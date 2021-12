Cómo debería ser un verdadero espacio de trabajo híbrido

Para el CEO de R/GA, la oficina tiene que dejar de ser pensada como un contenedor físico y pasar a ser una herramienta de trabajo

Después de más de un año de trabajar de manera remota y asistir a eventos virtuales, en muchas partes del mundo ya es posible regresar físicamente a los espacios de trabajo. Pero mientras muchos empleadores están ansiosos de que sus equipos regresen a la oficina, no todas las personas comparten ese entusiasmo.

Cada vez son más quienes prefieren flexibilidad en el entorno laboral. En R/GA, 69% de nuestro staff a nivel global expresó que prefiere ir 2 días o menos a la oficina, mientras que algunos pocos quieren ira la oficina más de 3 veces por semana.

Las personas están claramente convencidas de esto. En Estados Unidos, la encuesta Pulse of the American Worker de Morning Consult and Prudential Financial, indicó que el 42% de los colaboradores que actualmente están trabajando de forma remota aseguraron que si sus empleadores no continuaban ofreciendo esa opción a largo plazo, buscarían trabajo con otro empleador que sí lo haga.

En Argentina, según un relevamiento de Adecco, el 88% de los colaboradores prefiere realizar su trabajo de manera mixta, mientras que solo el 7% quiere regresar a una presencialidad total.

Por casi 18 meses, los colaboradores han estado haciendo su trabajo desde el hogar y han sido testigosde los beneficios que esto significó para su productividad, y para todos los aspectos de su vida.

Además de contar con más tiempo para pasar con sus familias, pueden organizar mejor sus agendas, y evitar viajar largas horas para trasladarse al trabajo, así como ahorrar dinero en almuerzos y combustible. Es entendible que no quieran renunciar a todo eso.

Muchas personas quieren tener la opción de ir a la oficina, pero no quieren estar obligadas a hacerlo. Entonces, ¿qué buscan los colaboradores? Creo que la respuesta es simple: flexibilidad.

Romper los muros de la oficina

Pero, ¿qué es un espacio de trabajo realmente híbrido?

Ser híbrido significa permitir a las personas elegir dónde quieren trabajar, ya sea desde su casa, la oficina, o desde algún otro lugar. Cuando el trabajo requiere una colaboración cercana, depende de cada equipo determinar cuál es la mejor forma de trabajar juntos, teniendo en cuenta que la comunicación constante es más importante que nunca.

Muchas veces, el futuro del trabajo se ha pensado como una elección binaria entre volver a la oficina o seguir trabajando remoto. Este enfoque opaca la oportunidad de reinventarnos.

Sean Lyons, CEO Global de R/GA

El año pasado, a medida que las tiendas físicas cerraban, las empresas tuvieron que adaptarse y actualizar sus estrategias de e-commerce enformas que hicieron evolucionar a sus marcas en el largo plazo. Eso no significó que las empresas abandonaran sus locales físicoscuando fue seguro reabrir, sino que revisaron el papel de sus tiendas minoristas y repensaron estratégicamente cómo esa experiencia podría ser de mayor valor para los consumidores.

De manera similar, el rol de la oficina ha experimentando un cambio fundamental. Ahora tenemos que considerarla como una herramienta de trabajo y no como un contenedor físico de una compañía.

Necesitamos ser creativos acerca de cómo usamos las oficinas para maximizar sus beneficios y habilitar interacciones de valor, en lugar de asumir que hay un beneficio inherente a simplemente ir a la oficina todos los días. Las oficinas del futuro serán espacios donde se puedan hacer kick-off de proyectos, celebrar logros, realizar eventos especiales o participar en instancias de aprendizaje inmersivo.

Algunas empresas como Salesforce, Reddit y Slack anunciaron que van a permitir que sus colaboradores trabajen permanentemente desde sus casas, con la opción de ir la oficina si así lo desean.Ahora que algunos de los principales empleadores de la nueva economía han tomado esta dirección, esperamos que sean muchas otras empresas las que los sigan.

Experiencias para sus colaboradores

Una experiencia flexible conecta los puntos de contacto entre la oficina, el hogar y todo lo que existe en el medio, para que los colaboradores puedan trabajar de la mejor manera posible, desde el lugar en el que estén.

Crear entornos colaborativos significa proveer la tecnología apropiada para que las personas puedan realizar sus tareas desde cualquier lugar, proporcionar a los equipos en diferentes locaciones la capacidad de equilibrar trabajo sincrónico y asincrónico, así como un sólido sistema de seguridadpara proteger los datos de la compañía.

También significa crear espacios para que los colaboradores remotos y líderes puedan dar forma a una cultura que ubique en el mismo lugar a quienes estén en la oficina y quienes no.

Un modelo híbrido también permite a las empresas promover un espacio de trabajo más inclusivo, que amplíe su red para contratar talento y que no deje afuera a personas que viven en otras locaciones, tienen capacidades diferentes, o son responsables de cuidar a miembros de su familia. Además, las compañías pueden hacer mejor uso de sus recursos. Por ejemplo, en R/GA, casi el 40% de los equipos que trabajan en proyectos para clientes están hechos de personas que trabajan en distintas oficinas.

Los colaboradores son claros: quieren un nuevo tipo de espacio de trabajo.

Las complejidades de una nueva forma de trabajo pueden generar miedos e incertidumbres. Sin embargo, son muchas más las oportunidades que se abren cuando los afrontamos para dar lugar a una fuerza de trabajo flexible. Como sucedió con el crecimiento del e-commerce, las empresas que no abracen este cambio, serán las que queden atrás.

*Sean Lyons es CEO Global de R/GA