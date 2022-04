Feriados XXL de abril: en el mes se festejan la Semana Santa y las Pascuas Judías, ¿cuándo caen?

Por suerte los argentinos no deberán esperar demasiado para disfrutar en abril de los feriados y de hasta un fin de semana largo de cuatro días.

En abril tanto cristianos como judíos celebran su Pascua, y eso implica reuniones familiares y hasta la posibilidad de hacer una breve escapada turística durante el finde XL, aprovechando el buen clima que suele ofrecer el principio del otoño para seguir vacacionando.

El mes tendrá además varios días no laborables, donde empleadores podrán decidir si otorgan o no a los empleadores el día libre.

Como se puede ver en el calendario del año, abril arranca con un feriado inamovible, el sábado 2, que es cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En ese caso, el feriado aplicará para que puedan cobrar jornada doble los trabajadores que suelen prestar tareas los días sábado.

El siguiente feriado inamovible es el del Viernes Santo, una jornada asociada a la celebración de la Pascua Cristiana, que este año abarca del jueves 14 al domingo 17 de abril. Ese será el fin de semana largo de abril en 2022, que constará de cuatro días.

Más allá de esas dos fechas, el resto de las celebraciones de abril son días no laborables, en los cuales el empleador tendrá la potestad de decidir si se otorga o no el día a los empleados.

Estos son todos los feriados (movibles e inamovibles) y días no laborables según el calendario oficial 2022 del Ministerio del Interior:

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (sábado 2 de abril)

(sábado 2 de abril) Jueves Santo , festividad cristiana (jueves 14 de abril)

, festividad cristiana (jueves 14 de abril) Viernes Santo , festividad cristiana (viernes 15 de abril, feriado nacional)

, festividad cristiana (viernes 15 de abril, feriado nacional) Sábado Santo , festividad cristiana (sábado 16 de abril)

, festividad cristiana (sábado 16 de abril) Domingo de Resurrección , festividad cristiana (domingo 17 de abril)

, festividad cristiana (domingo 17 de abril) Primeros días de las Pascuas judías , festividad judía (sábado 16 y domingo 17 de abril)

, festividad judía (sábado 16 y domingo 17 de abril) Últimos días de las Pascuas judías , festividad judía (viernes 22 y sábado 23 de abril)

, festividad judía (viernes 22 y sábado 23 de abril) Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (domingo 24 de abril)

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

Los feriados y los días no laborables en la Argentina tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados nacionales (trasladables o no trasladables), los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.