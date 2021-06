Cuáles son las profesiones y carreras del futuro con mejores sueldos

Así estés decidiendo qué estudiar como primera carrera o pensando en dar un vuelco profesional, es necesario pensar dentro de las profesiones del futuro

El mercado laboral nunca cambió a un paso tan acelerado como el de ahora, por eso es necesario que prestes atención a cuáles serán las profesiones del futuro, de manera de seguir teniendo empleo y asegurar tu bienestar económico.

Así estés decidiendo qué estudiar como primera carrera académica o estés pensando en dar un vuelco profesional, siempre es necesario pensar dentro de las que serán las profesiones del futuro, que seguirán requiriendo trabajadores y ofreciendo vacantes laborales.

Esto será así porque muchas de las carreras que hoy existen quedarán obsoletas y dejarán de existir, o serán reemplazadas por las que sí son carreras con futuro.

En el siguiente artículo te contamos a qué te podés dedicar si querés ser uno de los que tenga profesiones del futuro y no quedar obsoleto en el mercado laboral.

¿Cómo elegir una de las profesiones del futuro?

Si estás al principio de tu vida profesional, es probable que tengas que superar miles miedos que te hagan titubear y seguro que notaste cómo los empleos tradicionales pueden sufrir cambios drásticos en unos pocos años, a manos de la tecnología y de las profesiones del futuro.

Esta duda sobre qué estudiar es común e, inevitablemente, debe tenerse en cuenta en cualquier decisión que tomes al respecto. Si éste es tu caso, vamos a referirnos a la forma en que las innovaciones pueden afectar a las actuales profesiones y cuál es el mejor rumbo que podés elegir para no equivocarte.

La gran apuesta para los próximos años es pensar en las carreras con futuro que involucran creatividad y creación de conexiones. De acuerdo con un informe de la Unesco que relevó el blog Hotmart, entre las habilidades más pedidas para el siglo XXI están: la capacidad de relacionarse bien con los demás y la creatividad.

Esto quiere decir que las profesiones del futuro no pueden ser ni egoístas ni mecánicas. Esto es así porque las tareas de estas carreras con futuro no pueden ser reproducidas por la automatización y la inteligencia artificial.

Por eso, por ejemplo, todo lo que implique crear contenidos, desde videos de YouTube hasta artículos periodísticos, será parte de las carreras del futuro.

El formato de distribuir conocimiento también viene evolucionando. Cada vez más profesores, especialistas e instituciones de enseñanza están apostando por Internet para educar a distancia. La ventaja de este modelo es la posibilidad de un alto alcance de personas impactadas por este contenido, independientemente del día o del horario.

Para un futuro no muy lejano, se pueden prever clases con gafas de realidad virtual, que simula la presencia de un instructor o la práctica del contenido transmitido. Es así que todo lo que pueda tener que ver con la educación o en particular con el e-learning y sus tecnologías estará dentro de las carreras con futuro.

¿Qué tienen en común las profesiones del futuro?

Las profesiones del futuro son las STEM, que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática

Ya mencionamos que son muchos los campos en los que están apareciendo carreras con futuro: el e-learning, la creación de conenidos, la medicina a distancia, etc.

¿Pero qué tendrán en común todas las profesiones del futuro? Que todas las carreras del futuro son producto de la revolución tecnológica que estamos viviendo en los últimos años.

Por eso, si estás pensando qué estudiar, no podés disociar esa elección del avance de la tecnología en las carreras con futuro. Si lo hacés, te vas a equivocar en tu elección y corrés el riesgo de que tu ocupación elegida, por más que sea tu vocación y tu sueño ejercerla, quede obsoleta y desaparezca.

Ahora bien, elegir una de las carreras con futuro no implica simple y linealmente estudiar programación o desarrollo de software como muchos piensan. Hay muchos campos dentro de las carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) que ofrecen un futuro promisorio y asegurado a quienes comienzan hoy su camino profesional.

Tené en cuenta que muchas personas querrán aconsejarte en tu decisión, y no tienen mala voluntad. Pero lo que se espera de los trabajadores y del beneficio por el trabajo ha cambiado también mucho en los últimos años.

Si la Generación X buscaba estabilidad y adquisición de bienes, los Millennials buscan la experiencia, que no está necesariamente vinculada a los bienes de consumo. La Generación Z, en cambio, nació en la era digital, siendo jóvenes más agitados que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Y no en vano representan el futuro tecnológico del mercado laboral, ya que buscan tendencias de este tipo.

La lógica del mercado de trabajo siempre estará alineada a la innovación científica, pues la tecnología se desarrolla y nuevas demandas van surgiendo en el mundo. Por eso se habla tanto de empresas de innovación, que lo que hacen es adecuarse a la demanda social. Y esas serán las firmas que demandarán las profesiones del futuro.

