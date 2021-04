¿Tenés una entrevista de trabajo? Estos 5 consejos de una ingeniera de Spotify te pueden ayudar

Si tenés una entrevista laboral, deberías leer los consejos de Emma Bostian, ingeniera de Spotify, para atravesar la parte técnica

Emma Bostian, ingeniera en software, calcula que realizó unas 40 entrevistas técnicas en los últimos cinco años. Debido a que pasó mucho tiempo puliendo sus habilidades con las estructuras de datos, el diseño de sistemas y los algoritmos a lo largo de ese proceso, a veces agotador, decidió poner todo su conocimiento en un libro.

La desarrolladora de tan sólo 27 años quería recopilar "todas las cosas que me hubiera gustado saber cuando estaba haciendo una entrevista", explica a Business Insider. "De-Coding the Technical Interview Process" ("Descifrando el proceso de la entrevista técnica") repasa tanto las habilidades técnicas que los desarrolladores deben afinar en función del tipo de trabajo al que optan como los consejos más generales para sobrevivir a estas pruebas de habilidad manifiestamente difíciles.

Desde el lanzamiento del libro en abril de 2020, Bostian recibió "cientos de correos electrónicos y mensajes de personas que han conseguido un puesto de trabajo" gracias a sus consejos, afirma.

A partir de su experiencia, Emma Bostian decidió escribir una serie de consejos para las entrevistas técnicas

Los trabajos tecnológicos por los que pasó Bostian

Bostian consiguió sus primeras prácticas en el sector tecnológico en 2014 en IBM —trabajando en uno de sus servidores de aplicaciones web, WebSphere— cuando era estudiante de informática en el Siena College de Nueva York. Después de su graduación, entró en la empresa a tiempo completo en Austin (Texas) como desarrolladora que trabajaba en su software de análisis y, posteriormente, en su unidad de computación cuántica.

Después de casi tres años, dejó IBM (y Estados Unidos) en 2018 para trabajar en la empresa de software de trabajo a distancia LogMeIn, en Alemania, para cumplir su sueño de trabajar en el extranjero, afirma.

Tras alcanzar su autodenominado "techo profesional" en LogMeIn, empezó a hacer entrevistas para puestos de ingeniería de UX e ingeniería de software tanto en Google como en Spotify, y aceptó con entusiasmo una oferta de trabajo en el servicio de streaming de música en julio, cuenta.

A lo largo de sus docenas de entrevistas técnicas, tomó notas mentales sobre el proceso y su propia preparación, que finalmente acabaron convirtiéndose en este libro.

"Hasta que no pregunté en Twitter si la gente estaba interesada en un libro de entrevistas técnicas y recibí un montón de respuestas positivas, no recopilé todas mis notas en un esquema", explica Bostian. "Ese esquema se convirtió en el libro".

Bostian resume los principales errores que los desarrolladores deben evitar en las entrevistas, así como sus consejos para hacerlo bien, incluso para los propios entrevistadores.

Los errores comunes y consejos para entrevistadores y entrevistados

Según Bostian, las entrevistas técnicas pueden mejorar con la práctica.

Para empezar: cuando no sepas la respuesta a una pregunta, hay que reconocerlo sin dudarlo. Las empresas no cuentan realmente cuántas preguntas respondiste correctamente, dice, sino que intentan hacerse una idea de cómo funciona tu cerebro para dar con la respuesta.

"La gente cree que si admite que no lo sabe, muestra sus lagunas de conocimiento, pero en realidad, muestra su humanidad", asegura Bostian. El objetivo es ser honesto con el entrevistador y abordar la pregunta con calma en lugar de desanimarse por estar equivocado.

"Oye, en realidad no sé la respuesta a esta pregunta, pero si tuviera que hacer una suposición, así es como procedería", sugiere Bostian que digas. El objetivo es mostrar al entrevistador cómo procesas un problema, no dar una respuesta precisa.

En segundo lugar, no debes intentar memorizar y repetir todas las estructuras de datos y algoritmos sobre los que esperas que te examinen: estudia los principios básicos para tener una comprensión más profunda y de largo recorrido, y así tendrás más posibilidades de llegar a una solución adecuada a cualquier pregunta relacionada.

En tercer lugar, no olvides planificar las preguntas. Bostian recomienda encarecidamente que vengas preparado con al menos una o dos preguntas que demuestren que estás comprometido con la entrevista.

Por ejemplo, Bostian suele preguntar sobre las oportunidades de aprendizaje de la empresa, como si ofrece a los trabajadores suscripciones a cursos online o entradas a conferencias. Otra pregunta que Bostian recomienda es preguntar por qué el entrevistador eligió trabajar allí, ya que su respuesta puede aportar información sobre la cultura de la empresa.

En cuarto lugar, hay que tener cuidado con el ego del entrevistador. "El ego es algo muy importante" que puede colarse en las entrevistas y perjudicar a los candidatos si los entrevistadores están más preocupados por alardear de cómo harían las cosas en lugar de calibrar las capacidades de alguien, dice Bostian.

La desarrolladora de 27 años indicó que las entrevistas técnicas pueden mejorar con la práctica

La experta sugiere que los entrevistadores se hagan algunas preguntas difíciles antes de comenzar la entrevista:

"¿Estás haciendo esto para demostrar a los demás lo inteligente que eres? ¿O lo haces para encontrar grandes candidatos de diferentes orígenes, algunos de los cuales podrían tener dificultades para responder a estas preguntas que parecen sacadas de un trivial?", afirma sobre lo que deberían preguntarse.

El consejo de Bostian para enfrentarse a los entrevistadores egocéntricos es superar la entrevista y hacer todo lo posible para que no afecte a la confianza en uno mismo. Después de la entrevista, es probable que el reclutador pregunte al candidato cómo le fue en la entrevista, y Bostian dice que esa es la oportunidad del candidato de ser brutalmente honesto con el reclutador sobre su actitud si le pareció mal, indica Business Insider

El último consejo de Bostian es tratar el proceso de la entrevista como una experiencia de aprendizaje y no preocuparse demasiado por ello.

"Todo el mundo va a ser rechazado, así que no es un reflejo de ti como persona: a lo mejor el conjunto de habilidades que tienes no coincide perfectamente con lo que están buscando, y no pasa nada", dice Bostian. "Además, recuerda que es una calle de doble sentido. Les estás entrevistando a ellos tanto como ellos a ti".