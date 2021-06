La segunda ola no "tumbó" las expectativas de contrataciones: ¿qué sectores esperan generar empleo?

A diferencia del año pasado, la cantidad de empresas que planea mantener a su personal o incrementarlo se mantuvieron en plano positivo

Hace un año exactamente, cuando la Argentina vivía su primera ola de COVID-19, la consultora de recursos humanos ManpowerGroup midió entre un grupo de grandes y medianas empresas las intenciones de contratación por parte de las empresas más bajas de su historia en el país.

Entonces hubo un retroceso de unos 10 puntos, hasta -7%. Fueron las expectativas de sumar personal más bajas desde 2007, año en el que comenzó a realizarse este relevamiento trimestral en la Argentina.

Este martes los especialistas dieron a conocer su reporte sobre expectativas netas de empleo para el tercer trimestre del 2021, y parece que la segunda ola del virus que originó esta última pandemia no tuvo el mismo efecto devastador.

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) se obtiene al restarle al porcentaje de empleadores que prevé un aumento en sus contrataciones, el de los que esperan una disminución en la misma en ese mismo período. Para el tercer trimestre de 2021 la ENE general en la Argentina es de 1%, un punto por debajo del trimestre anterior pero ocho puntos por encima del de 2020 si se la ajusta por estacionalidad.

Las expectativas de contratación de las empresas argentinas están en el plano positivo

Al evaluar este resultado, Luis Guastini, Director General de ManpowerGroup Argentina, consideró: "El estudio de campo lo hicimos mientras se tomaban las medidas para prevenir la segunda ola. Lo que pareciera mostrar el relevamiento es que esta vez los empresarios estaban mucho mejor preparados que hace un año, que ha habido mucho más músculo para anticipar potenciales restricciones", dijo a este medio Luis Guastini.

Prácticamente no hubo variación respecto del trimestre anterior y la caída de un punto se debe sobre todo a que se incrementó la cantidad de empleadores que piensa mantener su plantilla sin cambios, no porque se anticipen más reducciones de personal. "De un año a esta parte, paulatinamente fue creciendo la cantidad de empleadores que no planea realizar ningún cambio. El año pasado estábamos en el 72% de los empleadores que tenían esa posición, al trimestre siguiente fue 76%, luego 78% y ahora 80%", destacó Guastini.

Tampoco esa postura respondería a las medidas tomadas por el gobierno nacional para evitar despidos en el sector privado, porque son preexistentes a estas cifras: "Esas medidas por lo menos en este indicador sobre expectativas no parecen haber impactado ni para bien ni para mal", afirmó.

Para el tercer tramo de 2021, el 80% de los empleadores argentinos encuestados no espera realizar cambios en sus nóminas de personal, el 7% planea disminuirlas, el 6% aumentarlas (5 puntos por debajo del trimestre inmediatamente anterior) y el 7% restante no sabe si realizará cambios durante el tercer trimestre del año.

"En el servicio de personal eventual de ManpowerGroup si venimos observando un incremento importante de la demanda, y muchas empresas medianas y pequeñas están contratando este tipo de servicios frente a la incertidumbre actual. Es una actividad que dinamiza muy rápido el mercado laboral. Todo ello más allá de la discusión que está actualmente tapada por la coyuntura, sobre la necesidad de actualizar el marco legal respecto de la generación de empleo. La ley de jornada de trabajo tiene 90 años y por eso es muy difícil pensar en cómo acercar la oferta a la demanda de trabajo flexible", prosiguió el director de la consultora.

El trabajo de campo fue realizado entre el 12 y 27 de abril, durante la segunda ola del COVID-19 y con nuevas restricciones establecidas en el país. Vale la pena recordar que se consultó a los responsables en las empresas sobre la potencial contratación de personal entre julio y septiembre de este año, y por eso la encuesta refleja expectativas y no contrataciones efectivas.

Recuperación de los negocios

Creció exponencialmente la cantidad de empresas que no creen que vuelvan a niveles de contratación pre-pandemia

Durante este relevamiento, ManpowerGroup también consultó a las empresas argentinas sobre sus expectativas de recuperación en virtud del impacto del COVID-19 sobre sus negocios.

La mayoría de los empleadores encuestados (42%) indicó que no sabe cuándo recuperará los niveles de contratación anteriores a la pandemia del COVID-19, cuando en el relevamiento del trimestre anterior el 12% había indicado esta proyección. En la comparación interanual, se encuentra el mismo porcentaje (42%) para este indicador.

El 32% de los empleadores espera que sus empresas vuelvan a los niveles de contratación pre-pandémicos dentro de los próximos 12 meses. Al ser consultados en el trimestre anterior el 29% planteaba este horizonte de recuperación.

El 14% cree que los niveles de contratación nunca regresarán a los valores previos a la pandemia, cuando en el relevamiento anterior el 3% había expuesto esta intención. "Aumentó la cantidad de empresas que tienen una mirada negativa respecto de cuándo se recuperarán los niveles de contratación previos a la pandemia. Probablemente tenga que ver con el cansancio de 14 meses de incertidumbre y seguir viendo cómo falta mucho para que estén las vacunas necesarias", analizó Guastini.

El 12% de los encuestados piensa que le llevará más de 12 meses recuperar los niveles de contratación, mientras que en el período anterior el 11% manifestaba estos plazos.

Escasez de talento

A su vez, ManpowerGroup encontró que el fenómeno de escasez de talento se encuentra en el nivel más alto de los últimos 15 años (69%) a nivel mundial. "El porcentaje de empresas en el país con esta dificultad para encontrar personas con las habilidades necesarias se alinea generalmente con lo que pasa a nivel global", afirmó Guastini.

