Sueldos, debajo de lo previsto: qué aumentos tuvieron este año los distintos sectores y qué se espera para 2021

Las compañías ya tienen bajo análisis los presupuestos para los incrementos salariales del año próximo. Qué rubros pudieron ganarle a la inflación en 2020

La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos de empleados dentro y fuera de convenio en la Argentina fue demoledora en todo sentido en 2020.

No solo se trató de la pandemia, el parate de la economía lleva varios años y la crisis sanitaria fue una estocada inesperada en la economía de todas las compañías, incluso en las grandes firmas locales y las multinacionales con presencia en la Argentina.

La consultora especializada en salarios y beneficios, Willis Towers Watson (WTW), realizó su última encuesta de salarios 2020 entre 313 de esas firmas de gran tamaño, entre el 24 de noviembre y el 4 de diciembre últimos.

Y los resultados marcan que, por primera vez desde hace mucho tiempo, las empresas en Argentina dieron a sus empleados fuera de convenio menores aumentos de sueldo de los que proyectaron a principio de año.

"No es anormal. Por lo menos en 2009 ocurrió a causa de la crisis económica mundial, y la diferencia en ese caso fue de más de cinco puntos entre lo proyectado y lo otorgado", recordó Marcela Angeli, directora de Gestión de Talento y Compensaciones de WTW.

El promedio de aumento salarial que las compañías esperaban otorgar durante 2020 era del 39,2% anual pero solo llegaron a dar 36,1% en promedio, según pudo relevar WTW.

"No me llama la atención, frente a esta pandemia y con sectores que quedaron totalmente paralizados bastantes meses, era lógico pensar que ese grupo de compañías podían no dar aumentos o bajar salarios. Hoy lo vemos y por suerte no fue peor", continuó Angeli.

Es cierto que se achicaron las subas salariales, pero además, según destacó la consultora, hubo un 11% de las empresas que redujeron los sueldos de los empleados no agremiados. "En el caso de empleados no convencionados hubo algunas compañías que podían demostrar que el negocio por la pandemia atravesaba un momento complicado y alcanzaron acuerdos con esos trabajadores, que también entendieron que era mejor esa alternativa a perder el empleo", dijo Angeli.

La directora de Talento y Compensaciones de WTW también aseguró que en junio la consultora realizó un relevamiento que ya daba cuenta de las bajas de sueldos, y que no eran mucho mayores al 10 o 15 por ciento mensual.

Vale la pena recordar que estos datos son sobre empleados no agremiados por lo que no incluyen los acuerdos cerrados con los gremios para trabajadores que no estaban prestando tareas por la suspensión de actividades durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Un 21% de las firmas relevadas en esta última encuesta también realizó este año una menor cantidad de ajustes que la que tenía previstos. Este último no es un dato menor, ya que la tendencia desde hace un par de años había llevado a que las empresas incrementaran la cantidad de subas que daban para proteger así el poder adquisitivo de sus empleados frente al avance de la inflación.

Se había llegado a que menos de la mitad de las empresas dieran solo dos aumentos al año, pero en 2020 finalmente casi 6 de cada 10 (59%) de las consultadas por WTW volvió al sistema de un ajuste por semestre o menos.

Los sectores que dieron mejores y peores aumentos de sueldo en 2020

Y luego claro, hubo sectores ganadores y perdedores, como todos los años. Sin dudas, con los cierres de fronteras y restricciones para circular, la industria del turismo fue la que peor la pasó en 2020. Así y todo, las compañías más grandes del rubro dieron a sus empleados fuera de convenio un 29% de aumento anual.

Le siguieron en el fondo de la tabla otras dos industrias que suelen estar generalmente entre las que dan mejores subas salariales: petróleo y energía, que en 2020 solo otorgaron 32% y 32,6% anual respectivamente. En este caso, Angeli consideró que a la crisis sanitaria se le sumó otra que esos sectores viven a nivel mundial, también en caso del automotriz.

En una situación similar, vale la pena destacar que las obras sociales y prestadoras de salud también tuvieron un año difícil, y sus alzas salariales quedaron en un promedio de 35,2% este año. En este caso, fue el COVID-19 en 100%, indicó Angeli.

Comunicaciones y entretenimientos fue la que dio las mejores subas, con 41% anual, seguida de alta tecnología y ciencias de la salud (humana y animal) y equipamiento médico con 40% en 2020.

Sueldos 2021

Los sueldos 2021 arañarán la inflación

El 2021 no pinta demasiado mejor que el año que está terminando en cuanto a los sueldos de los trabajadores argentinos. El 72% de las empresas ya están trabajando el presupuesto salarial para el año próximo.

Las grandes compañías locales y filiales de multinacionales están estimando que habrá una inflación anual en torno al 42,5% en promedio.

Mientras tanto, los aumentos para empleados fuera de convenio quedarán de media en 41,9% anual o en 40,7% en el caso de los agremiados.

Nuevamente, para el año próximo un 59% de las firmas que respondieron la encuesta de WTW planean mantener el esquema de dos ajustes salariales, uno en cada semestre. Y la gran mayoría se inclinó por dar ambos en general a todo el universo de la empresa.

La mayoría de las empresas volverán a aplicar solo dos ajustes salariales en 2021

Para Angeli, el regreso del esquema de dos aumentos por año es "efecto de la pandemia". Aseguró que "las empresas tienen realizado ese presupuesto salarial pero van a estar revisándolo de acuerdo a lo que ocurra. Entonces, pasaron a no comprometerse a más cantidad de ajustes; era lógico que pasara esto."

Bonos 2020

Qué pasará el año próximo con el bono por desempeño 2020

Respecto de los bonos por desempeño en 2020, que se pagan en el primer trimestre del año próximo, los criterios de evaluación para el otorgamiento tuvieron que ser algo más flexibles.

"Hay algunas empresas que no hicieron ajustes en el programa de bonos, no cambiaron los objetivos de plan armado en diciembre 2019 o en enero, pese a que era imposible de cumplir cuando apareció la pandemia. Y otras sí, no modificaron el esquema pero la decisión sobre los bonos la toman en base a los resultados concretos que tuvieron y al impacto real que tuvo el COVID-19 en el negocio", especificó Angeli. Es decir, este año habrá cierto margen de "discrecionalidad" al tomar la decisión final, y la experta estima que serán pocas las empresas que dejen sin cambios absolutamente este punto.

Por lo pronto, el 44% de las empresas relevadas piensa pagar en el plan para 2020 y solo un 16% por encima del mismo. Las demás quedaron por debajo.

Un 16% piensa abonar entre 101% y 110% del target. Un 32%, entre el 91% y el 100%. Esas fueron las dos tendencias mayoritarias entre las compañías consultadas. Solo un 6% estima que estará por encima de esos porcentajes.

Por otra parte, el 92% de las compañías no tiene planes de adelantar el pago de los bonos por desempeño 2020, como se ha hecho en otros años para proteger el poder adquisitivo de los mismos.