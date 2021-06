Emprendimientos: 5 pasos simples y fundamentales para crear tu empresa

No todos los emprendimientos son exitosos, pero fracasa el 100% de los que nunca se inician. Un experto recomienda cómo empezar tu propia empresa

Son muchas las personas que se ven obligadas a arrancar emprendimientos por necesidad, como así también existe un significativo número que no se anima a emprender por miedo al riesgo que conlleva.

No todos los emprendimientos son exitosos, pero fracasa el 100% de los que nunca se inician. Por eso, siempre es mejor haber intentado que no haberlo hecho.

Para empezar una empresa y tener emprendimientos exitosos, hay algunos pasos básicos que se deben seguir. Leandro Szachtman, mentor de emprendimientos y orador internacional en temas de marketing y negocios, los resume en 5 pasos fundamentales.

1. Analizar el mercado

Emprendimientos: investigar el mercado correctamente antes de arrancar tu propia empresa

Uno de los principales errores al iniciar emprendimientos es no analizar el mercado.

Esto implica no saber quien es la competencia, quién es el potencial cliente, cual es la potencial demanda/interés, a que precio conviene vender, entre otros puntos relacionados a los emprendimientos.

En este paso, que es previo al inicio de cualquiera de los emprendimientos posibles, lo mejor que uno puede hacer es ingresar en un buscador online y a entender quienes ofrecen un servicio o producto parecido, por donde lo venden (¿tienda online, físicas o ambas?), a qué precio y toda la información de cada uno de estos potenciales competidores.

También uno puede armar encuestas fácilmente de forma online para recabar opiniones de personas respecto al producto o servicio que uno quiere ofrecer, y sobre eso tomar mejores decisiones.

Hay muchas herramientas online que ayudan a analizar el mercado y reducir incertidumbre en torno a los emprendimientos que tenés en tu cabeza.

2. Desarrollar un producto o servicio que sea vendible

Muchos emprendimientos fracasan por no saber diseñar productos y servicios adecuadamente

Uno suele creer que es representativo de muchas personas y generalmente no es así. Es fundamental poder ofrecer un servicio o producto que sea del interés de las personas, que sea vendible.

Son muchas las personas que se embarcan en emprendimientos y ofrecen algo que realmente no le gusta ni le importa a nadie.

Existe el miedo de que comentar una idea implica que se la pueden robar, pero no comentar implica que uno se pueda equivocar de sobremanera. Aprovechá a tus amigos, familia y conocidos, y consultalos sobre lo que querés ofrecer.

No esperés a tener el mejor producto para salir a vender, ya que si hacés eso será tarde. Buscá salir con lo mínimo posible y empezá a evaluar las reacciones de tus potenciales clientes.

3. Tener presencia online

La mayoría de los emprendimientos hoy arrancan a promocionarse en redes sociales

Al hablar de empresas y emprendimientos, hay un chiste que dice "si quieres esconder algo, que aparezca en la página 2 de resultados de Google".

No tener presencia digital implica que tus potenciales compradores no te van a encontrar. Es fundamental para el éxito de tus emprendimientos que cuentes con al menos un perfil en una red social o una página web o al menos en los directorios online.

4. Dar una buena atención

Si no se ofrece una buena atención al cliente, es probable que tus emprendimientos no prosperen

"Un cliente que se va por precio, vuelve por la atención". Esta es una máxima que debés tener siempre en cuenta en relación a cualquiera de tus emprendimientos.

Es fundamental que ofrezcas una buena atención al cliente, que respondas en tiempos prudentes y que el potencial cliente sienta y entienda que en tus emprendimientos puede confiar, que vas a estar si hay algún problema o que también vas a estar para una nueva compra.

Esforzate al máximo por brindar una buena experiencia y tener clientes felices. Como dice un reconocido centro comercial argentino en su slogan: "lo importante no es que vengas, sino que vuelvas"

5. La prioridad es la venta

Son muchos los emprendimientos que dedican la mayor parte del tiempo a analizar, a definir precios, a mejorar los productos y se olvidan que uno de los puntos más importantes es vender.

