero, ¿cómo garantizar ese bienestar en la oficina hoy? Ahora más que nunca se trata de necesidades individuales", dijo Orlado.

Esta compañía asegura que además de la comunicación hoy se vuelve fundamental la cultura y el nivel de "hospitalidad" que ofrecen las empresas, porque estos factores están siendo observados por las personas más que nunca.

"Los empleadores ahora podrán explorar otro tipo de recompensas para que la gente trabaje desde casa. El café como compañero de la rutina, puede ser una de esas recompensas, por ser una parte indispensable en la oficina, que ahora se trasladó a casa. Investigaciones de Nespresso también muestran que el café de calidad puede tener un significativo impacto en las opiniones generales de los empleados sobre su lugar de trabajo. Él desafío está en trasladar ese beneficio a los hogares", amplió el directivo.

"Según nuestros relevamientos internos, en estos primeros meses de trabajo remoto, las compañías se enfocaron en destinar sus presupuestos de facilities y beneficios a la compra de diversos materiales y equipamiento necesario para que los colaboradores puedan trabajar desde sus casas; y en adaptar a este nuevo contexto el beneficio de almuerzo o comedor que se percibía en las oficinas antes de la pandemia", contó a este medio Diego Orlando.

Una de esas compañías fue nada menos que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. Desde la empresa dijeron a iProfesioal que el beneficio de almuerzo en las oficinas se reemplazó por descuentos del 70% en restaurantes y supermercados cercanos a sus casas para los empleados a través de la billetera virtual de Mercado Pago. "Seguimos promoviendo una alimentación sana y saludable", dijeron desde el área de Recursos Humanos de la empresa.

La empresa también otorgó el monto de 500 dólares para equipamiento en el hogar para quienes hoy se desempeñan 100% remoto, y a las personas de la operación logística que siguen con tareas presenciales, se les dio un premio especial "por su compromiso y dedicación durante este contexto".

Mercado Libre transformó el almuerzo en planta en un descuento de 70% en supermercados y restaurantes

El titular de HR de Nespresso aseguró que fue difícil que las empresas pudieran trasladar 100% el servicio de café que ofrece esta compañía en las oficinas al nuevo contexto, pese a que la "tendencia notoria" fue la de intentar brindarles a sus empleados un ecosistema de trabajo lo más similar a los que tenían en la oficina en cuanto a amenites, beneficios, etc.

"Las compañías aún no tienen del todo claro cómo trabajarán el equilibrio entre trabajo presencial en las oficinas y trabajo remoto. El foco para Nespresso Professional estará puesto en los clientes que ya brindaban el beneficio de café a sus empleados y el desafío seguirá siendo adecuar la mejor propuesta para cada uno en particular, ya que por ahora no encontramos un patrón definido que pueda ser trasladable a todos y escalable a nivel negocio", respondió.

Nespresso, por su parte, mantuvo los beneficios que se brindaban en su oficina en Argentina, como envío de cápsulas mensuales y clases de yoga virtual.

La fintech basada en Blockchain, Ripio, pasó a ser 100% remota desde el 13 de marzo. Ahora tiene a más de 100 empleados distribuidos en sus hogares de Buenos Aires, La Plata, São Paulo, Mexico DF, Montevideo, Madrid y Barcelona. Para algunos empleados argentinos y brasileños de Ripio, la decisión fue una bendición disfrazada, ya que en medio de la contingencia esta modalidad les permitió mudarse más cerca de sus familias, en el interior de su país, según contó Juan José Méndez, Chief Brand Officer de Ripio.

Para mantener el sentido de unión y de pertenencia, la empresa sumó eventos, juegos online, clases de yoga gratuitas y también se aseguró de hacer llega a los hogares sillas ergonómicas, computadoras, cuadernos, auriculares y otros elementos desde la primera semana de aislamiento.

Pero hubo algo más, Ripio vio el poder de seguir celebrando como empresa y envió a cada empleado una merienda completa para el Día de la Primavera, snacks y regalos para celebrar el hito de alcanzar los 500.000 usuarios activos, y pizza para celebrar el aniversario de la empresa este año, cada uno desde su hogar.

La familia que se elige

En HSBC ofrecieron a los empleados atención veterinaria gratuita y a distancia

En HSBC Argentina también decidieron realizar su plan de beneficios a empleados a la luz de los cambios que trajo la pandemia. Vale la pena recordar que al principio del ASPO, los bancos tuvieron cerradas sus sucursales, pero desde hace meses que atienden a los clientes con turnos.

Hubo muchos cambios que fueron tradicionales en las grandes empresas: asesoramiento psicológico y legal, soporte en planificación financiera, orientación sobre la comunicación de la pandemia a los niños, sugerencias sobre la gestión del tiempo y la posibilidad de realizar consultas médicas telefónicas.

Pero además HSBC Argentina que decidió incorporar un nuevo servicio de asesoramiento para mascotas de forma remota.

"En los últimos meses se ha puesto foco en la atención médica recibida de manera virtual, en muchos casos, a través de canales que lograron adaptarse a la actual situación epidemiológica. Pero la compañía notó que los individuos no son los únicos que precisan este servicio. Es por eso que HSBC ofreció a sus colaboradores la posibilidad de obtener atención online de un veterinario las 24 horas del día, con acceso gratuito".

De esta manera, quienes precisen ayuda ante cambios de comportamiento, cuidados, salud o alimentación de su mascota, podrá solicitar una consulta con un profesional para evitar que el trabajador tenga que movilizarse de su hogar.

Asistente virtual de teletrabajo

Un bot da consejos de liderazgo y trabajo remoto a los empleados de Mercado Libre

Entre la amplia gama de cambios que hizo el equipo de HR de Mercado Libre a su cartera de beneficios para adaptarla al contexto de la emergencia sanitaria, hubo algunas cuestiones diferenciales.

Además de haber sido, como se mencionó previamente, una de las pocas empresas que reversionó el beneficio de almuerzo para darlo a quienes hoy se desempeñan desde el hogar, también implementó una extensa lista de acciones para el bienestar físico y emocional, que incluyen desde actividades recreativas y educativas virtuales hasta acompañamiento psicológico.

Una de esas propuestas fue nada menos que un asistente virtual o bot que se especializa en difundir consejos de liderazgo y de productividad en el trabajo remoto entre los empleados.

Mercado Libre llevó adelante una investigación junto a la consultora especializada en neurociencias Ineco-Humanize. Los hallazgos le permitieron identificar los estresores y los factores "protectores" en cuanto al bienestar de su gente.

A partir de ello diseñaron una batería de medidas en la cual resultó clave dar a los teletrabajadores herramientas para organizarse y coordinar fácilmente el trabajo, creando además rutinas efectivas. El "bot" es parte de estos esfuerzos. "Potenciar la comunicación y el feedback permanente acompañando muy cerca a los equipos es fundamental para una gestión remota efectiva", dijeron desde Mercado Libre.