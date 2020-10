Si vas a estudiar, tenelas en cuenta: estas son las carreras universitarias con más salida laboral de Argentina

Para elegir carreras universitarias, nada mejor que conocer la propia vocación y también los sectores de la economía con mayor demanda de talento

El mercado laboral argentino atraviesa un momento complejo en los últimos años que se agravó con la pandemia causada por el COVID-19. Es un dato que inevitablemente tienen que tener en cuenta quiénes estén evaluando qué carreras universitarias estudiar.

Al momento de elegir qué estudiar, una buena opción, además de las inclinaciones y vocaciones personales de cada persona, es conocer cuáles son las demandas del mercado laboral para así poder tomar esta decisión.

Desde hace un tiempo ahora, son muchas las carreras universitarias relacionadas con la informática e ingenierías que se convirtieron en las más recomendadas por su amplia salida laboral, excelentes sueldos y oportunidades de desarrollo profesional.

Sin embargo, cuando se habla de salida laboral, hay muchas carreras universitarias históricas que todavía se mantienen al tope de todos los rankings que se elaboran a nivel mundial. Todo depende del país y el momento.

En el actual mercado laboral de la Argentina se necesitan, más que nunca, profesionales con las aptitudes adecuadas para desarrollar sus carreras en un escenario difícil y en plena transformación. En este sentido, los expertos concuerdan en que cursar carreras universitarias y contar con un título universitario facilita el acceso a un mayor número de oportunidades.

Carreras universitarias y empleabilidad

Las carreras universitarias en IT son las que tienen alto nivel de empleabilidad

Según la consultora de recursos humanos Adecco Argentina, el grado de empleabilidad de las carreras universitarias se divide en tres grandes categorías en la relación entre titulados universitarios y ofertas de empleo:

Empleabilidad baja: son las carreras universitarias cuyo porcentaje de graduados es superior a su demanda en el mercado laboral y que apenas figuran entre las 50 carreras universitarias más demandadas por las empresas.

Entre ellas, se destaca el caso de los estudios de Artes y Humanidades, Arquitectura, docencia, y también de algunas carreras universitarias de carácter jurídico-social, como Geografía e Historia, Ciencias Políticas y Periodismo.

Empleabilidad media: son las carreras universitarias que cuentan con un porcentaje de profesionales recibidos moderado a nivel local y una demanda media en el mercado laboral.

Son las carreras universitarias vinculadas al ámbito científico-sanitario, como Medicina o Farmacia y algunas ingenierías, como Química, Naval y Oceánica o Civil.

En este punto es importante señalar que, con motivo de pandemia causada por el COVID-19, algunas de las posiciones vinculadas con la salud como por ejemplo médicos y enfermeras han tenido altos índices de empleabilidad en los últimos meses.

Empleabilidad alta: son las carreras universitarias caracterizadas por una importante presencia en la oferta y un volumen bajo de graduados.

En este grupo se localizan la mayor parte de las ingenierías generalistas y, especialmente, las tecnológicas como Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones. El sector IT presenta, por ejemplo, un faltante "histórico" de perfiles con conocimientos y experiencia.

En este último punto, desde Adecco agregaron que la llegada de proyectos de tecnología de empresas del exterior ha hecho que muchas de las personas capacitadas en estas áreas trabajen desde Argentina para otros países; con salarios dolarizados, trabajo remoto y proyectos que presentan un reto constante para el mercado argentino. De igual modo, frente al contexto COVID, se suman industrias y perfiles relacionados con el desarrollo de videojuegos, apps de entretenimientos, plataformas de e-commerce y herramientas online o de digitalización, que se han acelerado con los protocolos de seguridad existentes donde se evita la atención física/presencial. Se suman perfiles expertos en social media, data science, business intelligence, inteligencia artificial y marketing digital.

Carreras universitarias y profesiones con salida laboral

Por la pandemia, las profesiones de la salud están entre las carreras universitarias con mayor salida laboral

"En la coyuntura actual, los niveles de empleo en el sector servicios, comercio, en especial textil, indumentaria en general y belleza, gastronomía y turismo están sufriendo un golpe durísimo, con recortes de personal en tiempo real", explicó en un comunicado enviado a este medio Carla Cantisani, Directora de Servicios del Grupo Adecco Argentina.

Sin embargo, "el consumo de productos de tecnología, notebooks, computadoras, webcams, headsets, accesorios portátiles, productos electrodomésticos para el hogar y materiales de obra/construcción, creció ya que la pandemia hizo que aquellos que han tenido la posibilidad de enfrentar algún gasto, lo invirtieran en acondicionar sus hogares, donde hoy transcurren la mayor parte de su tiempo", concluyó.

En este marco, Adecco Argentina asegura que en este momento las siguientes son los oficios, ocupaciones, carreras universitarias y profesiones más requeridas en la Argentina:

Médicos

Enfermeros

Repartidores de entrega a domicilio

Cajeros

Operarios de producción (especialmente algunas industrias: alimenticia, laboratorio, fabricantes de motos y bicicletas)

Picking (preparación de pedidos) y Packing (embalado de pedidos)

Personal de limpieza

Repositores

Merchandisers

Atención al público

Televendedores y telecobradores

Personal de atención telefónica

Perfiles de tecnología (IT)

Asimismo, está claro que la compensación que reciben quienes estudiaron carreras universitarias de ese listado es mayor a la que perciben quienes se dedican a posiciones con alta demanda en el mercado pero que no exigen estudios de grado o posgrado.

En ese aspecto, dentro del primer grupo Adecco destacó que las carreras universitarias en IT siguen con un buen nivel de demanda, ya que que fue el único que se mantuvo estable durante la pandemia. Pero las carreras universitarias vinculadas a esta área son muchas, por eso la consultora aclaró cuáles son los perfiles tecnológicos más buscados en este momento:

Desarrolladores full stack, (programadores que conocen tanto lo referente al front end, la parte del software que interactúa con los usuarios, como el back end) y especialistas en cloud (la nube).

Perfiles UX (experiencia de usuario) y especialistas en datos, ingeniería de software y la ciencia de datos.

Siguen con la misma tendencia que los últimos años: Java, DevOps, SOA y .Net, PHP, Linux, arquitectura de software, Node, Programación front y back end.

Por último, en este mismo sector IT, vienen los consultores funcionales, Scrum Masters y Project Managers.

Carreras universitarias estratégicas en Argentina

Las carreras universitarias vinculadas a ciencia y tecnología son consideradas estratégicas

Si estás decidiendo qué estudiar, además de tu vocación, tus capacidades y la demanda laboral de las carreras universitarias que te interesan tenés que saber también que hay en la Argentina carreras universitarias consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Las carreras universitarias estratégicas son las que se consideran clave para el desarrollo y evolución de ciertos sectores económicos con valor agregado y alto potencial en la Argentina. También suelen tener menor cantidad de graduados y profesionales con experiencia y por eso hay frecuentemente disponibilidad de becas y asistencias para quienes quieren dedicarse a estas áreas de estudio.

Las carreras universitarias estratégicas suelen tener también amplia salida laboral, pero no abundan en los rankings de las opciones en las que más alumnos se inscriben. Por el contrario, al ser consideradas "difíciles" o al no despertar el mismo número de vocaciones que las carreras universitarias tradicionales (Abogacía, Medicina, Psicología, etc.) necesitan de un mayor impulso de parte de las autoridades.

Para cambiar esto el Senado de la Nación también dio en 2020 media sanción a un proyecto de Ley para fomentar el estudio de carreras universitarias estratégicas, y para que el listado de carreras universitarias estratégicas sea renovado cada dos años y se mantenga actualizado de acuerdo a las necesidades del país y su disponibilidad de talentos.

Cuáles son hoy las carreras universitarias estratégicas en la Argentina

Las carreras universitarias vinculadas a la industria de hidrocarburos están reconocidas entre las áreas estratégicas

Como ya fue mencionado antes, la Argentina tiene actualmente un mapa de carreras universitarias y terciarias que son prioritarias para el desarrollo del país.

La idea surgió luego de la crisis económica y social del 2001, cuando se comenzó a hablar acerca de que había carreras universitarias con muchísimos estudiantes, más de los que podía absorber el mercado, mientras que en otras que eran menos atractivas para los jóvenes por ser consideradas "difíciles" o "aburridas" no se generaba la suficiente cantidad de graduados para satisfacer la demanda de talentos que las industrias necesitaban para recuperarse y avanzar.

