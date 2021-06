Feriados de julio: cómo queda el calendario oficial 2021

En julio solamente hay un feriado nacional que, de todas maneras, conforma un fin de semana largo de tres días a principio de ese mes

Llega la segunda mitad del año y los argentinos ya están organizando su calendario alrededor de los feriados de julio.

Este mes llega en 2021 con muy pocos días de descanso; un solo feriado nacional que es una de las fechas patrias más importantes.

La buena noticia es que ese feriado nacional generará de todas maneras un fin de semana largo de tres días.

Lo que se espera ahora es que, a medida que avance el plan de vacunación en todo el país, el feriado de julio permita mayores posibilidades para festejar en familia o hacer alguna escapada turística, como acostumbran los argentinos.

Feriados nacionales julio 2021

Como decíamos, en julio de 2021 hay un solo feriado nacional y es una de las fechas patrias más importantes cada año. Se trata del feriado del 9 de julio, en el cual se festeja el Día de la Independencia de la República Argentina.

El Día de la Independencia, el viernes 9 de julio, está marcado como feriado inamovible.

Este año esa fecha cae en día viernes, por lo que será posible planificar para un fin de semana largo de tres días al principio del mes.

Feriados de julio: ¿qué se celebra el Día de la Independencia?

El feriado nacional del 9 de julio recuerda una jornada histórica en 1816 en la que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español.

El histórico Congreso de Tucumán reunió a 28 diputados el día que se firmó la declaración de independencia, que sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva nación.

Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que luego sería la Argentina.

De acuerdo al portal oficial Educ.ar, aquel Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán, por el creciente disgusto de los pueblos del interior con Buenos Aires.

Era un contexto más adverso que aquel que rodeó a los hechos de la Semana de Mayo de 1810, cuando el rey de España había caído preso de Napoleón Bonaparte y el ejército francés.

En 1816 el reino de España se había liberado de los franceses, el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios.

El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos.

Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer Triunvirato en 1811 y hasta el Directorio de Alvear, la conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las tendencias confederales de la mayoría de esos pueblos.

Las provincias fueron convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus diputados. Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en manos realistas, pero no participaron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, por diferencias políticas.

Los diputados del interior del país sesionaron en Tucumán hasta proclamar la Declaración de la Independencia.

Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, y fueron anunciadas por una salva de 21 cañonazos.

Pero recién en mayo, tras muchas ideas y vueltas y renuncias de algunos de los participantes, los diputados llegaron a un plan aceptado por todos los integrantes, y cuyos puntos fundamentales fueron:

Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo.

y así enfrentar al enemigo externo. Declarar la Independencia.

Discutir la forma de gobierno más conveniente para las Provincias Unidas.

para las Provincias Unidas. Elaborar un proyecto de Constitución .

. Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos a los ejércitos patriotas.

Después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de julio de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de Declaración de la Independencia, y el Congreso proclamó este día la existencia de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones: las Provincias Unidas de Sud América.

La proclama se publicó en español. También en quechua y aymará con el fin de incorporar al proceso a los pueblos originarios.

Luego, quien llevó adelante y más allá de las mencionadas provincias de Sud América esa proclama de emancipación fue nada menos que el General José de San Martín.

Mientras preparaba en Cuyo al Ejército que cruzaría Los Andes, San Martín se mostraba impaciente para que el Congreso reunido en Tucumán proclamara la Independencia.

Los realistas españoles ya habían recuperado amplios territorios en América, entre ellos, Chile y buena parte del Alto Perú, lo que constituía toda una amenaza para las Provincias Unidas.

En Europa, se asistía a la restauración de las monarquías; en la Banda Oriental, podía constatarse el avance portugués; y en el plano interno, las relaciones entre el gobierno central y el litoral estaban quebradas.

Asimismo, las relaciones entre Buenos Aires y provincias que participaban del Congreso no estaban exentas de tensiones.

Hizo falta que "el Libertador" llevara adelante las batallas por la emancipación total de la región del poder de España.

Calendario de feriados 2021

La lista oficial completa de feriados nacionales 2021 está siempre disponible en Internet, en un calendario que pone a disposición el Ministerio del Interior de la República Argentina, que incluye además un contador que permite conocer al instante cuánto falta para el próximo feriado.

Como puede verse allí, el feriado del 9 de julio será el séptimo fin de semana largo del año, y se esperan muchos más para lo que resta del 2021.

¿Cuáles son los feriados del segundo semestre?

Una vez finalizado el 9 de julio, el calendario de feriados para los meses que restan de 2021 queda de la siguiente manera:

8 de agosto . Año Nuevo Islámico (día no laborable para la comunidad islámica)

. Año Nuevo Islámico (día no laborable para la comunidad islámica) 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín) se adelantará al 16 de agosto .

