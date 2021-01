Con estos 5 trucos mantendrás la concentración y mejorarás la productividad

El trabajo a distancia multiplicó las distracciones y la cantidad de tareas que debemos realizar, extendiendo la jornada laboral y no la productividad

Mantener la concentración es todo un reto, sobre todo si trabajas desde casa. Es necesario luchar contra las distracciones, mal uso del tiempo y las capacidades o exceso de obligaciones secundarias.

La consecuencia es la caída de la productividad y la consecuente extensión de la jornada laboral.

Estas son las 5 claves para mantener la concentración y aumentar tu productividad de la emprendedora Tina Clements, publicadas en Entrepeneur.

Identifica lo más importante que tienes pendiente cada día

Comienza por identificar lo más importante que tienes pendiente cada día

Todo el mundo suele tener una lista larga de cosas que tiene que hacer antes de que termine el día. El consejo de la emprendedora es seleccionar la tarea más importante, que hará que se desencadene el resto.

"Si lees la lista entera te vas a agobiar y querrás volver al sofá a ver capítulos de Friends mientras comes helado directamente del recipiente", explica Clements.

Este consejo es similar al del profesor de Management en la Universidad de Berkeley, Morten Hansen, quien recomienda la técnica que denomina "haz menos y luego obsesiónate", según explicó a Business Inisider. Esta consiste en centrarse en unas pocas prioridades y destinar a ellas todos los esfuerzos.

Aprende a decir no

Tu tiempo, energía y dinero son recursos muy preciados que no se deben malgastar en tareas que no merecen la pena. Si los empleas en algo, eso significa que no podrás hacerlo en otra cosa. Clements es clara: decir 'no' te ayudará a cumplir lo que te prometiste, con lo realmente importante.

Añade que si empezaste a hacer algo, es importante que lo termines y no lo dejes a medias para hacer otra cosa.

Lo mismo sostiene Laura Mae Martin, experta en productividad de Google, en un artículo publicado en Inc: "Cuanto más dices que no, más posibilidades tienes de decir sí a algo que realmente importa".

Mantén la simplicidad al fijar tus objetivos

"La complejidad es la enemiga de la concentración", expone la emprendedora en el artículo. Cuanto más simples sean tus objetivos, más fácil será que los cumplas.

Para Mae, se reduce a "saber lo que quieres hacer y hacer lo que quieres hacer".

Empieza a trabajar ya y no procrastines

Dejá de procrastinar y poné manos a la obra para aumentar tu productividad.

Aunque tengas la sensación de que nunca estás lista para trabajar, lo más sencillo es empezar a hacerlo. "Las tareas suelen parecen más tediosas de lo que en realidad son y estar en el proceso te da claridad, disminuye tus percepciones sobre el esfuerzo que vas a necesitar y construye un 'momentum' para cumplir tus objetivos", incide.

Estos consejos de una experta de Google para ser más productivo pueden cambiar por completo tu día a día

Las preocupaciones estropean tu concentración

"La clave es disminuir el tiempo entre el que piensas en la preocupación y empiezas a hacer cosas", explica Clements. "Muchas cosas que nos preocupan son miedos que tenemos en nuestra cabeza, no son reales".

La emprendedora insiste en que es necesario dejarlas a un lado y seguir la regla anterior.