Es con base en análisis de demanda del mercado, que podemos presentarte las profesiones del futuro, las cuales serán muy solicitadas en los próximos años

35 profesiones del futuro

Los desarrolladores de software tienen hoy carreras con futuro asegurado por mucho tiempo

El portal HotMart consigna que las siguiente son las 35 profesiones del futuro que podés estudiar o en las cuales te podés especializar si querés garantizarte la empleabilidad.

1. Desarrolladores de software

Son y serán, por mucho tiempo, profesionales valorados en el mercado, ya que forman parte del grupo que crea los nuevos sistemas que automatizan procesos.

Sin los desarrolladores, nada de lo que conocemos estaría en pleno apogeo hoy y por eso la suya es una de las carreras con futuro. Analizan, comprenden, ejecutan y realizan mantenimiento en plataformas que ayudan en los servicios empresariales. Sin embargo, los desarrolladores seguirán siendo uno de los ejes más importantes dentro de las profesiones del futuro.

2. Especialistas en Atención al Usuario/Cliente

Las profesiones del futuro incluyen a los que se especializan en "customer success"

Existen algunas variaciones para este profesional en el mercado, como "Customer Success" o en la traducción literal, Éxito del Cliente. La función de este profesional es hacer que el cliente tenga toda la asesoría necesaria de algún producto/servicio contratado.

Ya es común encontrar estos profesionales en empresas de ecommerces y otras plataformas, que aprecian el resultado y la experiencia positiva del cliente.

3. Creadores

Crear contenido y ser "influencer" es una de las carreras con futuro en este momento

Como decíamos antes, la creatividad y la facilidad para crear vínculos o relaciones (en inglés, "networking") son las dos capacidades que son valoradas para las profesiones del futuro. Los creadores de contenido que son un éxito en plataformas digitales o redes sociales tienen ambas.

Estos profesionales ya están en alta y prometen quedarse en los próximos años. Son aquellas personas que viven de producir contenido para Internet, también conocidos como "influencers" digitales.

El creador tiene un dominio total de las redes sociales, especialmente Instagram. El gran éxito de estos profesionales se explica por el hecho de que las personas se conectan con personas, no con marcas. Sin embargo, las marcas ya lo saben y están invirtiendo cada vez más en asociaciones con "influencers" digitales.

4. Asesor de creadores

Ya existen agencias/profesionales que cuidan las carreras de influenciadores digitales y la tendencia es que ese número aumente a medida que nuevos creadores aparezcan.

5. Profesor online

Como mencionábamos antes, el e-learning es uno de los campos en los que surgen muchas oportunidades y carreras con futuro.

Pero enseñar online requiere habilidades que no todos los profesores y docentes tienen hoy. No cualquiera se puede desenvolver en un aula virtual o crear un contenido para el aprendizaje a distancia. Será necesaria una reconversión muy importante de los formadores actuales para no quedar fuera de las profesiones del futuro.

6. Coach profesional

El coach es el profesional que ayuda a otras personas a evolucionar en diversas áreas de sus vidas, pero principalmente, en sus carreras. Existen coaches en diferentes áreas, como finanzas, relaciones, inteligencia emocional, adelgazamiento, espiritual, etc.

Para aquellos que quieran convertirse en coach porque es una de las profesiones del futuro, existen escuelas para esta formación específica, técnicas de enseñanza y herramientas para ayudar a futuros clientes.

7. Entrenador personal

Ser personal trainer es tener una de las carreras con futuro

El modo en que las redes sociales han generado un culto al cuerpo aún más enfático de lo que ya era, influirá también en la demanda de personas que desean un seguimiento casi diario para mantener el cuerpo al día. Por eso, el "personal trainer" es una de las profesiones del futuro.

Muchas personas tienen dificultades para realizar actividad física, necesitando la ayuda de un entrenador específico para ello. Para atender esta demanda surgieron entrenadores deportivos, quienes mantienen un programa de entrenamiento personalizado para cada cliente.

8. Marketing digital

El marketing digital ofrece muchas especializaciones específicas que son carreras con futuro

A pesar de ser una profesión casi antigua desde el punto de vista de la Red, este profesional se viene fortaleciendo cada vez más en el medio online, creando una especialización de carrera direccionada a Internet.

La buena noticia para quienes quieran apostar por esta entre las carreras con futuro, es que existen áreas y demandas de diferente tipo. Sin duda alguna, la evolución del marketing en estas décadas, nos muestra el gran crecimiento en la cantidad de profesionales del futuro ligados a todas sus especialidades.

9. Analista de Big Data

El mundo digital depende en gran medida de los datos y por eso esta es una de las carreras con futuro asegurado

Este profesional analiza toda la información procedente de un sistema que circula por Internet y que puede influir en un negocio, dominando la Ciencia de Datos.

El mundo digital depende en gran medida de los datos para analizar y mejorar sus procesos y por eso esta es una de las carreras con futuro asegurado. De ahí que surgiera el Big Data Analyst, encargado de recopilar e interpretar datos de diversos tipos.

10. Gestor de comunidad

Este profesional es responsable de lidiar con los consumidores y la comunidad alrededor de una empresa con el fin de recoger opiniones para mejorar el negocio y el posicionamiento de la empresa con estas personas.

Algunos negocios ya poseen profesionales enfocados en esa función, que se expandirá en los próximos años y constituye una de las profesiones del futuro. Es una función fundamental dentro de las organizaciones, ya que son ellas las que garantizan una cultura alrededor de la empresa, creando fans de la marca.

11. Ingeniero ambiental

Las carreras del futuro concilian las empresas con el medioambiente

El medio ambiente sufrió cambios drásticos en los últimos años y este profesional será cada vez más esencial entre las profesiones del futuro.

Su gran responsabilidad hoy es conciliar la tecnología con el medio ambiente.

12. Ingeniero hospitalario

La tecnología en hospitales también evoluciona y nuevos aparatos surgen para facilitar tratamientos, cirugías y el día a día de profesionales de la salud. Y es por eso que el ingeniero hospitalario está escalado entre las profesiones del futuro en estos últimos años.

Su función principal es reunir y aplicar todas las tecnologías consideradas imprescindibles para solucionar los diversos tipos de problemas hospitalarios.

13. Seguridad de la información

Estas carreras del futuro implican diseñar soluciones nuevas de seguridad informática

Con el crecimiento de la tecnología, también hubo personas con intenciones maliciosas, dispuestas a robar datos de varias personas y empresas. Los profesionales de seguridad de la información no solo se aseguran de que los datos estén protegidos, sino que también ayudan a crear nuevas soluciones de protección.

14. Gestor de residuos

La producción de residuos viene aumentando considerablemente, principalmente del tipo sólido, generando la necesidad de una gestión de esa materia siendo producida masivamente.

El gestor de residuos es capaz de ver los residuos de manera diferente, creando nuevos proyectos y funcionalidades para darle un destino diferente y correcto al material descartado.

15. Arquitecto e Ingeniero 3D

En el sector de ingeniería, arquitectura y urbanismo, será posible proyectar ambientes en 3D y por eso, los profesionales deberán especializarse en esa rama para entregar una experiencia cada vez más real a su cliente.

16. Desarrollador de dispositivos wearables

En una traducción libre, "weareable" significa "vestible". Son gafas, lentes, relojes y otros equipos que poseen algún tipo de tecnología que facilita la vida de las personas. Y los profesionales capaces de desarrollar estos dispositivos estarán entre los más buscados los próximos años, indicó Hotmart.

17. Consultor de imagen

Los consultores de imagen tendrán mucho trabajo en el futuro digital

De la misma manera que citamos al coach enfocado en actividades físicas, el consultor de imagen viene para dar los mejores consejos para cualquier persona que desea trabajar mejor su aspecto. Y eso vale tanto para el ámbito personal como para el profesional.

18. Gestor de innovación

Por más que pueda parecer un término genérico, ya es posible encontrar empresas que ofrecen esa vacante. Este profesional será responsable de repensar las estrategias de una empresa, sea en su core business o para algún área específica, con el propósito de mejorar su modelo de negocio.

Cada vez surgen más competidores y el papel del gerente de innovación es crear cosas nuevas para estar siempre un paso adelante.

19. Genetista

Ya es una profesión actual que actuará con aún más fuerza en los próximos años. Entre las muchas funciones de un genetista, será cada vez más posible identificar las posibles enfermedades que una persona tiende a desarrollar en el futuro y actuar en la prevención antes incluso de que aparezcan los síntomas.

20. Gestor de talentos

El gestor de talentos tendrá un papel superador al tradicional de Recursos Humanos

Gestionar talentos va un poco más allá de la función que hoy ejerce el sector de Recursos Humanos. Es necesario identificar y actuar con mayor eficacia en los puntos fuertes y débiles de las personas, para capacitarlos a ser siempre mejores profesionales en sus carreras.

El gerente de talento, además de capacitar a los profesionales para que sean mejores, actúa en la contratación de nuevos empleados tan talentosos como, ayudando a mantener fuerte la cultura de la empresa y reduciendo la rotación.

Otras profesiones del futuro

