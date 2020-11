Cómo elegir un modelo de currículum vitae que te ayude a conseguir empleo

No hay un modelo de currículum vitae perfecto, pero no cometer los errores más comunes te ayudará a llegar a la ansiada entrevista

Seguramente si estás buscando empleo encontraste en Internet algún modelo de currículum vitae con el que puedas actualizar tu hoja de vida.

Hay portales como CV Maker, Resume.io o My Perfect Resume que por más que estén en inglés, pueden servirte de inspiración cuando estás intentando orientarte con un modelo de currículum vitae.

También recuerda que la versión online del programa Word de Microsoft y algunas de las versiones tradicionales más nuevas del sistema Office vienen con plantillas que puedes utilizar como modelo de currículum vitae.

Pero algo que no puedes perder de vista es que esos modelo de currículum vitae son de los más extendidos del mercado y los seleccionadores, que miran cientos de CV por cada búsqueda de personal que abren, ya los conocen.

Es decir, al elegir una de esas plantillas o modelo de currículum vitae no te estarás destacando del montón.

Muchos de éstos, por más que sean un modelo de currículum vitae tan extendido, también tienen errores o algunos detalles que los reclutadores de talento odian.

Así que en el siguiente artículo te enseñamos a elegir un modelo de currículum vitae que te ayude a conseguir el empleo que estás buscando.

No hay un solo modelo de currículum vitae

No hay un solo modelo de currículum vitae válido. Elige el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Si bien las buenas prácticas de la búsqueda laboral van variando y evolucionando con los años, hay cuestiones que permanecen invariantes.

Un modelo de currículum vitae que no sea claro o sea demasiado extenso no dejará nunca una buena impresión en el seleccionador.

Por otra parte, otra cosa que no cambia es que no hay un modelo de currículum vitae perfecto que debas imitar para conseguir la atención de un reclutador. Los distintos formatos ayudan a resaltar determinadas áreas del postulante y por eso debes elegir un modelo de currículum vitae que se ajuste a tus necesidades.

Por caso, si no tienes mucha experiencia laboral para completar el CV, no elegirás un modelo de currículum vitae que haga foco en esos atributos, sino uno que priorice otro tipo de ítems como tu formación académica, habilidades conseguidas en trabajos de voluntariado o intercambios, etc.

De la misma manera, si aspiras a un trabajo creativo, no seleccionarás un modelo de currículum vitae minimalista, de texto negro sobre hoja blanca. Buscarás destacarte con un modelo de currículum vitae que muestre algo de tu estilo y redirija a tu portafolio de trabajos completados.

Por el contrario, si lo que deseas es mostrarte como un perfil analítico y de orientación comercial o de administración, si es probable que elijas el modelo de currículum vitae más minimalista, que te permita destacar tus atributos.

Una vez entendido este paso y qué de tu perfil necesitas destacar, selecciona el modelo de currículum vitae que más se ajuste a esas necesidades.

Modelo de currículum vitae: errores más comunes

Qué tenés que tener en cuenta para seleccionar un modelo de currículum vitae

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), currículum significa literalmente "carrera de la vida" o "relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a una persona."

Pero si piensas que un modelo de currículum vitae debe servir para contarle al mundo toda tu extensa carrera académica y laboral, además de datos personales que quieras dar a conocer de antemano, estás muy equivocado.

Sea cual fuera el modelo de currículum vitae que elijas, no pierdas de vista que el único objetivo que tiene enviar tu hoja de vida a un reclutador es llegar al siguiente paso que es la llamada o la convocatoria a una entrevista para participar del proceso de selección. Nada más.

Por eso, abusar de la extensión es un error frecuente. Tienes siete segundos en promedio para que tu CV capte la atención del seleccionador, así que no debería exceder una página o dos en caso de que te postules para un puesto senior.

Otro error frecuente en la selección del modelo de currículum vitae es creer que es necesario amontonar muchos datos en una página para llenarla y que parezca que el candidato tiene un perfil abultado de experiencias y habilidades.

