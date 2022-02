Empleo y brecha de género: qué están haciendo las empresas en Argentina para cerrarla

Ya antes de que la cuarta ola del feminismo arrasara en Latinoamérica, las empresas más importantes que operan en la región venían multiplicando esfuerzos para que más mujeres, jóvenes y niñas se dedicaran a estudiar ciencia y tecnología.

La ecuación era simple: en las áreas de nuevas tecnologías e IT la demanda de talento está desde hace años muy por encima del pool de candidatos disponibles, y aun así muy pocas mujeres se dedicaban a profesiones vinculadas a áreas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). Promover su incorporación a este campo de estudio y de trabajo era la manera más directa de cerrar la brecha.

Pero hay un alerta aún más grave: las mujeres en casi todos los países tienen mayores índices de pobreza que sus pares varones, y estaban quedándose afuera de las áreas que ofrecen mayores y mejores oportunidades laborales en el futuro. Si la tendencia no cambia, solo se agravará la brecha salarial de género.

Con el fin de contrarrestar ese futuro la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró en 2016 el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Para qué sirve esto? Para que entidades de bien público, organizaciones civiles o gubernamentales y también actores del sector privado coordinen esfuerzos y den visibilidad a la problemática.

Aun hoy en día, de acuerdo a la ONU las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos, y aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, sólo son el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales.

En inteligencia artificial solo uno de cada cinco profesionales (22%) es una mujer, y ellas son solo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% e informática y computación.

En 2021, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) dio a conocer un reporte sobre la brecha de género que es un fenómeno global. El mismo indicaba que un 50% de las mujeres que abandonan las carreras tecnológicas a la edad de 35 años y los puestos tecnológicos a una tasa un 45% más alta que los hombres.

¿Qué están haciendo las empresas?

Se multiplican los esfuerzos para acercar a las jóvenes a carreras STEM

Como era de esperarse, las empresas de tecnología fueron las primeras en tomar la posta para desarrollar iniciativas que promovieran carreras STEM entre chicas jóvenes.

Este año no será la excepción. La multinacional Cisco, por caso, implementa un programa de capacitaciones destinado a incluir a más mujeres en tecnología llamado Cisco Networking Academy, que incluye la plataforma de educación en ciberseguridad llamada "Skills for All". En esa empresa aseguran que la brecha muestra peores índices que en 1984, cuando las carreras de esta área no estaban culturalmente percibidas como "masculinas".

En Argentina, Cisco ya destinó a este programa de capacitación más de 22 millones de dólares desde su inicio en herramientas, recursos y apoyo a escuelas, instructores y estudiantes, que ya se contabilizan en más de 90 mil y de los cuales el 12% está integrado por mujeres, aunque el objetivo es incrementar esa cuota. "Ahora nos desafiamos a nosotros mismos para acercar a más estudiantes mujeres con valiosas habilidades digitales en los próximos cinco años", afirmó Rebeca de la Vega, Gerente de Cisco Networking Academy para Latinoamérica.

No solo de compañías se trata. La ONG Chicas en Tecnología ofrece programas de capacitación libres y gratuitos para acercar esta área a chicas y adolescentes que se identifican con el género femenino. En 2021 más de 11.600 chicas se acercaron a esos programas, en donde asistieron a la creación de más de 1.100 soluciones digitales en 18 países de América Latina.

Las empresas –entre las que se contaron EY, Beiersdorf, Motorola Solutions, etc.- no solo acompañan a esta entidad como sponsors, sino que además a través de esa vía se dieron a conocer 118 búsquedas laborales a chicas egresadas de los mencionados programas.

Otra de las empresas que acompañan a este tipo de organizaciones como Chicas en Tecnología, FAME, Amcham y Women Who Code, es la norteamericana Red Hat. La empresa tiene a nivel local una Comunidad de Liderazgo Femenino, a través de la cual busca conectar a las mujeres dentro de la organización y ofrecer oportunidades educativas y de redes.

"Destacamos a aquellas mujeres que mundialmente hayan hecho un aporte a algún proyecto open source o a las comunidades, a través del premio Women in Open Source que se entrega anualmente a nominadas de todo el mundo", explicó Jorge Payró, Country Manager de Red Hat en Argentina, a través de un comunicado.

La ciencia también

Los obstáculos y prejuicios que sufren las mujeres en la ciencia truncan su carrera profesional

No solo de tecnología se trata. Las carreras en ciencias también pueden ser muy lucrativas en el mercado laboral y además suelen alinearse con los valores que profesan la mayoría de las mujeres al querer dejar un mundo mejor que el que encontraron.

La multinacional de belleza L’Oréal premia todos los años logros científicos desarrollados por mujeres a partir de su certamen Mujeres en la Ciencia. Este año desarrolló un panel en español para debatir el tema, transmitido en vivo a 8 países de Latinoamérica, el cual presenció iProfesional para relevar la opinión de las científicas de la región.

