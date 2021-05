¿Hiciste una entrevista de trabajo y no te llamaron? Este es el mail que deberías enviar para conseguir el puesto

Luego de una entrevista de trabajo lo único que se espera es que el teléfono suene y que haya buenas noticias, pero ¿qué hacer si eso no sucede?

Luego de una entrevista de trabajo lo único que se espera es un llamado, un mensaje, un correo electrónico, es decir, algún tipo de notificación que diga si se obtuvo o no el trabajo.

El problema, muchas veces, es que ese llamado no llega. Cuando los días pasan y el teléfono no suena la ansiedad comienza a crecer y, en general, no hay mucho que se pueda hacer más que esperar.

Pero siempre queda una última carta para tirar sobre la mesa. Según explican los expertos, hay un último contacto que se puede hacer con quienes hicieron la entrevista.

El primer paso es evitar el enojo, la molestia, la frustración, ya que ninguno de estos sentimientos resultaría positivo a nivel personal y a nivel del trabajo que se quiere conseguir.

En este sentido, la experta en Recursos Humanos J.T. O'donnell ha brindado algunos consejos para el medio CNBC.

Luego de una entrevista de trabajo es importante tener paciencia y evitar el enojo o frustración

Los pasos a seguir después de la entrevista

Hacer un seguimiento con un correo electrónico cortés, pero enviar solo uno y no insistir.

La mejor manera de mostrar profesionalidad es empezar el correo electrónico con un tono positivo.

Si empezás con una frase como "Ya han pasado unos días y todavía no me han contestado...", parecerás pasivo-agresivo o grosero, aunque no sea tu intención, de acuerdo a lo que explica la experta.

Ahora bien, ¿qué decir en ese correo?

En este correo que se enviará, la recomendación es dejar presente estos tres aspectos:

1- Feicitalos por haber encontrado al candidato adecuado. Esto es un poco un juego mental, aunque en verdad no se sabe si se ha cubierto el puesto para el que se postuló. Sin embargo, expresar alegría o algo positivo por ellos, aunque quien envía el correo electrónico no haya sido el elegido, demuestra buen ánimo, buena presidposición.

Es importante no frustrarse y enviar el mail con buena predisposición

2- El segundo paso es preguntarles qué se podría hacer para permanecer en su radar para futuras oportunidades dentro de la empresa, tanto para puestos similares o en otras áreas. Aunque estés decepcionado por no haber conseguido el trabajo, es importante no cometer el error de cerrar la puerta por completo.

3- También se debe mencionar algo que te haya gustado hablar con ellos. ¿Hubo alguna parte de la conversación de la entrevista en la que sientas que realmente conectaste con el entrevistador? Se debe sacar el tema a colación dentro del mail que se envíe.

¿No hay respuesta luego de este mail? De todos modos, es necesario no enojarse ni frustrarse. Seguramente no sea la mejor empresa en la que podrías trabajar, al menos no para vos.