La UBA se consagra como la mejor universidad de Latinoamérica: qué puesto ocupa a nivel mundial

Una consultora dio a conocer la decimoctava edición del ranking universitario internacional más consultado del mundo. Creció la participación de Argentina

La consultora especializada en educación superior, QS Quacquarelli Symonds, dio a conocer este martes la decimoctava edición del ranking universitario internacional más consultado del mundo.

Los resultados muestran que la casa de altos estudios más grande de la Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA), se consagró como la mejor universidad de Latinoamérica por séptimo año consecutivo.

La UBA quedó en el puesto 69 a nivel mundial y es así la mejor de Latinoamérica y la única en el "top 100", aunque se haya ubicado tres escalones más abajo que su posición en el ranking el año anterior.

En Latinoamérica, la siguieron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el puesto 105 a nivel mundial, y la Universidade de São Paulo (USP) en el 121.

Las mejores universidades de Latinoamérica 2021

"Tanto académicos como empleadores de todo el mundo, cuyos conocimientos contribuyen a los resultados, nombran a la UBA como una de las 50 mejores universidades del mundo. Recibió el 44 mejor puntaje en el indicador de Reputación Académica de QS con una puntuación de 90,2 / 100, y el 40 mejor puntaje de los empleadores, con 93,4 / 100. Sus puntuaciones para ambos indicadores tienen una tendencia al alza", indicaron los analistas de QS.

Dado que la UBA también mejoró en el último año su puntuación en capacidad docente, lo que tiró su "score" a la baja fue sobre todo la categoría de impacto de la investigación. Todas las universidades argentinas tuvieron un bajo desempeño en este indicador, y quedan fuera de las mejores 600 a nivel mundial.

Eso, según indica QS, es lo que le impidió a la UBA avanzar hacia el top 50 global. "La UBA se ubica fuera de las 1000 mejores universidades del mundo por su impacto en la investigación, cuando se tiene en cuenta el tamaño del profesorado", aclararon.

Según el detalle al que accedió iProfesional, en lo que refiere al ratio entre profesores y estudiantes, la UBA se ubica recién en el puesto 146 a nivel mundial, con una puntuación de 78,2; y en lo que refiere a estudiantes internacionales está en el escalón 186, apenas encima de los 71 puntos. Más aún, en lo que respecta al profesorado internacional está en el puesto 276.

Vale la pena recordar además que el 2020 fue un año en el que de improviso, y muchas veces sin estar preparadas para ello, las casas de altos estudios del país tuvieron que migrar casi todo el año a una modalidad 100% virtual. ¿Tuvo la pandemia algún impacto en la performance de las universidades argentinas o latinoamericanas en el ranking?

"Este debería ser percibido como el último de los rankings verdaderamente pre-pandémicos, de alguna manera", dijo a iProfesional Jack Moran, vocero de QS, y explicó que para tres de sus indicadores (reputación académica, citas por profesorado y reputación entre empleadores), que representan el 70% del puntaje de cada universidad, se utilizan datos de los últimos cinco años.

"En el curso de los próximos cinco años, el impacto del COVID-19 en la performance de las universidades se hará incrementalmente más visible, a medida que se reemplazarán los datos pre-pandémicos, y los números de estudiantes y profesores internacionales reflejarán las realidades políticas y económicas de estos tiempos. Deberemos mirar este espacio", agregó Moran.

Más participación argentina

Más universidades Argentinas ingresaron en el ranking de QS respecto de 2020

En total, 24 universidades argentinas aparecen en el ranking 2021 de QS, 11 más que el año pasado. La Argentina es la segunda nación latinoamericana más representada detrás de Brasil, que logró posicionar 27 casas de estudio.

Tres de sus entidades ascendieron en la clasificación desde el año pasado: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Universidad Austral y Universidad Nacional de La Plata.

Como contraparte, 8 entidades argentinas que ya participaban del ranking de QS en 2020 perdieron terreno. En general, fue el caso de la mayoría de las universidades latinoamericanas, y solo tres entre las primeras 10 de la región no perdieron terreno desde el año pasado (una de ellas fue la UCA, que pasó del puesto 326 al 322 a nivel global)

"Hay dos motivos principales para explicar porque las universidades latinoamericanas están con tendencia a la baja. La primera es que las casas de estudio de otras naciones están incrementando el nivel de impacto de sus investigaciones más de lo que lo hacen las de esta región", dijo Jack Moran refiriéndose a la cantidad de citaciones que reciben los papers de los profesores e investigadores de cada universidad.

Los papers que son citados una mayor cantidad de veces se consideran de mejor calidad. Pero a la vez, la cantidad de citaciones de cada universidad se divide por el número de profesores, "así nos aseguramos estar midiendo la calidad y no simplemente el tamaño de la universidad", aclaró el vocero.

