Septiembre sin feriados: cuándo es el próximo descanso para los trabajadores argentinos

Si bien en septiembre no hay feriados, la buena noticia es que en octubre llegará un fin de semana XXL de cuatro jornadas para recompensar

Septiembre es conocido entre los argentinos como el mes sin feriados del calendario. Acostumbrados a los descansos y fines de semana largo, los trabajadores argentinos usualmente no ven con buenos ojos la falta de feriados en el calendario de septiembre 2021.

Pero la falta de feriados no quiere decir que no hay fechas clave que atender en este mes. Septiembre incluye tres días no laborales para los miembros de la comunidad judía en la Argentina, y además una fecha clave para estudiantes en todo el país.

No obstante, las escapadas turísticas con el clima lindo de la estación deberán esperar un poco más para concretarse. ¿Cuánto más? En esta nota te contamos cuánto falta para el próximo feriado.

Días no laborables de septiembre

En septiembre la comunidad judía de la Argentina festeja Rosh Hashaná

Pese a ser el mes sin feriados del año, vale la pena aclarar que septiembre incluye varias fechas importantes en el calendario.

Por lo pronto, no hay que perder de vista que incluye los días no laborables para la comunidad judía, por el Año Nuevo (días 7 y 8) y el Día del Perdón (16 de septiembre). Son dos de las fechas más importantes del calendario para los creyentes de la fe judía.

El Año Nuevo número 5781 en el calendario judío se conoce como también Rosh Hashaná. Los judíos celebran en septiembre los primeros dos días del mes "Tishrei" su Año Nuevo.

El nombre de esta festvidad llamada en hebreo Rosh Hashaná significa "Cabeza del Año", y es una fecha movible que cae en distintos momentos de septiembre u octubre de acuerdo al calendario oficial argentino.

En estos días no laborables para los que profesan esta fe, la comunidad judía conmemora el aniversario de la creación de Adán y Eva, que, acorde sus creencias, fueron respectivamente el primer hombre y la primera mujer que existieron. Es conocido también como el "día del juicio", y para los judíos en este día el Creador evalúa si merecen o no tener un año más de vida. Es un espacio para reflexionar sobre la fragilidad humana y valorar el regalo de estar vivos.

En el transcurso de los dos días se realizan diferentes rezos y ritos para celebrar la llegada del nuevo año.

A esos dos días le siguen los Iamim Noraim, los diez días de reflexión y arrepentimiento entre el Año Nuevo Judío y el Día del Perdón, Iom Kipur en hebreo.

Yom Kipur o Kippur es el día más sagrado del año para la fe judía. Es un período para reflexionar sobre los pecados y las transgresiones del año previo y pedir perdón.

Durante 26 horas en esa jornada, que finalizan al anochecer, los judíos se abstienen de comer y beber, como una ofrenda de privación y compasión. También tienen prohibido vestir prendas de cuero, usar cosméticos, bañarse, mantener relaciones íntimas, realizar trabajos, cargar peso o tocar un instrumento musical.

A lo largo de la conmemoración se recitan cinco plegarias: una al comenzar la jornada (Kol Nidrei, que pide el borrado de todas las promesas incumplidas), dos por la mañana (Shajarit y Musaf) y otras antes del anochecer (Minja y Neilá). En cada una de ellas se recita el Vidui y se le implora al Creador que absuelva a los pecadores de sus errores e incumplimientos.

Feriados de septiembre: día de la Primavera y del estudiante

En septiembre no hay feriados nacionales pero el día 21 marca el inicio de la primavera

Como ya mencionamos, a falta de feriados en septiembre están las celebraciones por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante (21 de septiembre), que si bien no son días no laborables ni feriados, suelen ser atípicos y llenos de festejos en las principales ciudades del país.

En estas fechas que además son coincidentes, los alumnos de los distintos niveles en muchos casos no concurren a clases.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Feriados de septiembre: ¿para cuándo planear la próxima escapada turística?

Si en septiembre no hay feriados, ¿cuándo marcamos en el calendario el próximo descanso para los trabajadores y la chance para hacer alguna escapada turística?

La buena noticia es que tras este período largo sin feriados nacionales, llegará un fin de semana XXL de cuatro jornadas en octubre.

