Calendario oficial 2022: ¿cuántos feriados hay en marzo y cuándo caen?

Marzo es siempre un mes muy especial en la Argentina y no solo porque el calendario oficial comienza a poblarse de feriados, luego del receso de las vaciones.

Este particular mes marcará en la mayor parte del país el inicio del ciclo lectivo. Los chicos y chicas retomarán la rutina de asistir a clases. Y por eso los padres ya están calculando cuándo ese esquema les permitirá tomarse unas mini-vacaciones de la mano de los próximos feriados, antes de que lleguen a la región los climas más fríos.

Marzo será, en este sentido, un mes bastante generoso, con un fin de semana largo y con otro descanso hacia finales del mes.

En el siguiente artículo te contamos cuáles son los feriados de marzo 2022 y qué se celebra en cada uno de ellos.

Feriados: cuándo es el fin de semana largo de marzo

Marzo en 2022 arranca nada menos que con un fin de semana largo. El mismo se extenderá desde el sábado 26 de febrero, pasando por el lunes 28 de febrero que también es feriado, hasta el martes 1 de marzo.

Todos los feriados de 2022 según el calendario oficial

Se trata nada menos que de el feriado de Carnaval, que implica todo un fin de semana y dos días de la semana cada año. Por eso en 2022, según marca el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, el martes 1 de marzo será un feriado inamovible.

Y si de viajar o usar el fin de semana XL de cuatro días se trata, los argentinos mejor que aprovechen este feriado de marzo ya que recién para la época de Pascuas volverán a tener -a mediados de abril- feriados que permitan cuatro jornadas de descanso.

Feriado 24 de marzo: cuándo cae y qué se conmemora

El feriado del 24 de marzo se propone como una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia argentina reciente.

En 2022 también será feriado inamovible el jueves 24 de marzo, que no conforma en este caso un fin de semana largo.

¿Por qué es feriado el 24 de marzo? El 24 de marzo es, de hecho, uno de los más recientes declarados por Ley en la Argentina.

Se trata del día elegido por el gobierno nacional para conmemorar en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo de instituir este feriado fue construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente.

En las escuelas, el feriado del 24 de marzo de hecho se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".

Feriados marzo 2022: ¿cuándo empiezan las clases?

Feriados de marzo 2022: ¿cuándo empiezan las clases los chicos en cada provincia y en la Ciudad?

La vuelta a las aulas es siempre una buena noticia, sobre todo tras los dos años de pandemia de COVID-19 que dejaron a muchos chicos sin tener la experiencia presencial del aprendizaje y el encuentro con sus compañeros de colegio.

Pero a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, no todos los chicos iniciarán las clases en el mismo momento en la Argentina. Algunas jurisdicciones están tratando de recuperar el tiempo de clases perdido en la pandemia, cuando los alumnos y alumnas cursaban por Zoom.

La Ciudad de Buenos Aires, por caso, por ese motivo determinó la jornada extendida para los chicos que están por cambiar de ciclo en la escuela primaria obligatoria, de manera de cimentar los contenidos con los que tienen que pasar a la próxima etapa.

La Ciudad tendrá además días de clase extra en el año respecto del calendario oficial escolar, y por eso en esa jurisdicción los chicos arrancan antes las clases. En este caso, disfrutarán además de un recreo tras haber vuelto a las aulas gracias a los feriados de Carnaval.

Por el contrario, en la Provincia de Buenos Aires los chicos arrancarán las clases precisamente después del feriado de Carnaval, el miércoles 2 de marzo. Las autoridades bonaerenses confirmaron que habrá presencialidad plena y con los cuidados correspondientes por la pandemia de coronavirus.

En resumen, el ciclo lectivo 2022 tendrá un mínimo de 190 días de clases y comenzará el próximo 2 de marzo en todo el país (después de los feriados de Carnaval) -con excepción de Corrientes y Ciudad de Buenos Aires, que lo harán en febrero- según lo acordó el Consejo Federal de Educación.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2022?

Tras los feriados de Carnaval, ¿cuántos fines de semana largos le quedan al 2022?

Como dijimos, marzo arranca con un fin de semana XXL de cuatro jornadas gracias a los feriados de Carnaval.

Pero es solo uno de los fines de semana largos que traerá el 2022. Gracias a los días que se celebran todos los años según el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, sumados a los feriados por fines turísticos, en el año habrá siete fines de semana largos.

Pasados los feriados de Carnaval, los fines de semana largos que le quedarán al año son los siguientes:

El de Semana Santa , por el 14 y 15 de abril (de 3 o 4 jornadas, de acuerdo al empleador)

, por el 14 y 15 de abril (de 3 o 4 jornadas, de acuerdo al empleador) El del 17 y 20 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días)

, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días) El del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín , que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días).