En este indicador, 119 de las 150 universidades latinoamericanas incluidas en el ranking mostraron tendencias a la baja desde el año pasado, quedando rezagadas en el impacto que generan sus investigaciones respecto del de sus competidores, según contó Morán a este medio.

La segunda razón que mencionó Moran es que las universidades latinoamericanas no están incrementando su capacidad de enseñanza al mismo ritmo que las otras, impactando el indicador de ratio entre profesorado y estudiantados. Cien de las 150 vieron peores "scores" que el año pasado.

En otras categorías, los resultados fueron mejores. La Universidad de Palermo (UP), por ejemplo, se posicionó en el puesto 70 este año a nivel mundial en el indicador que refiere al ratio de estudiantes internacionales. Y según la información a la que accedió en detalle iProfesional, varias entidades privadas del país tuvieron buen desempeño en la categoría de ratio entre profesorado y estudiantado, pese a no haber igualado el del año pasado: la UCA quedó en el puesto 33, la Universidad de Belgrano en el 79 y la UP en el 92.

Moran comentó: "Con la mejora de las tasas de nominación tanto de empleadores como de académicos, existe la posibilidad de que las universidades argentinas logren avances notables en ediciones futuras. Sin embargo, para asegurarse de que puedan progresar, deberán abordar urgentemente los problemas de infraestructura de investigación del país, a fin de alentar a los investigadores con más talento a realizar investigaciones en Argentina."

Otro dato que destacó la consultora con base en Londres, Inglaterra, fue que más de la mitad de las universidades argentinas están comenzando a disfrutar de un mayor reconocimiento por parte de la comunidad académica internacional: 15 de las 24 instituciones clasificadas en el país mejoraron su desempeño en Reputación Académica durante el último año, y solo cinco vieron una disminución en la puntuación.

Los empleadores también están calificando mejor a los graduados argentinos: 14 de las 24 universidades clasificadas del país mejoraron sus puntajes de Reputación del Empleador, mientras que siete perdieron terreno en este punto.

Para los analistas de QS está claro que el principal factor que impide una mayor mejora en Argentina es el desempeño de la investigación: 21 de las 24 universidades clasificadas en Argentina tienen una tendencia a la baja en el indicador de Citas por Profesor, y solo dos universidades argentinas se encuentran entre las 1000 mejores instituciones de investigación del mundo, cuando se tiene en cuenta el tamaño del profesorado.

Las mejores universidades del mundo

Las mejores 20 universidades del mundo según QS

A nivel global, Massachusetts Institute of Technology (MIT) logró un récord por décimo año consecutivo como número uno del mundo en el ranking de universidades de QS.

La Universidad de Oxford ascendió al segundo lugar por primera vez desde 2006, mientras que Stanford University y University of Cambridge comparten el tercer lugar este año.

En el quinto puesto y perdiendo dos lugares desde el año pasado, quedó nada menos que la Universidad de Harvard. Le siguió el California Institute of Technology (Caltech), también dos escalones más abajo que en 2020.

En los sucesivos puestos en el ranking de QS quedaron el Imperial College London de Reino Unido, empatado con la suiza ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology); University College London en el noveno puesto y la Universidad de Chicago cerrando el "top 10" de 2021.

A todas las universidades incluidas en este prestigioso ranking mundial, QS las analiza de acuerdo a seis categorías, a seguir:

1. Reputación académica: basada en las respuestas de la encuesta de más de 130.000 académicos.

2. Reputación de los empleadores: basada en las respuestas de la encuesta de más de 75.000 empleadores sobre la relación entre la institución y la empleabilidad de los graduados.

3. Citas por profesor: mide el impacto de la investigación. Divide el número total de citas recibidas por los trabajos de investigación de una universidad durante un periodo de 5 años entre el número de profesores de esa institución.

4. Ratio profesor/estudiante: mide la capacidad de enseñanza. El número de estudiantes se divide por el número de profesores, ofreciendo a la comunidad educativa global un indicativo del tamaño de las clases en la institución seleccionada.

5. Ratio profesores internacionales: una de las medidas de QS con relación a la internacionalización. Mide la proporción de profesores extranjeros en una institución.

6. Ratio estudiantes internacionales: la segunda de las medidas de QS de internacionalización. Mide la proporción de estudiantes extranjeros en una institución. Este indicador además muestra la habilidad de las universidades en atraer talento diversas partes del mundo.

En cada categoría las universidades reciben un puntaje, y el promedio de éstos da como resultado el puntaje final y la posición de cada universidad en el ranking a nivel mundial.