De acuerdo al grupo, las habilidades más difíciles de encontrar son las siguientes:

Responsabilidad, confiabilidad y disciplina (33%).

Resiliencia, tolerancia al estrés y adaptabilidad (30%).

Toma de iniciativas (26%).

Para resolverlo, la mayoría de los empleadores está trabajando para crear nuevos tipos de flexibilidad en posiciones que antes se consideraban "inflexibles". El 26% de los empleadores planea ofrecer una combinación entre trabajo a distancia y en la empresa, y el 24% dijo que piensa en incorporar horarios de inicio y finalización flexibles.

A la vez, eso coincide con altos números cada vez más altos de desocupación. "La escasez de talento no es un problema de políticas de empleo sino que la genera que todas las empresas estén buscando reconvertirse y para eso demanden ciertas habilidades. Por eso se genera movilidad en ciertas posiciones y a la vez se requerirá un engranaje de políticas públicas no solo con beneficios al empleador para promover la creación de puestos de trabajo, sino para incorporar rápidamente a las personas en los sectores que tienen demanda", afirmó el ejecutivo de ManpowerGroup Argentina.

Sectores y regiones

Las economías regionales traccionarán las búsquedas de empleo en el tercer trimestre

En siete de las nueve actividades económicas relevadas, los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el tercer trimestre del 2021.

Esta tendencia es liderada por el sector Agricultura & Pesca con una ENE de 13%, seguida por Construcción, con 5% y luego por Manufacturas y Transportes & Servicios Públicos, ambas con 3%. De lo contrario, Servicios reporta las intenciones de contratación más débiles, con una ENE de -6%, seguido por Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, con -2%.

En la comparación interanual, las expectativas de contratación se fortalecieron en ocho de los nueve sectores industriales. Agricultura & Pesca lidera esta tendencia, demostrando una variación de 19 puntos porcentuales, seguida por Finanzas, Seguros & Bienes Raíces y Minería & Extracción, con un aumento de 15 y 13 puntos porcentuales respectivamente.

"Dependiendo del sector y la actividad hay más o menos certidumbre. En el caso de la agricultura y de la pesca, donde las expectativas estaban en valores bajos, hubo un crecimiento importante respecto del trimestre anterior, vinculado a ciertas economías regionales en Cuyo y el Noroeste, que traccionaron este número para arriba. En algunas actividades, desde la oliva, el criadero de aves, o algunos cultivos frutales, este año hubo mayor certidumbre sobre qué podría ocurrir. Las decisiones se dejaron de tomar a partir del COVID y pasó a pesar la economía y la actividad", dijo Gusatini.

El sector de finanzas, por su parte, arrojó un número negativo de -2% (en 2020, era de -17%) para el tercer trimestre del año, ya que el sector de la banca tradicional atraviesa una profunda transformación, y tras ajustarse a la atención en la etapa de pandemia, cambió el tipo de perfiles que busca. Vale la pena aclarar que ManpowerGroup no incluye en este grupo a las empresas de tecnología de finanzas o "fintech" que si son uno de los sectores con más actividad en el mercado laboral actual.

"Si bien al leer la encuesta parecería que el mercado laboral está bastante amesetado, no significa que sea así. Hay muchísima rotación y dinamismo, sobre todo en posiciones que se requieren para transformaciones tecnológicas dentro de las empresas", aclaró el líder de ManpowerGroup Argentina.

En cambio, el único sector que no demuestra un aumento en sus intenciones de contratación es la Construcción, que a su vez no presenta variación interanual. Guastini considera que este es un sector que suele tener mejores indicadores en la serie histórica de ManpowerGroup cuando hay una cierta reactivación de la economía. "Incluso en el año pasado hubo aumento de las expectativas y un rebote a fin de año, traccionado por inversión privada a partir de las restricciones para la compra de moneda extranjera, y ahora se produce una desaceleración de ese ritmo que si pueden tener que ver con cómo impactaron las medidas de la segunda ola en el sector cuando hicimos el trabajo de campo", dijo a iProfesional.

En cuatro de las seis regiones del país encuestadas, los empleadores proyectan aumentar sus dotaciones de personal durante el tercer trimestre del 2021.

Las regiones Patagonia y Cuyo lideran estas expectativas, ambas reportando una ENE de 5%, seguidas por la región Pampeana, con 3%. "Mucho tiene que ver con cómo están evolucionando algunas economías regionales. Hay por ejemplo récord de consumo de vinos y eso movió la cadena de valor de la industria vitivinícola. A esto se sumaron algunas medidas a nivel local para la reactivación que parecen haber impactado positivamente", afirmó Guastini.

Por el contrario, el NEA arroja las intenciones de contratación más débiles, revelando una ENE de -3%, seguido por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con -1%. En esto último impactó tanto la construcción a la baja como las restricciones para operar de los sectores de comercio y servicios, que en muchos casos se concentran en el AMBA.

Al comparar los resultados con el mismo período relevado en el año anterior, las expectativas aumentan en todas las regiones relevadas. El incremento más notorio fue reportado por el NOA, con 20 puntos porcentuales, seguido por la Patagonia, con 11 puntos.

Por último, Guastini destacó que pese al optimismo de tener una ENE en 1% positivo en estas circunstancias, no se debe perder de vista que está entre las más bajas de la región. El informe releva lo que ocurre con las expectativas de producción en 80 países, y algunos como Colombia y Brasil llevan en este momento la delantera, mostrando una reactivación más rápida.