, que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días). El del 7 y 10 de octubre, el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días).

que se traslada desde el día 12 (4 días). El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días)

junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días) El jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, que se completará con el día 9, un feriado con fines turísticos (4 días)

Son éstos entonces los mejores feriados para empalmar con unas buenas vacaciones y tomarse descansos de relax más extensos, de la mano del calendario oficial 2022.

Y vale la pena recordar también que a estos feriados se les sumarán en 2022 otros 11 días no laborables, que en el caso de muchos argentinos implica la fortuna de no tener que prestar tareas en sus trabajos.

A diferencia de lo que ocurre con los feriados tradicionales, en los días no laborales determinados en el calendario oficial el empleador tiene la potestad de decidir si se trabaja o no, y en caso de que se presten tareas, no se percibe remuneración por jornada doble, como ocurre con los feriados oficiales cuando se prestan tareas.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

¿Qué es un feriado por fines turísticos y cómo los utiliza el Gobierno para fomentar esta industria tan golpeada por la pandemia?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Esto fue así para poner un límite a la cantidad de días feriados para fomentar el turismo que puede aplicar un Gobierno dado, para dar mayor previsibilidad a las empresas que necesitan saber con qué personal contarán prestando funciones, cómo liquidar los sueldos, etc.

En 2022 las fechas elegidas por el Ejecutivo como feriados por fines turísticos son:

viernes 7 de octubre

lunes 21 de noviembre

viernes 9 de diciembre

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

¿Por qué Carnaval es feriado en la Argentina?

El de Carnaval sería el feriado con el primer fin de semana largo de cuatro días de 2022

El feriado de Carnaval en 2022 se extiende desde fines de febrero hasta el primer día de marzo.

Ahora bien, ¿por qué se celebra el Carnaval? Más allá de las fiestas, las murgas que salen a las calles de algunos barrios porteños y las escapadas que se pueden hacer en esos días, es importante conocer el origen tradicional de esta celebración que además es un feriado de cuatro días.

Se trata de un festejo religioso, que se celebra en aquellos países con tradición cristiana -como es el caso de Argentina- y que precede a la cuaresma.

Los días de Carnaval siempre se ubican en el calendario antes del miércoles de ceniza, que es cuando oficialmente la cuaresma y a partir de cuándo está prohibido comer carne. Ese período dura hasta antes de la Misa de la Cena del Señor, que tiene lugar el Jueves Santo.

Para la tradición religiosa, la cuaresma es un período de perdón y de reconciliación fraterna. Se piensa a ese tiempo como un período que las personas deben atravesar para hacer un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de fieles creyentes y vivir como "hijos de Dios".

Por otra parte, el término carnaval proviene del latín "carnelevarium", que significa "quitar la carne"; precisamente se refiere a la prohibición religiosa de consumir carne durante los 40 días que dura la cuaresma.

Más allá de la tradición religiosa, las celebraciones de carnaval alrededor del mundo son centenarias y muy icónicas. Cada una de ellas tiene características, que responden a las tradiciones del lugar y a la cultura que prima allí.

En la Argentina el Carnaval más conocido es el de Gualeguaychú

En la Argentina el más conocido es el Carnaval de Gualeguaychú, en la provincia Entre Ríos, que volverá a festejarse este año tras haberse suspendido por la pandemia de COVID-19. Pero también son muy populares los carnavales de Corrientes o de Mar del Plata, en los cuales las murgas locales también desfilan por las calles principales de la ciudad.

En el mundo los carnavales más conocidos son los de Venecia, Italia, y el de Río de Janeiro en Brasil.

Actualmente no hay quien desconozca las máscaras blancas, pintadas de colores, con detalles maravillosos y con un toque artístico infaltable que se popularizaron en la ciudad italiana cubierta de agua. Curiosamente, esa forma de disfrazarse respondía a la necesidad de los gobernantes y personas de clases más altas de esconderse para poder mezclarse con el pueblo. Allí el Carnaval se celebra desde 1296, cuando fue declarada oficialmente -aunque estuvo prohibido por Napoléon durante unos años-.

Esta misma fiesta llegó de Europa a Brasil de la mano de los españoles y portugueses durante la época de la colonización; es una celebración que bajó de los barcos del Viejo continente y se mezcló con la cultura local, la de los pueblos originarios que habitaban la zona en aquel momento.

La principal atracción que tiene esta celebración actualmente es la samba y los desfiles de carrozas. Todas ellas pasan decoradas con los colores de la comparsa a la que representan, con detalles hasta en el más mínimo espacio.

Te puede interesar Empleo para mayores de 50 años y su aporte a las empresas: en qué sectores y actividades pueden reinsertarse

Las mujeres y hombres que forman parte del desfile tienen sus cuerpos igual de adornados, con las plumas y los brillos como elementos más destacables, y con el ritmo de la música que llevan dentro.