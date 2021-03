Ranking de sueldos 2021: estos son los sectores que darán los mayores aumentos salariales

Qué incremento prevén para este año las grandes empresas y qué nuevos beneficios están empezando a pagar a los teletrabajadores

Las grandes empresas y filiales de multinacionales en la Argentina esperan atravesar este año con mayor nivel de actividad que el 2020, y por eso tampoco esperan que la inflación se mantenga en el estado de "cuarentena" que mostró en esa oportunidad.

Mientras en el Presupuesto 2021 el ministro de Economía, Martín Guzmán, proyectó un aumento de precios y tarifas del 29% anual, y desde el Gobierno impulsan ese "techo" para las negociaciones salariales en paritarias, en las compañías ya hicieron otros planes.

De acuerdo con los datos relevados por la consultora Willis Towers Watson (WTW) entre 367 empresas de ese tipo durante febrero, los presupuestos salariales para este año parten de una inflación estimada por esas firmas que estará en el orden del 42,2% anual.

En esa línea, esperan que en promedio el personal dentro de convenio reciba subas salariales del 41% en el total del año, mientras que los no agremiados obtendrían de media 43,2%, con subas que irán en un rango de entre 40 y 48 por ciento de acuerdo a la empresa y sector.

El alza promedio está dos puntos por encima de lo que las mismas empresas preveían en octubre, cuando los presupuestos estaban en gran parte aún bajo análisis.

De ese aumento para empleados fuera de convenio, el 9,7% estará atado al desempeño. No obstante, la mayoría de las compañías volvieron a optar por dar alzas generalizadas y no solo a ejecutivos o empleados "estrella".

Pese a que la inflación prevista sigue siendo alta, un 49% de las organizaciones que participaron del estudio de WTW prevén para este año solo dos ajustes salariales. Un 48% se decantó por dar tres o más subas.

Sectores con mejores aumentos de sueldo

Sector por sector, los aumentos salariales que recibirán los empleados fuera de convenio

Como ocurre cada año, siempre hay sectores favorecidos por la coyuntura o por su modelo de negocio que pueden brindar incrementos por encima del promedio general.

Lo llamativo es que la que lidera las previsiones de aumentos de sueldo para el 2021 es nada menos que la industria automotriz, que proyecta dar a sus empleados un 47% de suba salarial. El año pasado los ajustes en esa industria estuvieron en el orden del 37%, entre los más bajos relevados por WTW, junto con sectores muy golpeados por la pandemia como el turismo y el retail.

Marcela Angeli, directora de Gestión de Talento y Compensaciones de WTW, le dijo a iProfesional que es precisamente por eso que se espera en ese caso una recomposición: "El año pasado el sector automotriz fue uno de los menos competitivos en lo que fueron los ajustes salariales. Entendemos que esa es la razón por la cual este año tienen previsiones más altas."

Asimismo, en 2021 los salarios de la industria fintech (tecnología para finanzas) volverán a estar entre los que reciban los mejores aumentos del mercado. Se prevé por el momento una suba del 45%, al igual que darían los bancos y entidades financieras tradicionales, que de acuerdo a Angeli, "el año pasado estuvieron dentro de la media".

La alta tecnología, las petroleras, la construcción, el turismo, la energía, las obras sociales y prepagas, así como la logística y distribución, serían en 2021 las otras industrias que den subas de sueldo mayores al promedio.

Del otro lado de la tabla se ubicarían, de acuerdo al último estudio de WTW, las aseguradoras (38% de ajuste anual), los servicios y la industria metalúrgica (con 40% en ambos casos).

Nuevos beneficios por teletrabajo

Las empresas tendrán que adaptarse a la Ley de Teletrabajo para sus empleados remotos

Además del presupuesto salarial este año hay compañías que invertirán para adaptar su propuesta a las condiciones que establece la Ley de Teletrabajo (Ley 27.555), aprobada el año pasado y reglamentada en enero último.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, además determinó en febrero con la Resolución 54/2021 que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entrará en vigencia el 1 de abril del 2021.

Así es que muchas compañías pusieron manos a la obra de manera de poder continuar dentro de la ley al tener colaboradores que se desempeñan de manera remota de forma permanente. "Aún muchas empresas están analizando con avanzar con este punto. Entendemos que en los próximos meses se comenzarán a ver las tendencias", afirmó al respecto Angeli.

De las firmas encuestadas por WTW en febrero, el 40% ya tenían incorporado el trabajo a distancia antes de la pandemia, pero son el 58% las que lo tendrán una vez que ésta termine. Otro 33% tiene esa posibilidad bajo análisis y solo un 10% ya la descartó.

Entre las que ya se decantaron por mantener el teletrabajo, un abrumador 49% dijo que será para el personal fuera de convenio. Solo un 18% incluyó a los agremiados, y el resto prefirió otros esquemas.

Un 11% de las firmas incluso aseguró que hará teletrabajo los cinco días de la semana. A estas se suman 5% que solo hará cuatro días y un 49% que fijó la pauta en tres jornadas semanales a distancia.

De las pocas empresas que abonan el gasto de Internet a los teletrabajadores, la mayoría paga un monto mensual

Para mantener la modalidad las compañías deberán ahora garantizar ciertas condiciones a los trabajadores que se desempeñan desde su hogar.

Un 28% dijo a WTW que está ya abonando el gasto hogareño por Internet, y el 50% tiene bajo análisis hacerlo. Solo el 20% ya descartó esa posibilidad.

Entre las firmas que se hacen cargo de ese gasto, el 94% decidió hacerlo pagando un monto fijo mensual que es en promedio de 2.300 pesos. El 54% de ese grupo lo incluyó como ítem en el recibo de sueldo, y el resto lo paga contra comprobante.

Con el servicio de electricidad la prevalencia fue menor. Solo el 8% de las empresas consultadas lo están pagando, y un 44% está analizando hacerlo. Las que lo cubren, lo hacen en un 99% con un monto fijo mensual apenas encima de los mil pesos en promedio.

El 57% de las grandes empresas relevadas ya decidió no abonar otros gastos (como gas, elementos de trabajo, etc.) a empleados a distancia. Solo el 8% lo hace y las demás no lo definieron aún. Otra definición importante es que el 57% no equiparará el pago de estos plus a la parte de la plantilla de empleados que no realice teletrabajo.

Nuevos beneficios que implementarían las empresas por la Ley de Teletrabajo

Finalmente, como surge de la mencionada encuesta, el pago de Internet está a la cabeza de los nuevos beneficios que las compañías que operan en la Argentina están considerando para adaptarse al nuevo contexto del trabajo y también a la normativa que entrará pronto en vigencia.

El 33% lo tiene en agenda, así como otro 25% está analizando la política de home office en torno a esta modalidad híbrida.

Solo el 16% de las empresas están implementando beneficios de almuerzo para empleados a distancia, mediante billeteras virtuales o descuentos en gastronomía generalmente.