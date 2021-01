Empresarios preocupados por el crecimiento del costo laboral en 2021

Los costos laborales recibieron más menciones de parte de los empresarios que el ingreso a la nueva normalidad post COVID-19, que quedó en segundo puesto

Como hace cinco años, la principal preocupación de negocios de los líderes de Recursos Humanos de cara a 2021 es el aumento de los costos laborales.

Así lo confirma el ranking que elabora cada año la consultora Hucap. Los costos laborales recibieron 119 menciones en el estudio realizado en 2020, y fue también laa principal preocupación en las ediciones de 2012, 2016 y 2018.

El año pasado, el 96% de las 119 empresas participantes colocan a los costos laborales como uno de los principales aspectos que marcan la agenda del 2021.

"Considerando que Argentina tiene el costo laboral más alto de la región, sumado a la situación actual donde nos encontramos con un gran porcentaje de organizaciones con ingresos fuertemente disminuidos y algunas empresas que hace muy poco han podido volver a operar pero lejos de cómo era su situación previo a la crisis del Covid-19, el costo laboral de las organizaciones pasa a ser un tema de preocupación, a lo que se le suma la imposición a las empresas de no poder despedir", comentó Miguel Terlizzi, Presidente de Hucap.

Como era de esperarse, en segundo lugar apareció en el ranking como una preocupación importante la "nueva normalidad post crisis COVID-19", con 96 menciones.

En este punto los empresarios se refieren a la reorganización de áreas, sectores, protocolos, circuitos y procedimientos, esquemas de trabajo (100% presencial, 100% remoto o un esquema combinado para aquellas posiciones en las que sea posible evaluar esta alternativa), cómo proceder con colaboradores que pudieran ser de riesgo, entre otros aspectos relacionados a la vuelta a la oficina.

"Este tema ya empieza a marcar la agenda de los responsables de Recursos Humanos, siendo que algunas empresas ya han implementado una vuelta paulatina (por ejemplo sectores administrativos de las industrias) y otras que todavía no pero saben que en el corto plazo podría empezar a plantearse la alternativa de un retorno", explicó Terlizzi.

El teletrabajo continuará más allá de la pandemia

"En esta línea, vemos cómo muchas organizaciones, en pos de la continuidad que saben va a tener el teletrabajo en el futuro más allá del curso de la pandemia, comienzan a rescindir contratos de alquiler o poner en venta parte de sus oficinas, pensando en que no volverán todos de forma 100% presencial y por lo tanto no serán necesarios en muchos casos la totalidad de los metros cuadrados. Algo que es totalmente válido y por supuesto permitirá un ahorro de costos para las empresas, pero no hay que pensarlo solamente como un 'ahorro de metros cuadrados de oficinas', porque allí se incurriría en un error", opinó el experto a través de un comunicado enviado a este medio.

"Primero debemos garantizar que sea posible y conveniente por el tipo de negocio, tareas, efectuar el esquema de teletrabajo que estamos pensando; por ejemplo, si es un esquema full o si es un esquema combinando. Por otro lado un gran desafío para las áreas de RR.HH, la dirección de la empresa y los propios líderes, es garantizar y asegurarse que este esquema de trabajo planteado (más allá de cualquier tipo de ahorro en costos) no afecte la emocionalidad de los colaboradores, su productividad laboral, el sentido de pertenencia, la motivación, la comunicación de manera negativa, entre otros aspectos", agregó.

En tercer lugar en el relevamiento empresario apareció la "Inflación real", con 91 menciones. A la alta inflación de los últimos años, se le suma la preocupación del impacto que pueda tener la crisis del COVID-19 en la suba de precios en el próximo año.

En cuarto lugar, se mantiene en el ranking desde el año pasado la "necesidad de reducir, suspender o desvincular colaboradores" con 50 menciones.

"Sin lugar a dudas a una economía que venía ya muy golpeada se le sumó la crisis del COVID-19. En este contexto, muchas empresas han enfrentado este año y la mayoría aun enfrentan la situación más crítica de la que se pueda recordar y frente a los ingresos que se vieron reducidos a su mínima expresión y gastos que no se detienen es que empieza a surgir la necesidad de reducir, suspender o desvincular (cuando sea permitido) colaboradores. Aun sabiendo que siempre, hasta en las peores crisis hay ganadores y perdedores, hoy el panorama es la supervivencia del más fuerte", expresó Terlizzi.

En el quinto lugar quedó la "retención de talentos, puestos y personas claves" con 45 menciones. "En 2020, los movimientos e incorporaciones que muchas organizaciones tenían proyectados para su estructura se vieron frenados porque en el medio surgió la crisis del COVID-19 y casi la totalidad de los procesos de búsquedas activos se frenaron. Luego, al darse cuenta que era una crisis que venia para largo comenzaron a reactivarlos en la medida de las posibilidades económicas (cuán golpeadas o no estuvieran por la presente crisis) y el nivel de importancia y vitalidad que el puesto tenga para el negocio", detalló Terlizzi.

"También hubo búsquedas que tuvieron un crecimiento exponencial al que en realidad ya venían presentado previo a la presente crisis del COVID-19 como puede ser el sector de E-commerce y sistemas, nuevas tecnologías, transformación digital, que nunca se detuvieron. Por el contrario creció la demanda a niveles pocas veces visto y esto continuará sucediendo porque la transformación digital es transversal a todos los modelos de negocio y estructuras y la demanda exponencial", comentó el Presidente de Hucap.

"Por otro lado, el teletrabajo permite que las organizaciones puedan contratar talentos en cualquier lugar del planeta, motivo por el cual posiciones como puedan ser por ejemplo las de sistemas están siendo atraídas por empresas del extranjero con pagos en dólares/ euros y desafíos en empresas número uno y con tecnología de vanguardia lo que hace muy difícil la retención a nivel local, por lo cual no solo deberán desde sus áreas de compensaciones armar esquemas competitivos de compensación total, sino también trabajar muy fuertemente en su marca empleadora", agregó Terlizzi.