"Las mujeres tenemos la capacidad de construir conocimiento, pero históricamente se nos han dado otros roles que no nos dejaron tomar a la ciencia como un modo de vida. La historia no me deja mentir. Los logros de muchas mujeres en la ciencia quedaron ocultos también. El punto es que las contribuciones ahí están, y son maravillosas. En el momento en el que todos podamos generar conocimiento, una vez que la brecha se cierre y todos podamos contribuir de la misma forma, el avance será fenomenal", opinó al respecto Aliesha González, Investigadora en Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, ganadora beca L’Oréal-UNESCO 2007.

Los obstáculos, amplió González, empiezan desde las casas, tanto por el fomentar o no carreras científicas desde la niñez de las mujeres, como por repartir las tareas de cuidado en el hogar y la famila. "El anhelo de mi mamá era estudiar una carrera que la llevara a la investigación, pero no lo hizo porque los estereotipos le marcaron que no podría realizarse plenamente como mujer si lo hacía", recordó. "Es un mensaje recurrente desde que eres pequeña, siempre estás luchando con el entorno que te dice que no lo hagas", amplió. "Se necesita una red de apoyo muy grande, desde la familia hasta la institución en la que te desempeñas", afirmó González.

Desde Uruguay la investigadora en Ingeniería Electroquímica Erika Teliz, apuntó que se vuelve necesario para el avance de la ciencia en general incorporar a las mujeres: "La pluralidad de ideas es fundamental en la ciencia, la ciencia es multidisciplinaria y esto la enriquece. Pero sigue habiendo una brecha de género en las inscripciones y por eso es importante hablar del tema y deconstruir los estereotipos."

Fue entonces que apuntó que en las carreras profesionales en Uruguay la presencia femenina es mayor solo en el nivel de grado de iniciación (son el 69%), pero ya para el tercer grado los hombres son el 87%. La misma lógica se reproduce en el campo profesional: "Los que estamos metidos de lleno en el campo científico no sentimos la brecha, pero en las universidades y las entidades científicas, las mujeres están siempre en los cargos de menor rango."

"Hay muchas niñas que no tienen idea de que quieren ser científicas, lo descubren luego. Lo que tenemos que tirar abajo y deconstruir son estereotipos de género, de que se espera de mujeres y varones determinadas cosas. Aunque no lo veamos, cargamos con esos estereotipos, nos producen culpa y los reproducimos", prosiguió la ganadora de la beca L'Oréal - UNESCO en 2021.

"Las mujeres no tenemos que elegir entre nuestras pasiones, no es ser científica o ser mamá. Los problemas que vamos teniendo en el camino las mujeres dejan en claro esto, la sociedad y las empresas no están pensadas para que esa carga sea repartida sino que vuelcan todo en la mamá. Incentiven a sus hijas a hacer preguntas, a ser científicas", sentenció.

Por su parte, Gheidy Gallo Santos, consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia, describió como en ese país se creó una política pública para que en los próximos 8 años se produzca un desarrollo sostenible de la equidad de género, "para que las mujeres sean protagonistas de la 4ta revolución industrial, pero también protagonistas de los beneficios que este fenómeno está generando."

Asimismo, la investigadora argentina Ana María Franchi, quien es además presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) refrescó los números del "pool" de talentos en el país. Aseguró que entre 24% y 25% de quienes cursan ingeniería son mujeres, y son menos aun en las carreras de informática. No son el 20% de la carrera de Ciencias de la Computación en la UBA.

"No es un problema reciente, lo planteábamos ya en los ’90. En argentina las mujeres son muchas en ciencias y tecnología, no en disciplinas STEM necesariamente, pero siguen estando en las categorías más bajas", amplió la científica. "El tiempo no mejoró la situación. Los estereotipos siguen existiendo, se dice que las chicas son buenas para la biología pero no para la ingeniería y las matemáticas, y así vamos perdiendo vocaciones. Necesitamos mostrar mujeres jóvenes que hayan sido exitosas en esas áreas."

Franchi asegura que es cierto que hay que incentivar las carreras STEM desde las casas, pero no todas las familias pueden incentivar las vocaciones científicas. "Hay mucho para hacer desde el Estado, desde la cultura, etc. ¿Se muestran científicas en las series y películas?¿Y es siempre el personaje raro la chica científica?", se preguntó.

"A los 8 años aproximadamente las niñas dejan de elegir Matemáticas como su materia preferida, y muchos de los padres consultados hablan de los 'dotes naturales' de cada género, porque persisten los prejuicios. Pero además en las adolescentes también se da un desinterés y es donde yo veo que juega el tema de los sacrificios. Hay que facilitar los temas de cuidados, pero también, porque la ciencia no es impoluta, el hablar de temas acoso y abuso en la ciencia, que existe y se habla poco", amplió la referente argentina.

Te puede interesar Qué países miran los argentinos que quieren migrar en busca de trabajo y buenos sueldos

"El tiempo es ahora, no podemos seguir esperando. Para 2030 necesitamos tener el triple o cuádruple de personas trabajando en estas áreas y debe haber equidad de género en ellas. Tenemos que mejorar las condiciones para que una mujer pueda ser informática, científica o matemática, y además lo que ella quiera, no mostrar que aquella que quiere llegar lo puede hacer solo mediante un gran sacrificio", especificó Franchi.