También era necesario desarrollar carreras vinculadas, por ejemplo, a la explotación de hidrocarburos, a la biotecnología, etc. que no tenían suficiente representación en las instituciones educativas.

Si bien el Estado había tenido siempre mecanismos para promover que los estudiantes pudieran completar carreras universitarias, como las Becas Sarmiento, por ejemplo, se comenzó a pensar en iniciativas que promovieran el estudio de esas carreras menos atractivas para los jóvenes pero que resultaban estratégicas para el país.

Esa idea tuvo un punto cúlmine en enero de 2014 con el lanzamiento del programa de Becas Progresar, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo fue implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y continúa siéndolo hasta el día de hoy, siempre con el mismo objetivo de colaborar con la inclusión laboral de los jóvenes mediante ayudas financieras para terminar sus estudios.

Quienes necesitan las asistencias para realizar estudios en áreas consideradas estratégicas, reciben montos mayores al obtener una Beca Progresar, y tienen prioridad en el proceso de selección de los beneficiarios.

En el marco de ese programa, se definieron listados de carreras universitarias estratégicas, consideradas como prioritarias para formar a futuros profesionales en rubros de alta demanda en la sociedad, como las Ciencias Básicas, Ciencias Aplicadas y Enfermería. El hecho de que sean o no estratégicas varía de provincia en provincia, de acuerdo a las necesidades del mercado y de desarrollo de cada una de ellas.

Por ejemplo, en el norte del país, son estratégicas algunas de las carreras universitarias que se cursan en la universidad Nacional de Jujuy, particularmente las de la Facultad de Ciencias Agrarias (Bromatólogo, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Biológicas, en Desarrollo Rural, en Gestión Ambiental, etc.) y en la Facultad de Ingeniería (Ciencias Químicas, Bioquímica, Farmacia y Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería en minas, Ingeniero de Minas, en Informática, Industrial, Metalúrgico, entre otras)

Mientras que en el sur del país hay 25 carreras seleccionadas en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional de Santa Cruz. Allí priman las carreras técnicas y las ingenierías, aunque también se valora a los estudiantes de Enfermería, Higiene y Seguridad en el trabajo, Seguridad Vial, y Recursos Naturales Renovables.

En donde abunda la oferta académica es en la Provincia de Buenos Aires, con 334 carreras universitarias consideradas estratégicas (más que el doble de la oferta de Santa Fe o Córdoba) y las mismas son en campos tan variados como la Vigilancia y Control Aéreo, Seguridad del trabajo en Buques y Ámbito Portuario, Manejo Ambiental del Territorio, Diseño de Marcas y Envases, Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz, Urbanismo y Ecología Urbana, etc.

La matemática aplicada y la ciencia son carreras universitarias prioritarias para el desarrollo del país

Abundan sobre todo en distintas áreas del país propuestas para estudiar carreras universitarias que no solo son estratégicas sino que son menos conocidas entre los jóvenes, y por eso tienen una baja tasa de egreso de profesionales, mucho menor de lo que el mercado demanda. Ocurre por ejemplo con la Geología o la Geoinformática, la Matemática aplicada, la Explotación de Minas, la Floricultura, la Agrimensura o la Aeronáutica, entre otras.

Ser guardaparque, agrimensor o meteorólogo son carreras que se estudian en universidades y que resultan de gran demanda para las necesidades del país, por más que no se encuentren ampliamente difundidas entre los jóvenes como opción de estudio profesional.

En general, más allá de las particularidades de cada provincia, las estratégicas son carreras universitarias vinculadas a la producción, como ingenieros civiles, mecánicos, electrónicos, en petróleo, diseñadores industriales, urbanistas, entre otros caminos profesionales.

También son muy valoradas las carreras universitarias de analista de sistemas o desarrollador de software, científico de datos, expertos en informática y computación de todo tipo, pensando en el campo de la exportación de servicios basados en el conocimiento con valor agregado.

Asimismo las ciencias son muy destacadas entre las carreras universitarias estratégicas que toma el gobierno para determinar quiénes serán los beneficiarios de las Becas Progresar y resaltan las medioambientales, y las de especialistas en ecología, en alimentos o biotecnología.

Y sobre todo luego de la pandemia las ciencias médicas, la enfermería, la bioquímica clínica o la bacteriología cobraron mayor relevancia.