Pero en realidad, los espacios en blanco son fundamentales para no abrumar a quien recibe el CV, para que no se frustre y perciba claramente los aspectos más destacados de nuestro perfil.

Lo ideal es confeccionar el modelo de currículum vitae en formato PDF, para poder enviarlo y que quien lo recibe al abrirlo pueda verlo con el formato que nosotros le dimos.

Otro tipo de archivos, como Word, pueden perder el formato que le dimos cuando el seleccionador lo abre en su computadora. En ese caso se encontrará con un montón de datos desordenados y todo tu esfuerzo para encontrar un modelo de currículum vitae que se ajuste a tus requerimientos habrá sido en vano.

Por otra parte, no dudes en invertir tiempo y esfuerzo en adaptar tu modelo de currículum vitae para cada búsqueda en la que te postules. Esto te ayudará a resaltar en cada envío las características y habilidades que poseas que coinciden con las solicitadas por esa empresa en particular, y eliminar aquellas que no te sumarán en absoluto, reduciendo así la extensión de tu hoja de vida.

Otro resultado de ese esfuerzo es que de esa manera tu CV estará siempre actualizado. Los expertos concuerdan en que hay señales claras cuando un modelo de currículum vitae no es actual.

Generalmente las personas actualizan su currí­culum con nuevos tí­tulos académicos o experiencias laborales. Pero otros aspectos menores denotan que el postulante se quedó en el tiempo.

Por ejemplo, ya no se estila poner en el currículum la dirección completa del postulante. Si el seleccionador requiere esa información la solicitará. Tampoco está bien visto utilizar direcciones de correo electrónico con denominaciones viejas como Hotmail o de proveedores de Internet que dejaron de existir.

Incluir información sobre habilidades como manejo de paquete office, Internet Explorer, uso del correo electrónico, etc. no es lo ideal. Esas habilidades se volvieron tan básicas que los reclutadores solo asumen que el candidato tiene manejo de esas herramientas.

A menos que la posición requiera información excluyente, se deberían incluir habilidades actuales y relevantes para el puesto.

Y si se toma la decisión de poner una foto, esta tiene que ser actual. Formal y descontracturada, no significa foto en la playa o del carnaval carioca del último casamiento al que asistió.

Claro que si te estás postulando para un puesto en el exterior, la foto así como la información sobre edad están desaconsejadas. Hay países que son estrictos sobre no discriminar por género o edad en los procesos laborales, y entonces si eliges un modelo de currículum vitae que incluya esa información, quizás desconciertes al seleccionador o dejes en evidencia que conoces poco del mercado laboral en el que quieres insertarte.

Hay un último error muy frecuente aunque parezca obvio. Vale la pena decirlo: al armar un CV conviene no mentir sobre las propias habilidades y experiencia.

De nada sirve mentir o aparentar algo que la persona no es. Eso podría terminar en una decepción de parte de los dueños de la empresa que es un potencial empleador. Lo mejor es ser sincero y mostrar cuáles son las verdaderas aptitudes.

Modelo de currículum vitae online

Hoy en día muchas de las búsquedas laborales se realizan solo online

Hoy en día, y no solo por la pandemia, la mayoría de las búsquedas laborales se realizan mediante Internet.

Esto no significa que no debas tener tu hoja de vida armada en un archivo en formato PDF con las mejores prácticas de búsqueda laboral y un buen modelo de currículum vitae que se ajuste a tus requerimientos.

Ese será el archivo que puedes enviar con todos tus datos completos al ser invitado a una llamada o entrevista con el seleccionador.

Pero lo que tienes que hacer sí o sí tanto al completar un modelo de currículum vitae como al llenar los formularios que te permiten dejar tu perfil en distintas plataformas de búsqueda de empleo es poner el foco en las palabras clave.

Al igual que sucede con los motores de búsqueda de Internet, como Google, los portales de empleo o redes sociales especializadas como LinkedIn y Glassdoor, trabajan mediante algoritmos que muestran resultados de búsqueda en base a palabras clave. En este caso, cuando un reclutador o headhunter realiza una búsqueda, el algoritmo le mostrará perfiles de candidatos.

