Empleo 2021: 9 errores típicos a la hora de buscar trabajo

Además de redactar un CV adecuado y construir tu marca personal, es conveniente planificar cómo llegar a tus "empresas objetivo"

La clave para reforzar tu búsqueda de empleo y ser el candidato ideal está en tu marca personal. Pero también en cómo avanzas en el proceso de la solicitud de un puesto de trabajo.

Es muy probable que no hayas meditado mucho sobre este tema, pero debes analizar y afinar tu metodología de búsqueda de trabajo y no simplemente seguir patrones de currículums y cartas de presentación.

Además, apuesta por aventurarte en áreas que no contemplabas —siempre que tu perfil se ajuste a la oferta de empleo—, superar procesos de prácticas y preparar enriquecedoras propuestas de valor.

Business Insider España elaboró para ello la siguiente lista de los 9 errores más típicos que están impidiendo que seas el candidato elegido.

No planificas tu búsqueda de trabajo

Tanto si es la primera vez que buscas trabajo como si estás intentando cambiar tu puesto actual, podés crearte una lista de tareas.

"Hacer una lista de quehaceres y ordenarlo todo por prioridad, ¡funciona muy bien!", resaltó Nilton Navarro, social media manager & content de InfoJobs, una bolsa de empleo online.

Además, puedes acercarte a tus "empresas objetivo", impulsar tu marca personal y crear una estrategia a medida para tu futura empresa. Por ejemplo: ¿podés responder qué serías capaz de hacer en los primeros 90 días de ese puesto?

Tu currículum es demasiado extenso

No te excedas en la extensión de tu hoja de vida, es un error típico al buscar trabajo

Puede que tengas más de 10 años o 20 años de experiencia laboral en diferentes sectores. Sin embargo, a la hora de presentar tu currículum a una empresa en concreto, conviene más detallar los puestos que realmente sean relevantes en tu formación para la nueva vacante.

"Tu currículum debe ocupar, como máximo, una página por cada 10 años de experiencia", describe Laszlo Bock,exvicepresidente senior de operaciones de personal en Google y hoy al frente de Humu.

Tu carta de presentación sigue un patrón

Si es la primera vez que redactas una carta de presentación, es usual que consultes en la web modelos de cartas de presentación. Pero, dicha búsqueda, es ideal para todo lo contrario.

Intenta aportar frescura, tu personalidad y los puntos más fuertes de tu formación y carrera profesional.

Responde a una única pregunta de forma concisa y centrada: por qué eres la persona adecuada para ese puesto de trabajo.

Solicitas puestos que no son acordes a tu perfil

Asegúrate de que los puestos a los que aplicas coincidan con tu perfil

La coach de desarrollo profesional y estrategias de LinkedIn, Aurora Pulido, siempre recomienda rellenar solicitudes de empleo aunque no se cumplan el 100% de los requisitos.

Eso no implica que aspires a puestos de trabajo que no tienen nada que ver con tu trayectoria personal. No obstante, Pulido resalta que puedes demostrar de muchas otras formas que eres creativo.

"Yo encontré una manera muy práctica de demostrarle a un empleador que puedes hacer algo aunque no tengas experiencia: un proyecto de propuesta de valor. Este es un proyecto en el que puedes demostrarle a la empresa que entiendes los problemas de esa empresa y que tú tienes la solución", detalla.

Olvidaste tu marca personal

Tener un portfolio, un perfil de LinkedIn actualizado y, a ser posible, una web en la que destaques aptitudes y otros talentos ocultos, pueden lanzarte a los 5 primeras opciones de candidatos en un proceso de reclutamiento.

"Empieza a trabajar en algo que te vaya a ayudar a hacer ese cambio: un blog, mejorar tus redes sociales, cursos online, e incluso una pequeña empresa", dijo la coach de LinkedIn.

No conocés las preguntas trampa de las entrevistas de trabajo

Prepara las respuestas que darás a las típicas preguntas de la entrevista de trabajo

Hasta para responder a "contame un poco sobre vos", hay una respuesta acertada. Eso no significa que debas mentir para conquistar a tu futuro empleador, pero sí que hay un perfil que todas las empresas quieren.

También has de saber que hay preguntas ilegales que no debes tolerar en una entrevista de trabajo, aunque quieras impresionar al entrevistador.

Más allá de tus historias personales y errores que puedas cometer en las entrevistas de trabajo, has de conocer una serie de preguntas trampa diseñadas para evaluar a los candidatos. Es conveniente investigar previo al encuentro qué preguntas suele hacer esa empresa en la entrevista, información que puedes encontrar en plataformas de empleo como Glassdoor.

No haces un seguimiento a tus solicitudes

El seguimiento de las solicitudes de empleo con un email o llamada proactiva, pueden causar una muy buena impresión, siempre que no seas insistente.

Tanto en el proceso de selección, como en la espera de la resolución de elección de candidatos, puedes llamar la atención de la empresa con algo que te hubiese gustado compartir o evidenciar interés por la vacante, destaca The Balance Careers.

Dejaste tu puesto anterior de mala manera

Si la ruptura con tu empresa anterior fue crítica, puede estar jugando en tu contra. Las referencias pueden ser clave para tus reclutadores.

Puedes aportar una lista de personas que hayan trabajado contigo y puedan describir tu trayectoria. Pero el personal de recursos humanos también puede indagar por sí mismo cómo fue tu paso por tu empresa anterior.

Esto no significa que tengas que quedarte trabajando en un sitio en el que no estás a gusto, pero no debes salir dando un portazo.

Dudas de ti mismo

Aunque no llegues a sufrir el síndrome del impostor o tengas baja autoestima, puede que proyectes que dudas de ti mismo y tu capacidad.

Cuando vayas a enviar una solicitud de puesto de trabajo: explora la empresa para la que trabajarías, estudiá sus debilidades, hacé una propuesta de valor o pequeña presentación o estrategia de cambio, y atrevete a compartirla en tu entrevista de trabajo.

"El empleador es capaz de ver el potencial. Te ven hacerlo o decirlo y saben que puedes", resaltaba a Business Insider España con anterioridad Pulido, quien recomienda demostrarle a la empresa que entiendes los problemas de la misma y que tú tienes la solución.