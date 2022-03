Multinacional en Argentina le pagará a talentos para que se capaciten durante 3 meses: cómo inscribirse

¿Te gustaría que tu empresa te pague por dedicarte 100% a capacitarte en las últimas tecnologías de desarrollo e IT? Eso es lo que básicamente le propone Telecom a talentos del área con experiencia, para hacer un ingreso de lujo a la empresa durante los primeros 3 meses.

Desde el año pasado Telecom cambió su estrategia empleadora en la Argentina, a la par de sus nuevos negocios que trascienden las telecomunicaciones tradicionales e incluyen proyectos de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y Smart Home, entre otros.

Ahora, ya consolidado en sectores más innovadores, la multinacional redobla la apuesta para atraer específicamente a talentos IT y de Sistemas con experiencia mediante una propuesta diferencial: durante tres meses se dedicarán 100% solo a capacitarse en las últimas tecnologías que necesita la compañía

Telecom busca sumar talentos IT con experiencia en lenguajes informáticos

Según dijeron a iProfesional, este año buscaban sumar 300 personas a sus equipos digitales tan solo en el primer trimestre, en las áreas de desarrollo IT, producto, Ciberseguridad y Data.

No obstante, esta búsqueda de candidatos para Level Up es por fuera de esos 300, y se sumarán mediante este programa, llamado Level Up, otras 50 personas más en esta primera etapa de la iniciativa.

Con esta premisa Telecom espera captar talentos con experiencia en áreas de tecnología."Se están tomando desarrolladores senior que no cuentan con los conocimientos del stack tecnológico que usamos en Telecom, por lo cual los vamos a capacitar, pero partiendo de sus conocimientos actuales", explicaron desde Telecom a iProfesional.

Desarrolladores, Technical Bs Analyst, QA, Devops, Tech leads, UX/UI, Roles Agile, Cyberseguridad, Producto y Data son algunos de los perfiles que la empresa tiene previsto incorporar a nivel nacional.

Capacitación en tecnología

El programa Level Up de Telecom propone lo siguiente: "Capacitación en las tecnologías más actuales del mercado, con dedicación exclusiva para que los aspirantes puedan realizar un upskilling de sus habilidades, y luego integrarse a alguna de las tribus, y poner en acción todo su potencial."

Telecom Level Up ofrecerá capacitación en JAVASCRIPT + NODE JS y REACT JS.

Está destinado a desarrolladores con conocimiento y experiencia en las siguientes tecnologías:

PHP;

JAVA;

MICROSOFT.NET;

VUE JS

ANGULAR JS

Es decir, los seleccionados podrán dedicarse de manera exclusiva a mejorar su aprendizaje durante los primeros tres meses en Telecom. Se formarán en las herramientas que desea desarrollar la compañía, como JAVASCRIPT + NODE JS y REACT JS.

Como inscribirse a las vacantes laborales de Telecom

El proceso de selección de los candidatos para Level Up de Telecom será particular, pero comienza, como todos los procesos de reclutamiento de Recursos Humanos, con la postulación a través de la web de carreras de la empresa.

Los interesados en postularse a Level Up pueden hacerlo desde el área de carreras de la web institucional de Telecom

Luego, los candidatos que cumplan con este perfil y sean contactados por la compañía, participan de un proceso de selección que incluye entrevistas y una prueba técnica. "El período de postulación es por tres semanas desde la fecha de inicio de publicación en nuestra web", dijeron las fuentes.

Una vez superado este proceso, el postulante ingresa a la compañía. A partir de ahí va a vivir una experiencia única sumándose a un bootcamp con:

Orientación Back-end | Front-end.

Mentorías personalizadas y contenidos exclusivos.

Acompañamiento permanente por parte de especialistas en tecnología.

La oportunidad de poner en práctica sus skills para implementar desarrollos y soluciones que potencien la experiencia de 29 millones de clientes de la Telecom, Personal y Flow.

Requisitos para entrar a trabajar a Telecom

Más allá de contar con la experiencia necesaria en las tecnologías indicadas, todas las personas que se suman a Telecom suelen tener un perfil que encaja con aquello que persigue la compañía.

Cuál es el perfil de talento tecnológico que quiere Telecom

Según describieron fuentes de la empresa, "Telecom está incorporando perfiles digitales que se identifiquen con su propósito y cultura: ser curiosos, flexibles y ágiles; que quieran ser protagonistas de un proyecto laboral desafiante. Talentos que generen y promuevan ambientes de trabajo colaborativo y que puedan aplicar sus competencias en distintos escenarios, siempre con una visión growth mindset."

Los seleccionados tendrán la chance de participar de proyectos core de transformación en advance analytics, customer experience, IoT, Flow, entretenimiento y contenidos, fintech, contact center cognitivo y cloudificación, entre otros.

Beneficios para empleados de Telecom

Además de tener la chance de dedicarse en exclusiva a mejorar sus capacidades en los mencionados lenguajes informáticos por tres meses, los seleccionados para incorporarse a Telecom a través del programa Level Up accederán a todos los beneficios de la compañía.

Cuales son los beneficios que ofrece Telecom a sus empleados en la Argentina

Esto contempla, por supuesto, la asignación del equipamiento digital necesario y la conectividad fija y móvil para el trabajo remoto, así como flexibilidad horaria y una modalidad de trabajo centrada en la mejor experiencia empleado.

"Con foco en el equilibrio entre la vida profesional, familiar y personal, la empresa está implementando un mix de opciones en función de las necesidades de los diferentes proyectos y tipos de tarea: homeworking full, presencialidad y la combinación de ambas modalidades", indicó la multinacional.

Te puede interesar Empresa argentina dará 100 mil becas para aprender a programar gratis: cómo inscribirse

La propuesta de valor también incluye una variedad de opciones de aprendizaje, y beneficios en turismo, gastronomía, fitness, entre otros. Se agregan programas de voluntariado y acciones de medio ambiente, sustentabilidad y diversidad; programas innovadores de mentoring y de transición de carrera; programas de liderazgo y academias como la Tech Station, un ecosistema de experiencias de aprendizaje y desarrollo para los colaboradores.