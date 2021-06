Datos oficiales: en qué sectores se perdieron puestos de trabajo en pandemia y cuáles generaron empleo

En la última década, creció la cantidad de trabajadores del Estado y los empleados como monotributistas. Cuántos empleos privados falta recuperar

Entre los doce meses que pasaron desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, hubo unos 74,5 mil asalariados formales menos en la Argentina. Y esa caída no fue peor por el aumento del empleo público y la cantidad de monotributistas, según se puede ver en datos oficiales.

El gobierno nacional dio a conocer esta semana un informe sobre la evolución histórica del empleo privado en la Argentina, que muestra sin dudas una reducción considerable de los puestos de trabajo en este segmento y también el trecho que se tendrá que cubrir para recuperar los niveles de contratación pre-pandemia.

Primero, las buenas noticias: el empleo registrado en empresas del sector privado de la Argentina creció 0,3% en marzo respecto de febrero y fue el tercer mes consecutivo de crecimiento, según datos de la cartera que conduce Claudio Moroni.

La tradicional Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) explicó este resultado por un aumento significativo de las contrataciones de personal, sobre todo en los sectores de la construcción, la industria y actividades inmobiliarias y de alquiler. Tanto los aglomerados del interior del país como los del Gran Buenos Aires mostraron mejoras intermensuales en marzo.

"El aumento de la tasa de incorporación de personas al empleo fue lo que explicó la expansión de puestos de trabajo, y este indicador casi duplica el del mes pasado y el observado en marzo de 2020. La tasa de salida también mostró un aumento respecto del mes pasado, aunque más moderado", se lee en el reporte oficial.

Menos asalariados privados y autónomos

Creció en el último año el segmento de monotributistas y empleados públicos

Pero en abril, de acuerdo a los datos del Ministerio, se detuvo la expansión del empleo privado que llevaba un trimestre de duración: "Luego de tres meses consecutivos de crecimiento, el nivel de empleo registrado en empresas privadas de más de 10 ocupados en el total de aglomerados urbanos relevados se redujo un 0,1%", se lee en el reporte que aduce que este freno se debe a las restricciones para operar durante la segunda ola de la pandemia de COVID-19.

Para la cartera de Trabajo, la recuperación de la actividad había comenzado en agosto de 2020 para el interior del país, mientras que en el Gran Buenos Aires mostraba "un comportamiento más inestable, que alterna meses de creación con meses de destrucción neta de puestos de trabajo".

Cómo evolucionó el empleo registrado en el sector privado durante la pandemia

Si vamos más atrás en el tiempo, podemos ver que lo que ocurrió durante el año de pandemia fue una drástica reducción del empleo asalariado del sector privado –siempre hablando de trabajo formal, ya que se trata de datos oficiales- y entre los trabajadores de casas de familia, mientras que esa caída abrupta fue compensada en parte por la mayor cantidad de empleados del Estado y los registrados como trabajadores independientes monotributistas.

Entre abril de 2020 y marzo de este año, el total de trabajadores formales asalariados en la Argentina se contrajo un 0,8% (-74,5 mil personas). Los datos del Ministerio de Trabajo muestran que esta caída se compone de retrocesos del 1,5% en el sector privado (-92,7 mil) y del 5,4% en el trabajo en casas particulares (-26,7 mil), mientras que el sector público se sumaron casi 45 mil trabajadores en ese período (1,4%).

Unas 44,5 mil personas pasaron a trabajar de manera independiente, lo que implica un alza interanual del 1,9% en el período analizado. Sin embargo, la cartera laboral destacó que la expansión del régimen de monotributo implicó un aumento del 3,3% (52,6 mil personas) que suplió el retroceso de la cantidad de autónomos, que en marzo de este año fueron 9,6 mil menos (un retroceso de 2,5%).

Más aún: la serie de datos desestacionalizados del Ministerio de Trabajo inicia en enero de 2012, poco más de nueve años atrás. Podemos entonces saber que, si bien en esos nueve años hubo períodos de altas y bajas del trabajo registrado del sector privado, entre abril de 2012 y marzo de 2021, hay 154.000 puestos de trabajo menos en este segmento.

Por otra parte, los autónomos eran en abril de 2012 unos 407 mil, y hoy totalizan 379 mil, de acuerdo a los últimos datos disponibles, y los monotributistas crecieron de 1,3 millones a 1,65 millones en el mismo período.

En el sector público, en estos nueve años se pasó de alrededor de 2,6 millones de trabajadores registrados a 3,2 millones en marzo pasado. De la misma manera, las personas empleadas en casas particulares pasaron de ser unas 390 mil a 471 mil en la actualidad.

Así es que en estos 9 años la cantidad de personas que acceden al sistema de seguridad social por tener trabajo registrado creció de 10,9 millones a alrededor de 12 millones en la actualidad, con el pico ubicado en diciembre de 2017, con más de 12,38 millones de trabajadores.

Dónde se perdieron más empleos en pandemia

En hoteles y restaurantes el trabajo registrado cayó 19% en el año

Siempre según datos oficiales, entre abril de 2020 y marzo de este año hay actividades que ya muestran una variación positiva respecto del empleo asalariado en el sector privado: pesca sobre todo, (7,3%) seguido de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2%), industrias manufactureras (1,7%), servicios sociales y de salud (0,5%) y suministro de electricidad, gas y agua (0,1%).