Sucede que el gobierno nacional eligió el año pasado que este viernes 8 de octubre sea un feriado con fines turísticos, uno de los tres que se pueden definir oficialmente para cada oño.

Tras el viernes 8 llegará el sábado 9 y el domingo 10 de octubre. Por último, el lunes 11 de octubre se celebrará otro feriado nacional trasladable.

Este año, para conformar un fin de semana largo de cuatro días se decidió trasladar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del martes 12 de octubre al lunes anterior. Así es que en octubre habrá un fin de semana largo de cuatro días sin tener que ir a trabajar.

¿Qué otros feriados quedan en el año?

Calendario oficial: todos los feriados y días no laborables del 2021

Se está terminando el 2021 pero quedan aún algunos feriados y días no laborables para disfrutar en la Argentina.

Los feriados que quedan en 2021 son los siguientes, de acuerdo al calendario oficial de feriados:

8 de octubre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 11 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional 22 de noviembre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Por otra parte, vale la pena recordar que muchas empresas otorgan beneficios extra a sus empleados para Fin de Año. Muchos quizás puedan trabajar media jornada el 24 y 31 de diciembre, en anticipación para los festejos del 25 (Navidad) y 1 de enero de 2022.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables? ¿Y cómo se paga cada uno?

Para muchas personas pueden parecer similares, pero no son iguales.

Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

En el calendario oficial que indica los feriados -trasladables e inamovibles- y los días no laborables, cada uno está marcado con un color diferente. De este modo, cuando se consulta ese almanaque es posible saber qué día responde a qué categoría.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

En diciembre de 2020 la administración de Alberto Fernández eligió para este año las siguientes fechas como feriados con fines turísticos:

24 de mayo

8 de octubre

22 de noviembre

Otro de los objetivos que menciona la ley es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo".

¿Por qué se festeja el 21 de septiembre el Día del Estudiante en la Argentina?

La fecha se eligió en homenaje al gran impulsor de la educación nacional, Domingo Faustino Sarmiento. Es que el 21 de septiembre de 1888 llegaron a Buenos Aires, procedentes de Asunción, sus restos.

Sarmiento fue una persona que dedicó su vida a la educación y, entre otras cosas, fue parte de la construcción de más de 800 escuelas cuando fue Presidente de la Nación, generando una huella permanente en la historia de Argentina.

Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años de edad, y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires diez días después.

Cuatro años después de su muerte, en 1902, Salvador Debenedetti, de solo 18 años, por entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso que se homenajeara a Sarmiento con una celebración del "Día de los Estudiantes" en su casa de estudios.

La fecha elegida para festejar el Día del Estudiante en la Argentna es en honor a Domingo Faustino Sarmiento

Asimismo, para el 2021 vale la pena remarcar algunas particularidades de estas fechas clave del calendario de septiembre.

En principio, para muchos alumnos del país septiembre marcará el regreso a las clases presenciales en 100%, a medida que las autoridades de Educación a nivel nacional decidieron reducir el espacio de distancia social que debía existir entre un alumno y otro en las aulas.

Este año, a diferencia del anterior en el cual el país se encontraba aún en etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los estudiantes podrán festejar su día junto a todos sus amigos del colegio.

El 21 de septiembre cae en día martes, por lo que se pueden esperar muchos festejos con protocolos de prevención de COVID-19 y al aire libre de parte de los estudiantes de la Argentina.

Por otra parte, el inicio de la estación conocida como primavera se festeja por convención también el 21 de septiembre. Es la fecha en la que, según la astronomía, tiene lugar el fenómeno del equinoccio de primavera en el hemisferio sur del planeta.

Un equinoccio se produce cuando el Sol se sitúa justo en el plano del ecuador terrestre, por lo que el día y la noche tienen la misma duración. En otras palabras y de una forma más simple podemos decir que la tierra en ese momento tiene la misma distancia con respecto al sol en ambos hemisferios, el norte y el sur. Esa es la causa de que dure lo mismo tanto el día como la noche.

Este fenómeno sucede tan solo dos veces al año, y en septiembre en el hemisferio sur da origen a la estación de la primavera, que dura hasta que ocurre el solsticio de verano (el día más largo del año en la Argentina). Aunque de acuerdo al portal Clima.com este fenómeno en el hemisferio sur este año se producirá entre el 22 y 23 de septiembre, y no el 21.