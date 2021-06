Alarmante: 6 de cada 10 jóvenes piensan irse de la Argentina al recibirse y estas son las razones

Más de cuatro de cada 10 jóvenes universitarios consultados en una reciente encuesta tienen expectativas negativas sobre su futuro laboral en el país

En momentos como los que estamos viviendo, no solamente debemos pensar en las difíciles y complejas decisiones que tenemos que tomar diariamente, sino también que en algún momento la humanidad va a retomar un sendero que, similar o diferente al que estamos acostumbrados, necesitará de una recomposición de los principales ejes que fueron dañados como consecuencia de la pandemia.

Y si consideramos que es necesario plantear escenarios futuros que nos posibiliten la reconstrucción de nuestro país, sobre la base de altos niveles de pobreza y exclusión social, es imperioso observar la opinión de quienes no solo serán los encargados de realizarlo a futuro, sino que también serán los nuevos líderes de nuestro país: los jóvenes.

Es sabido que el impacto provocado por la pandemia en la juventud argentina amerita un capítulo especial, que los incluya en su participación activa para lograr que esa fuerza y espíritu que los caracteriza sean parte del motor que posibilite alcanzar un estado lo más cercano al "ideal" de país que todos queremos.

Pero sin un plan claro y preciso, eso jamás se podrá lograr.

A los efectos de poder vislumbrar cuáles son las expectativas de los jóvenes argentinos, realizamos una consulta a quienes, por su potencial, podrían ser participantes activos del cambio: alumnos universitarios que cursan actualmente diferentes carreras de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales en una universidad privada de la ciudad de La Plata.

Este estudio estuvo liderado por el licenciado Diego Merena y fue realizado de la consultora GrupoSet a 250 estudiantes de entre 17 y 22 años.

Cuando se les consultó ¿cuáles son sus expectativas laborales a futuro en nuestro país?

el 11,9% dice que son muy buenas ,

dice que son , el 31,8% buenas ,

, el 33% malas ,

, y el 8% muy malas .

Las expectativas laborales de los universitarios están en el plano negativo

Estos dos últimos guarismos, indican una grave situación de expectativas laborales, teniendo en cuenta que más del 40% no ve con buenos ojos el futuro laboral que les espera cuando finalicen su carrera de grado.

Por otra parte, al preguntarles sobre si les interesaría invertir en un proyecto personal en Argentina, el 33,9% dijo que si, el 28,8% dijo que no, y un 37,2% respondió "tal vez".

Queda claro que existen razones de peso para que los jóvenes argentinos quieran desarrollarse profesionalmente en nuestro país, haciendo la aclaración que la mayor cantidad de respuestas fue la opción "tal vez", con lo cual eso explica que dependerá de un conjunto de variables de cuya combinación decantará la decisión a tomar.

No obstante el interés que poseen, una consulta en particular llama poderosamente la atención, y cuyo resultado es alarmante: consultados sobre si tuvieran la posibilidad de irse a trabajar a otro país, el 24,3% dijo que seguramente lo haga cuando se reciba, el 41,8% dijo que le gustaría probar suerte en otro país, y tan solo el 10,7% contestó que le gustaría probar suerte en Argentina.

Cuatro de cada 10 jóvenes universitarios quiere probar suerte fuera de Argentina al recibirse

Solamente el 11,9% de los encuestados no se iría de nuestro país.

Tomando estas últimas dos consignas, podemos observar claramente en los jóvenes que solamente las ganas de hacer y aportar no son suficientes. Necesitan reglas de juego concisas, un plan de país que los ayude a visualizar un futuro posible para su desarrollo y crecimiento profesional.

Índice de satisfacción

Qué temas preocupan hoy a los jóvenes universitarios argentinos

Pero no solamente el aspecto profesional y laboral es importante. Por eso quisimos indagar sobre si se sienten conformes viviendo en Argentina. El 41,8% dice estar algo conforme, y el 37,3% poco conforme; nada conforme se siente el 15,8%, y lamentablemente muy conforme solo alrededor del 5 por ciento.

Este nivel de descontento habla a las claras de una realidad que no puede ser esquiva a ningún dirigente, sea que ocupe una posición de decisión en el ámbito público o privado.

La mayoría de los jóvenes no se siente conforme con su expectativa de vida en la Argentina

Asimismo, la coyuntura les genera como a todos ciertas preocupaciones, a consecuencia del momento de gran incertidumbre en el que vivimos. Los temas que más les preocupan de nuestra realidad son:

la economía (el 48,6%),

la pobreza (10,2%),

la educación (12,4%),

la seguridad (9,6%),

la salud (8,5%)

en menor medida, la situación social y la corrupción.

En síntesis, si realmente nos importa como sociedad el futuro de nuestro país, es imperioso escuchar y atender a los requerimientos de nuestros jóvenes.

No podemos mirar hacia otro lado, dejando librado el futuro de nuestro país y de su gente a variables que no podemos controlar. Lo que sí debemos hacer es actuar, firmemente, sobre aquellas cuestiones que pura y exclusivamente dependen de nosotros, si no queremos volver a vivir un exilio de aquellos que no encuentran el marco de referencia suficiente para proyectar su vida en estas tierras.

*Jonatan Loidi es CEO de GrupoSet y conferencista internacional