Hay emprendimientos que durante meses evitan "salir a la calle" a vender, y cuando realmente lo hacen ya es tarde.

Lo principal en tu negocio es vender y generar flujos de dinero, por lo cual armá un mínimo producto viable (MVP), es decir, lo mínimo que necesites para salir a vender, y salí a ofrecerlo a tus potenciales clientes.

"Recordá aplicar estos 5 pasos, te van a ayudar a reducir el riesgo de emprender y a tener menos incertidumbre con respecto a tus emprendimientos", asegura Szachtman.

Emprendimientos: la diferencia entre éxito y fracaso

Con estos 5 consejos puedes hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de tus emprendimientos

Los expertos en emprendimientos no lo saben todo, pero si hay algunas cuestiones básicas que marcan la diferencia entre los emprendimientos que tendrán éxito y los que están condenados al fracaso.

Existen diversos factores por lo que esto pasa, pero definitivamente la manera en la que empezás emprendimientos es clave para su éxito o fracaso, dice Mau Lamas, el fundador de Kiperfy, una plataforma que gestiona la administración de un inmueble, conecta a los inquilinos y que ya opera en México, Colombia y Costa Rica.

Él también tiene cinco consejos para los que quieren iniciar sus propios emprendimientos y asegura que son los que marcan la diferencia entre ser sostenibles o fracasar.

El primero es emprender en algo que te apasiona, porque esto hará que puedas resistir las situaciones dificiles y que te mantengas firme en el camino cuando las cosas no marchen bien con cualquiera de tus emprendimientos

Imaginá que ya tenés todo el dinero del mundo y tenés que dedicarte todos los días a algo. ¿Qué harías por gusto y no por dinero? En eso debés emprender tu negocio, según aconseja Lamas en Entrepreneur. Buscá cuáles son las industrias que hay alrededor de lo que tenés en mente, añadió.

En segundo lugar, menciona que para cualquiera de los emprendimientos que se inicie, primero tenés que investigar y convertite en un experto en ello.

"Hoy en día tenemos muchas herramientas como internet para obtener información en cuestión de segundos sobre lo queremos, y si algo te apasiona, entonces seguramente conocés un poco más del tema que los demás", dijo el fundador de Kiperfy.

Revisá si tu idea, producto o servicio ya existe, si es exitoso o no, si funciona y, sobre todo, analizá el mercado. Esto hará una gran diferencia a la hora de lanzar tus emprendimiento.

Hacer un presupuesto mínimo viable es un paso fundamental al iniciar emprendimientos

Luego entiende que cualquiera de los emprendimientos falla si antes no se crea un modelo de negocios, y recomienda echar mano de "Business Model Generation" de Alexander Osterwalder, que es un libro que te ayuda a definir de una forma más clara tu idea.

"Es un modelo Canvas en donde te obligás a definir todo lo referente a tu negocio. Por lo tanto, una vez que construís este modelo, lo podés considerar ya como algo real, algo tangible. Se puede modificar continuamente pero ya tenés un modelo real".

El cuarto paso es, antes de arrancar, hacer un presupuesto mínimo viable de lo que necesitarás para tus emprendimientos.

"Es importante que sepas que la primera versión no será la mejor y tenés que ser muy tolerante a la frustración. Antes de emprender, hay que entender que todo es una serie de esfuerzos y mejoras", afirma Lamas.

Y el último paso es salir al mercado con tus emprendimientos: "Uno de los errores que más encuentra Lamas en los modelos de negocio que le presentan personas que quieren emprender, es que antes de conseguir clientes, se gastan el dinero de su familia o de sus ahorros e invierten en lo que será su oficina, en mobiliario y en las mejores herramientas para su empresa. Sin embargo, esta acción se convierte muy rápido en el fracaso de los emprendedores".

La intención debe ser al revés: primero buscá prospectos que se conviertan en fanáticos de tus ideas, o las personas que te pueden dar una retroalimentación para que tu producto o servicio sea mejor. Nunca veas el fracaso como una derrota definitiva. Conseguí a tus clientes primero y después podrás invertir tu dinero pero de una forma inteligente.