Por eso al iniciar una búsqueda laboral, tanto para dar forma al modelo de currículum vitae como para rellenar tu perfil en un portal de empleo, primero tómate un tiempo para pensar qué palabras clave debe sí o sí tener tu perfil para que los reclutadores lleguen a él.

Para seleccionar esas palabras clave no pienses solo en tu profesión o en aquellas que te describan. Piensa qué términos utilizan los seleccionadores para buscar perfiles que son similares al tuyo, qué habilidades, certificaciones y conocimientos valoran. Puedes tomar inspiración de búsquedas laborales publicadas que coincidan con tu perfil.

Luego, asegúrate de que todas esas palabras estén en tu modelo de currículum vitae. De esta forma, cuando un seleccionador refine con filtros de palabras clave su búsqueda en Internet, tendrás más chances de que encuentre tu perfil.

Modelo de currículum vitae perfecto según Harvard

Harvard enseña en un documento cuál es el modelo de currículum vitae perfecto

El Servicio de Carreras de la prestigiosa Universidad de Harvard dio a conocer un documento actualizado al año 2020 que enseña a sus alumnos los puntos clave y principales errores que se cometen al diseñar un currículum vitae.

El documento se llama "Resumes and Cover Letters. An Extension School Resource" y está también a disposición de las personas que sepan inglés y les interese saber cuál es según Harvard el mejor modelo de currículum vitae.

Para Harvard, un CV tiene que ser un resumen breve de tus habilidades, tu educación y tu experiencia. Debe resaltar tus fortalezas y diferenciarte de otros candidatos que aplicarán a las mismas posiciones.

Por eso Harvard recomienda adaptar tu CV para resaltar la información del mismo que más se ajusta a cada posición a la cual te postulas. Debes reflejar las experiencias y habilidades que crees que el reclutador estará buscando para ese puesto determinado.

La Universidad de Harvard asegura que el lenguaje con el cual redactas el CV debe ser específico en lugar de general y activo en lugar de pasivo.

Debe estar "escrito para expresar, no para impresionar" y sugieren articular adecuadamente en lugar de agregar "florituras" para extenderlo o para intentar sonar más articulado de lo que eres.

Este es un buen modelo de currículum vitae según la Universidad de Harvard

De la misma manera, están desaconsejadas las abreviaciones, las palabras coloquiales, las enumeraciones, etc. y los pronombres personales como yo deben utilizarse lo menos posible.

Al elegir un modelo de currículum vitae, es útil organizar la información en subtítulos o categorías, y disponerlas en orden de importancia de acuerdo a la posición. Si para una búsqueda lo más relevante será destacar tu experiencia profesional, eso es lo que debe aparecer en la primera página de tu CV. Si lo fundamental es tu educación, por ejemplo cuando te postulas a una pasantía, eso cobra más relevancia.

Y luego, dentro de cada categoría utiliza el orden inversamente cronológico: lo más reciente va primero.

Harvard recomienda evitar "baches" en el CV que puedan despertar sospechas, como por ejemplo si te tomaste un año sabático o si estuviste buscando empleo por mucho tiempo.

5 errores más comunes del CV según Harvard

Otro modelo de currículum vitae que cumple con las especificaciones de Harvard.

Para el Servicio de Carreras de la Universidad de Harvard hay cinco errores que se repiten en el armado del currículum vitae, que son los siguientes:

Errores de gramática y de ortografía

No contener información de contacto como email o teléfono

Usar lenguaje pasivo en lugar de palabras "de acción"

Información desorganizada, no concisa y fácil de escanear

Son demasiado largos

En lugar de cometer estos errores lo que debes hacer es ser consistente en contenido y formato, dejando suficiente espacio en blanco en las hojas y que la información sea concisa y fácil de escanear. Es válido, según Harvard, utilizar recursos como el subrayado, las itálicas y las "negritas" para resaltar o diferenciar información.