En el resto de los sectores, el saldo interanual del año de pandemia sigue siendo negativo. Esto quedó evidenciado en particular en la baja que mostró el segmento de hoteles y restaurantes, donde el empleo formal se redujo un 19% en ese lapso.

Le siguieron la explotación de minas y canteras (-5,2%), los servicios comunitarios, sociales y personales (-4,3%), la construcción (-3,3%), el transporte la logística y las comunicaciones (-3,3%), la intermediación financiera (-2,3%), el comercio y reparaciones (-1,5%), y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1%).

Cómo evolucionó el trabajo registrado en los distintos sectores de la economía

Si miramos más atrás, en la última década el saldo es de 22.000 empleados registrados menos en el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 1.100 menos en la pesca; 129 mil en la industria manufacturera; 80.100 en la construcción; 26.800 en la hotelería y restaurantes; 1.300 en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y 18.400 en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Por otra parte, los sectores que tienen más empleados hoy que en abril de 2011 son la explotación de minas y canteras (8.500 personas más), suministro de electricidad, gas y agua (16.000), comercio y reparaciones (17.700), la enseñanza (59.200), los servicios sociales y de salud (70.400) y en intermediación financiera (5.300).

Recuperación post-pandemia

La gran pregunta es cuándo podrá la Argentina llegar a recuperar el nivel de empleo que evidenciaba al comienzo de la pandemia en marzo de 2020. El sector privado exclusivamente empleaba entonces unos 5.939.700 trabajadores, cuando en el mismo mes de este año ya representa unos 5.843.800, lo que implicaría que en este segmento aún no se repusieron unos 95.933 puestos de trabajo.

Un estudio privado consultó a cientos de empleadores del país en abril pasado sobre el momento en que esperan recuperar sus niveles de contratación. Así, ManpowerGroup Argentina pudo investigar el sentimiento de los empresarios respecto del futuro de su nómina de personal, y encontró que en un trimestre creció la postura negativa.

La mayoría de los empleadores encuestados (42%) indicó que no sabe cuándo recuperará los niveles de contratación anteriores a la pandemia del COVID-19, cuando en el relevamiento del trimestre anterior el 12% había indicado esta proyección. En la comparación interanual, se encuentra el mismo porcentaje (42%) para este indicador.

El 32% de los empleadores espera que sus empresas vuelvan a los niveles de contratación pre-pandémicos dentro de los próximos 12 meses. Al ser consultados en el trimestre anterior el 29% planteaba este horizonte de recuperación.

El 14% cree que los niveles de contratación nunca regresarán a los valores previos a la pandemia, cuando en el relevamiento anterior el 3% había expuesto esta intención. "Aumentó la cantidad de empresas que tienen una mirada negativa respecto de cuándo se recuperarán los niveles de contratación previos a la pandemia. Probablemente tenga que ver con el cansancio de 14 meses de incertidumbre y seguir viendo cómo falta mucho para que estén las vacunas necesarias", analizó en diálogo con iProfesional Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina.

El 12% de los encuestados piensa que le llevará más de 12 meses recuperar los niveles de contratación, mientras que en el período anterior el 11% manifestaba estos plazos.

Sin embargo, los datos oficiales muestran que en algunas actividades ya se retomó el nivel de empleo -no de contrataciones- anterior a la pandemia: "En el caso de Industrias manufactureras y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (marzo 2021) se trata del décimo mes consecutivo con variaciones positivas y ambos sectores lograron recuperar y superar el nivel de empleo previo a la pandemia."

"La Construcción, por su parte, transitó su octavo mes consecutivo con variación positiva pero aún se encuentra un 7% por debajo del nivel de empleo del primer trimestre del año 2020. En Comercio y reparaciones se trata del segundo mes consecutivo con variación positiva y aún se encuentra un 1,6% debajo de su nivel del primer trimestre de 2020", analizó la cartera de Moroni.

El futuro del empleo

La salida de este círculo vicioso del empleo privado no parece estar a la vuelta de la esquina, según estiman las compañías que operan en el país.

En principio, en el EIL de marzo las organizaciones relevadas mostraron expectativas netas en relación a la contratación de personal para los próximos tres meses de 0,5%, por debajo de las verificadas para el trimestre anterior.

Algo similar ocurrió con el relevamiento conducido por ManpowerGroup Argentina para el tercer trimestre del año, cuando las expectativas netas de empleo (ENE) cayeron de dos a un solo punto positivo.

Son pocas las empresas privadas de la Argentina que esperan contratar personal en el próximo trimestre

Prácticamente no hubo variación respecto del trimestre anterior y la caída de un punto se debe sobre todo a que se incrementó la cantidad de empleadores que piensa mantener su plantilla sin cambios, no porque se anticipen más reducciones de personal. "De un año a esta parte, paulatinamente fue creciendo la cantidad de empleadores que no planea realizar ningún cambio. El año pasado estábamos en el 72% de los empleadores que tenían esa posición, al trimestre siguiente fue 76%, luego 78% y ahora 80%", destacó Guastini.

Para el tercer tramo de 2021, el 80% de los empleadores argentinos encuestados por la mencionada multinacional no espera realizar cambios en sus nóminas de personal, el 7% planea disminuirlas, el 6% aumentarlas (5 puntos por debajo del trimestre inmediatamente anterior) y el 7% restante no sabe si realizará cambios durante el tercer trimestre del año.