Crecen los pedidos de expatriación y traslado al exterior de parte de gerentes y directivos

¿La única salida es Ezeiza? ¿Es cierto que hay más requerimientos para irse a trabajar al exterior, y que oportunidades reales hay?

No es cierto como se dice en la Argentina que "la única salida es Ezeiza", en alusión al aeropuerto internacional ubicado en esa zona de la Provincia De Buenos Aires. Pero si es verdad que es el destino que están eligiendo cada vez más jóvenes profesionales que no anticipan posibilidades de desarrollar la carrera que desean en el país.

Los salarios en niveles cada vez más bajos, una inflación galopante que amenaza con acelerar de la mano de la reactivación post-pandemia, restricciones cambiarias, inestabilidad por las elecciones, y empresas internacionales que eligen instalarse en casi cualquier otro país de la región menos este, además de la inseguridad en algunas zonas del territorio nacional, es lo que lleva a muchos de ellos a armar las valijas y despedirse.

Entre quienes desean buscar su camino fuera de la Argentina, los más talentosos y valorados por las empresas pueden realizar su deseo bajo condición de expatriado, cuando la compañía asiste al ejecutivo elegido a adaptarse a su nuevo mercado y a mantener el mismo nivel de vida que en el país de origen.

Pero hoy los jóvenes parecen decididos a irse y no esperan que se den las condiciones ideales. Si no es como expatriado aceptan al menos traslados al exterior, posiciones distintas o incluso se van sin tener ningún plan fijo al bajar del avión.

"Escuchamos mucho en los medios que los jóvenes están buscando oportunidades de irse al exterior", plantó Marcela Angeli, directora de Directora Gestión de Talentos y Compensaciones de Willis Towers Watson. Pero en esta consultora quisieron averiguar si eran más los requerimientos de expatriación o traslado que en años anteriores, y por eso lo consultaron en una de sus últimas encuestas a más de 400 grandes empresas nacionales y filiales de multinacionales.

"Casi el 40% de las grandes empresas consultadas afirma está recibiendo estos pedidos para trasladarse a alguna filial del exterior. Un 32% los está recibiendo y un 6% los recibe y está tratando de concretarlos", dijo Angeli.

Pero a la vez la directiva aclaró que en los últimos dos años –ambos de recesión económica- se registraron los mismos niveles de pedidos de expatriación en este "pool" de empresas.

La diferencia ya no es de cantidad: "Creció la cantidad de gerentes y profesionales que lo requieren", sentenció.

Muchos argentinos buscan en otros países la carrera profesional que sienten que no pueden tener aquí

Hoy la mayor parte de los pedidos (30%) llega del nivel gerencial y otro 20% de los ejecutivos. Pero un 10% de las compañías dice que las solicitudes llegan de todos los niveles jerárquicos, de acuerdo a los datos que brindó Willis Towers Watson.

El mismo movimiento ve el headhunter Ezequiel Palacios, Director Asociado de Glue Executive Search: "Con la reciente apertura de nuestras oficinas en Uruguay, hemos recibido muchas consultas de argentinos que buscan oportunidades en el país vecino, motivados no solo por el buen clima de negocios sino también por la cercanía cultural y geográfica, que incluso torna innecesario el tener que trasladar a las familias."

Palcios adjudica esta tendencia no solo a cuestiones profesionales: "En los últimos años, a partir de la devaluación de nuestra moneda, la inestabilidad jurídica y económica, entre otros factores, Argentina comenzó a perder relevancia como atractor de inversiones, lo que repercute de lleno en el desarrollo de carrera que pueden proyectar los ejecutivos en nuestro país."

"A raíz de esto, lo que vemos es que hay muchos argentinos con ganas de radicarse en otros países por razones económicas, de seguridad y de estabilidad, principalmente", apuntó el especialista en talento ejecutivo, pero advierte a todos los que tienen estas expectativas: "El deseo en ese sentido aumentó más allá de las posibilidades efectivas del mercado de absorber esta demanda."

No todo está perdido

A esta fuga literal de cerebros se suma la competencia que empresas extranjeras ofrecen a profesionales de alto nivel en la Argentina, tentándolos con propuestas a pagar en moneda dura que no pueden equiparar las empresas que facturan en pesos.

Si bien estas opciones antes implicaban el traslado del ejecutivo y su familia a un nuevo destino, con la pandemia y la adopción masiva del trabajo a distancia en tantas compañías, esto se volvió aún más sencillo.

Ejecutivos buscan modelos híbridos para trabajar para el exterior desde la Argentina

"Aparece el formato ‘híbrido’ en el cual el concepto tradicional de expatriación, con todo lo que implica, ya no es estrictamente necesario. A su vez, crece la cantidad de profesionales que trabajan para afuera de manera 100% remota, cobrando en dólares, pero manteniendo el costo de vida de nuestro país, mucho menor que el de Uruguay por ejemplo", contó a este medio el ejecutivo cuya consultora de talento de alta jerarquía tiene una pata en cada lado del Río de la Plata.

Pero Palacios sigue siendo optimista, y afirma que incluso en los casos en los que él evalúa, que son de personas en alta demanda, encuentra que los argentinos siguen dispuestos a escuchar propuestas que los mantengan en el país, ya que "permanecer en la Argentina sigue teniendo valor para muchas personas".

En ese marco, recordó que en 2021, los servicios basados en el conocimiento (SBC) se consagraron como el tercer sector de la economía que más exporta, después del agro y la industria automotriz. "Si bien los hubs de servicios informáticos, las grandes empresas de auditoría, consultoría y tercerización de procesos empresariales y el sector publicitario son los principales exportadores del capital intelectual argentino, no faltan las empresas que miran nuestro mercado ejecutivo para nutrir sus filas", afirmó.

Esas escasas oportunidades no son para todo el mundo, ya que la presencialidad sigue siendo requerida en muchos casos. "Es sabido que en posiciones de alta dirección, las relaciones interpersonales -especialmente las vinculadas al directorio- juegan un papel fundamental que en la virtualidad no se logran dar completamente", especificó Palacios, y dijo que "liderar equipos a la distancia representa un desafío para la comunicación que muchas veces la tecnología no logra zanjar."

Una encuesta interna de Glue Executive Search a propósito de cuál sería entonces el mejor modelo arrojó que más del 40% de las personas considera al trabajo "híbrido" como la mejor modalidad de trabajo a la hora de ofrecer sus servicios a empresas extranjeras.

Palacios concluyó que sea cual fuere la modalidad, "la exportación de talento argentino es un fenómeno creciente que impacta positivamente en la balanza comercial, sin embargo es también una advertencia para nuestro país, ya que quienes deciden emigrar virtualmente, y dejar vacantes muy difíciles de cubrir, son nuestros mejores profesionales."