Qué emprendimientos empezar en pandemia

El e-commerce, la industria fintech y los emprendimientos de logística y envíos a domicilio fueron los más exitosos

Mientras dure la pandemia de COVID-19, es importante diseñar emprendimientos que se ajusten a los nuevos hábitos de consumo y necesidades de los clientes. De hecho, la propia crisis sanitaria profundizó la digitalización de las empresas y las costumbres, abriendo nuevos nichos de mercado y oportunidades diversas.

En este sentido, todos los emprendimientos en actividades digitales y de compra y venta por Internet llevan la delantera, ya que son los que pueden seguir operando plenamente durante las restricciones.

Además del e-commerce, otro sector que captó mucho la atención de los nuevos clientes es el de la industria fintech, donde surgieron múltiples emprendimientos en el año de la pandemia.

Y finalmente, el e-learning, dar clases online o hacer tutoriales en video, así como los emprendimientos de delivery o entrega a domicilio, son los que mejor funcionan en las etapas en las que no se puede circular sin ser un trabajador "esencial".

Qué emprendimientos no empezar mientras dure la pandemia

No conviene invertir en emprendimientos que puedan cerrar durante la pandemia

Así como algunos segmentos y negocios florecieron durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, otros emprendimientos se vieron muy afectados.

Hubo emprendimientos que tuvieron que dejar de funcionar durante un tiempo -y no todos sobrevivieron- y otros que se vieron impactados por los cambios de hábito de los consumidores durante la pandemia.

Por eso, al analizar el mercado para tus nuevos emprendimientos como recomienda Szachtman, tenés que tener en cuenta qué rubros o negocios son los menos convenientes en este momento.

Cuántos emprendimientos cerraron por la pandemia

La gastronomía y la hotelería fueron algunos de los sectores donde costó mantener los emprendimientos

Los emprendimientos relacionados a salud y bienestar, gastronomía, arte y entretenimiento fueron los más afectados por la pandemia en la Argentina hasta el momento y el 27% de los que se vieron impactados por la crisis tuvo que cerrar en forma definitiva.

Estos datos que muestran un capítulo de la crisis económica en el país se desprenden de una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que se realizó para conocer el impacto del Covid-19 en los emprendimientos a un año de iniciada la pandemia en la Argentina.

"Más de un cuarto de los emprendimientos afectados de manera negativa tuvo que cerrar de manera definitiva. Entre los motivos principales se encuentran las disposiciones gubernamentales (34%), la falta de clientes (34%), desafíos financieros (11%) y los relacionados con el pago del alquiler del local (9%)", dice el sondeo .

En la encuesta respondieron 292 emprendimientos argentinos, la mayoría de la Provincia de Buenos Aires (35%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (28%), Córdoba (9%), Santa Fe (8%) y Mendoza (3,4%).

Qué emprendimientos recibieron ayuda

En el relevamiento de ASEA, se buscó medir no sólo en qué medida fueron afectados, sino también qué necesidades y desafíos enfrentan aquellos emprendimientos que siguen trabajando.

En términos de ayuda estatal, más del 80% de los emprendimientos afectados reportó que no recibió apoyo. La mayoría de esos emprendimientos (65%) sabía de las medidas disponibles, pero no aplicó porque no cumplía con los requisitos de selección (70%).

Además, un porcentaje importante (16%) no aplicó porque no supo cómo hacerlo. De cara a los desafíos a corto plazo, la muestra evidencia que la falta de demanda o clientes (56%) es la principal preocupación de aquellos emprendimientos que siguen operando.

En un segundo lugar aparece el flujo de caja (39%) y las posibles disposiciones gubernamentales (30%), como nuevas medidas relacionadas al aislamiento preventivo obligatorio o a la reducción de capacidad de los establecimientos comerciales.

Casi un tercio (28%) de los emprendimientos que siguen operando no sabe cuánto tiempo podría sobrevivir de cara a una segunda cuarentena obligatoria.