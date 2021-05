Gigante de la energía: Enel Argentina nombró un nuevo country manager

El brasileño Claudio Cunha ocupará la posición en reemplazo de Nicola Melchiotti, quien fue promovido a responsable de una nueva dirección

El ejecutivo brasileño con amplia trayectoria en el sector de la energía, Claudio Cunha, fue elegido nuevo Country Manager de Enel Argentina, una de las principales compañías en el negocio de la energía eléctrica en el país.

Cunha asume en reemplazo de Nicola Melchiotti, quien fue promovido a responsable de una nueva dirección que se crea en el grupo llamada Global Customer Operations.

"Enel opera activos estratégicos para el país por lo que es un gran desafío y responsabilidad tomar esta función. Nosotros seguiremos dando nuestra contribución para el desarrollo del sector eléctrico, que demostró más que nunca ser de extrema relevancia en esta crisis que desató la pandemia y confío que seguiremos trabajando con las autoridades en esta línea", señaló Cunha (en foto principal) al conocer su nombramiento.

El pasaje entre Nicola Melchiotti y Claudio Cunha se hará de forma relativamente simple ya que los dos han trabajado de forma muy cercana en estos últimos tres años en Argentina, indicaron desde Enel en un comunicado enviado a este medio.

"A Nicola le agradezco todo que ha desarrollado en estos años y le deseo mucho éxito en su nuevo rol global", agregó Cunha.

Quién es Claudio Cunha

El brasileño se desempeñaba en la empresa hasta hoy como chief executive officer (CFO) de Enel en la Argentina, y reside desde hace cinco años en el país, por lo que conoce el manejo del negocio a nivel local.

Cuenta con el título de contador público de la Universidad de Fortaleza Brasil; y tiene un MBA en Gestión de Negocios por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro. A ello se suma un postgrado en la Universidad Adolfo Ibañez de Chile.

Se unió al grupo en 1999 en la distribuidora de energía del Estado de Ceará Brasil, y recorrió distintas posiciones dentro del negocio y en el área financiera. Desde 2016 vive con su familia en la Argentina.

Cuánto pesa Enel en el negocio de la energía

Qué compañías dirige Enel en el sector de la energía en la Argentina

Enel una de las principales compañías en el negocio de la energía eléctrica en el país y en el mundo.

Conformada por un grupo de empresas, Enel Argentina participa en todas las etapas del proceso energético: generación, transporte, comercialización y distribución.

Las sociedades que conformamos el grupo son Enel Generación Costanera (ex Central Costanera), Enel Generación El Chocón (ex Hidroeléctrica El Chocón), Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en Generación; Enel Trading Argentina S.R.L. (ex Cemsa) en Comercialización; Edesur S.A. en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec en Transporte.

Cunha asume el mando en un momento en el que pese a la economía en franca retracción que exhibe el mercado argentino en los últimos años, se negocian fuertes aumentos en las tarifas residenciales de electricidad.

Las empresas del sector están mostrando fuertes pérdidas en sus balances desde hace tiempo. El último aumento de precio convenido por el gobierno nacional con las empresas de energía fue del 9 por ciento.