. 7 y 8 de septiembre. Año nuevo judío (días no laborables para la comunidad judía)

Año nuevo judío (días no laborables para la comunidad judía) 16 de septiembre , Día del Perdón (día no laborable para la comunidad judía)

, Día del Perdón (día no laborable para la comunidad judía) 8 de octubre . Feriado con fines turísticos.

. Feriado con fines turísticos. 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se trasladará al 11 de octubre.

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

(Día de la Soberanía Nacional) 22 de noviembre , feriado con fines turísticos.

, feriado con fines turísticos. 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

(Día de la Inmaculada Concepción de María) 25 de diciembre (Navidad).

Esto quiere decir que el próximo fin de semana largo que tendrán los argentinos será de tres días y lo conforma el feriado del 17 de agosto, que se moverá al día 16, conocido como el Día del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Feriados 2021: ¿cuál es el día no laborable de julio?

Los días no laborables se diferencian del feriado porque el empleador tiene la potestad de otorgarlo o no como día de descanso, aunque se abonen como jornada simple

Más allá de los feriados nacionales por fiestas patrias, hay fechas que solo algunos trabajadores tendrán libres, ya sea por motivos religiosos o por decisión de su empleador.

Son los días no laborables, que no son lo mismo que un feriado.

Y este año el martes 20 de julio, de acuerdo al calendario de feriados nacionales 2021, es un día no laborable por la Fiesta del Sacrificio. Esta celebración corresponde exclusivamente a los trabajadores que profesan la religión islámica y es una de las más importantes en el calendario islámico.

Eid al-Adha o Fiesta del Sacrificio conmemora la voluntad del profeta Abraham de sacrificar a su propio hijo a pedido de Dios, y se representa en la festividad con sacrificio, oración y ayuda a los más necesitados.

No tiene tampoco una fecha fija en el calendario nacional sino que se celebra cada año el día 10 del mes de Dhu al-Hiyya en el calendario islámico.

Feriados vs. día no laborable: ¿cuál es la diferencia?

Los feriados no son lo mismo que los días no laborables. Cómo se debe pagar cada uno a quienes trabajan en esas fechas

En este marco, vale la pena clarar que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, aunque ambos se rigen por la Ley 27.399.

Una jornada considerada como "no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

Durante un feriado nacional, los empleados no están obligados trabajar. Si trabajan, se les debe abonar el doble (un 100% más que un día normal). En día un no laborable el empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si se trabaja, el pago es el de un día normal; si no hay actividad, no se recupera otro día.

Cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

La Ley de Contrato de Trabajo especifica en su artículo 167 que "en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple".

En 2021 algunos de los días no laborables definidos en el calendario oficial son el 24 de abril, por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (que corresponde a empleados y estudiantes de origen armenio), los primeros dos días y los dos últimos de la Pascua Judía (Pésaj), los dos días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), el Día del Perdón (Iom Kipur) el 15 de septiembre.

Feriados por fines turísticos 2021

Cuáles son las tres fechas definidas para este año como feriados con fines turísticos

Los feriados nacionales son inamovibles o trasladables, pero son algo completamente diferente de los feriados con fines turísticos.

Las fechas elegidas como feriados con fines turísticos no recuerdan a ninguna fiesta patria o religiosa. Tampoco son las mismas fechas año tras año sino que cambian, y son elegidas por el gobierno nacional generalmente cada diciembre.

Los feriados por fines turísticos suelen ser definidos en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

Esto es así ya que la ley de feriados (Ley N° 27.399) indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

Otro de los objetivos que menciona la ley es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo."

La norma también da al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística.

La diferencia en la elección de la clase específica es importante, pues la fijación de días no laborables confiere al empleador la opción de la realización de las tareas, y en ese caso, el salario será pagado en forma simple (sin el recargo que correspondería si se tratare de un día feriado).

Cuando entró en vigencia la Ley 27399 el Poder Ejecutivo Nacional estableció para los años 2017, 2018 y 2019, días no laborables con la finalidad del incentivo de la actividad turística, de lo que resultó que la eficacia del incentivo dependió de la opción de los empleadores, que si disponían que se realizaran tareas no afrontaban un costo adicional y no perdían producción.

Para el 2021 se determinó que esas tres fechas que el gobierno nacional puede declarar como feriado con fines turísticos sean 24 de mayo, 8 de octubre y 22 de noviembre.

La noticia se confirmó con el decreto 947/2020 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete. Santiago Cafiero. y el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro.