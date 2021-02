Renuncia de Jeff Bezos y un cambio de era: ¿qué significa que el fundador de una empresa dé un paso al costado?

Bezos se sumará al club de Bill Gates, Sergey Brin y Larry Page, que en sus respectivos gigantes tecnológicos cambiaron el día a día por la estrategia

El CEO de Amazon, Jeff Bezos, anunció hace unos días que dejará su cargo en la compañía que fundó en 1994, y que se ha convertido en una de las empresas de tecnología más valiosas del mundo.

Andy Jassy, exCEO de AWS, lo reemplazará en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, eso no significa que Bezos haya terminado con Amazon; asumirá un nuevo papel como presidente ejecutivo que implicará la valoración de decisiones generales como la estrategia de producto y los nuevos proyectos.

Así es que Bezos pasará a ser oficialmente miembro del club de fundadores de gigantes tecnológicos que han dejado su cargo como CEO para centrarse en la dirección de importantes decisiones estratégicas y otros proyectos.

Cuando Larry Page y Sergey Brin renunciaron oficialmente a sus respectivos roles como CEO y presidente de Alphabet, la empresa matriz de Google, declararon que era hora de "asumir el papel de padres regañones, ofreciendo consejos y amor, ¡pero no regañando a diario!".

Bill Gates, el filántropo multimillonario y cofundador de Microsoft, contó que su renuncia en el año 2000 fue para volver a lo que más le gusta: "Tecnologías para el futuro". Y ahora Bezos va a pasar de CEO a presidente ejecutivo, lo que le permitirá enfocarse en nuevas iniciativas y productos, según relevó Business Insider.

"Ser el CEO de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa", escribió Bezos en una carta a los empleados que anunciaba su transición.

¿Qué significa que el fundador renuncie?

Jeff Bezos se suma al clan de fundadores como Bill Gates, Sergey Brin y Larry Page, hoy al frente de la estrategia

La medida de Bezos implica que quedan ya pocas de las mayores empresas de tecnología de Estados Unidos que todavía estén bajo la dirección de sus fundadores.

De las sociedades anónimas de FAANG, (acrónimo que se refiere a los gigantes tecnológicos Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google), solo Facebook y Netflix continúan teniendo como CEO a sus fundadores.

Lo mismo ocurre con las empresas del "Big Five": Apple, Amazon, Facebook, Alphabet y Microsoft. Solo Facebook sigue contando con su fundador como CEO.

Hay una razón por la que las principales empresas de tecnología tienden a seguir este patrón, según los expertos. Por un lado, cuando tienes un CEO conocido por ser un visionario como Bezos, la perspectiva de perder su participación seguramente asustaría a los inversores y a casi todas las demás empresas o instituciones que dependen de la empresa de alguna manera.

También le da a Bezos la posibilidad de seguir tomando decisiones importantes mientras Jassy se va convirtiendo poco a poco en el nuevo rostro de la empresa.

Como presidente ejecutivo, Bezos estará involucrado en problemas de "puertas de un solo sentido". Ese término se refiere a decisiones críticas como adquisiciones, estrategia y la decisión de entrar en nuevos mercados como el negocio de la alimentación, según puntualizó Brian Olsavsky, director financiero de Amazon.

Este tipo de transición también sugiere que no deberíamos esperar cambios importantes en la estrategia y dirección general de Amazon porque Bezos deje de estar al mando.

"Cuando ves a un CEO asumiendo el cargo de presidente ejecutivo, es una señal de que la junta realmente quiere seguir con la estrategia actual", explicó a Business Insider Mary-Hunter McDonnell, profesora asociada de administración de Wharton School en la Universidad de Pensilvania. "No es el momento de traer un nuevo CEO transformador", añadió.

William Klepper, autor del libro The CEO's Boss: Tough Love in the Boardroom y director académico de educación ejecutiva en la escuela de negocios de Columbia, señaló: "El presidente no ejecutivo [significa] que mantienen la nariz dentro, pero las manos fuera del negocio. En este caso, cuando se utiliza el término presidente ejecutivo de la junta, básicamente significa que no va a dejar de lado el negocio".

¿Cómo sigue el "doble comando" en Amazon?

Se sabe que Jassy, un veterano de Amazon que lleva 24 años en la compañía, es el segundo al mando de Bezos e incluso fue su primer asesor en la sombra, una función que implica asistir a todas las reuniones junto con el CEO.

"Cuando el presidente y el CEO tienen una relación personal muy sólida, pueden manejar todas las tensiones y conflictos que inevitablemente surgirán. Cuando esa relación es un poco tensa o distante, y no hay una confianza profunda entre los 2 jugadores, puede ser un problema realmente desafiante tener al fundador en el puesto de presidente ejecutivo", comentó Yoffie a Business Insider.

También es especialmente común que este tipo de empresas lideradas por los fundadores sigan este plan de sucesión de los protegidos debido a los desafíos específicos que enfrentan las empresas de tecnología para incorporar liderazgo externo. Es posible que los forasteros no comprendan la cultura y la tecnología que son cruciales para impulsar el éxito de la empresa.