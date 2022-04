Empleo joven: la Ciudad capacita, brinda experiencia laboral y asignación estímulo

Unos 12.666 jóvenes se inscribieron en el nuevo programa de la Ciudad de Buenos Aires para capacitarse en habilidades digitales, que ofrece formación en marketing digital y comercio electrónico, además de una asignación estímulo al completar el proceso.

El desempleo joven es uno de los principales problemas que está tratando de atacar el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción con este tipo de iniciativas, y por eso la misma incluye también una experiencia laboral para los participantes.

"Queremos que los jóvenes elijan su camino, que se dediquen a algo que les guste, que los apasione y que los motive a crecer", afirmó al respecto José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción del GCBA.

Según pudo confirmar iProfesional con las autoridades de la Ciudad, en 2021 participaron de los programas de capacitación ofrecidos por la mencionada Secretaría de Políticas de Juventud, un total de 31.000 personas.

Empleo joven y la falta de experiencia

La falta de experiencia es una de las dificultades que los jóvenes de la Ciudad más frecuentemente encuentran para insertarse en el mercado.

Un completo estudio de Adecco en 2018 relevó que 6 de cada 10 jóvenes en Latinoamérica aseguran que la inserción laboral es la principal barrera para sortear, ya que la razón por la cual decían no conseguir empleo era "porque me piden mucha experiencia". Otro 16,17% alegó que "no hay mucha demanda de mi perfil en el mercado".

En ese marco, el objetivo del nuevo programa del GCBA, llamado Digitalizate+, es mejorar sus condiciones de empleabilidad y conectarlos con pequeñas y medianas empresas (Pymes), comercios barriales y emprendimientos, para que éstos también progresen en sus procesos de transformación digital.

"Los jóvenes necesitan más y mejores conocimientos en habilidades blandas y digitales para ingresar a un mercado de trabajo cada vez más demandante y complejo", sostuvo Tomás Mestre, director general de Políticas de Juventud, a cargo de esta formación.

Primera edición de Digitalizate+

La inscripción para el programa finalizó el 1 de abril y la formación comenzó el día 11 del mismo mes. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años de la Ciudad.

El programa Digitalizate+ se desarrolla de manera virtual y gratuita

En esta primera edición, Digitalizate+ tendrá una duración total de 5 semanas y consta de 10 encuentros virtuales y gratuitos de 2 horas cada uno, que se realizan junto a Mercado Libre y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad en Buenos Aires (UBA).

Los participantes tendrán la posibilidad de elegir la especialización en marketing digital o en comercio electrónico.

Finalmente, el programa ofrece una experiencia laboral para poner en práctica los conocimientos adquiridos en los cursos.

Y al completar el ciclo, quienes cuenten con el 70% de asistencia obtendrán un certificado emitido por el Gobierno de la Ciudad y una asignación estímulo. Consultados por este medio, desde la Ciudad no ofrecieron más detalles sobre el monto de dicha asignación.

Capacitaciones para la empleabilidad

En 2021 participaron más de 31 mil jóvenes de los programas que brinda el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, a través de la Dirección General de Políticas de Juventud. "Se llevan a cabo diferentes iniciativas gratuitas para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral y profesional, y al mismo tiempo brindarles la oportunidad de potenciar sus habilidades", dijeron desde GCBA a este medio.

Marketing digital y comercio electrónico son las áreas de formación de Digitalizate+

Algunos de los programas de 2021 fueron los siguientes:

Digitalizate

Cursos de marketing digital y comercio electrónico que también conectó a los jóvenes con pymes y comercios barriales de la Ciudad para alcanzar su transformación digital.

Academia Videojuegos

Se invitó a los jóvenes a introducirse en la industria del "gaming", englobando a todos las verticales de los videojuegos, desde la industria del entretenimiento y el desarrollo hasta torneos y buenos hábitos.

La primera parte del programa fue una GameJam, un encuentro de desarrolladores que tiene como propósito la creación de un videojuego en un lapso de sólo cinco días. Los equipos ganadores exponen sus desarrollos en la Gamergy, un evento donde se encuentran los principales desarrolladores y jugadores de todo el país.

Desarrollo de videojuegos fue una de las áreas en las que capacitó la Ciudad en 2021

Embajadores Verdes en Acción

Un programa de formación virtual y gratuito para jóvenes que busquen capacitarse en temáticas ambientales. Durante el curso se trataron las principales problemáticas ambientales actuales y brindaron herramientas para accionar y minimizar los impactos negativos. Las temáticas abordadas fueron energía, movilidad sostenible, residuos, huerta urbana y consumo responsable.

Expo Joven

Es un encuentro destinado a jóvenes que estén buscando trabajo, deseen cambiar el que tienen o conocer otras posibilidades que ofrece el mercado laboral. Durante la jornada, se brindan estrategias para acompañar a los jóvenes como emprendedores y protagonistas de su propio proyecto y se capitalizan sus conocimientos y capacidades para que construyan su propio perfil laboral.

BA Multiplica

Consistió en un curso virtual y sin costo presentado por jóvenes promotores que capacitan a sus pares para promover la inclusión y participación en el ámbito laboral, educativo, social y comunitario, mediante la formación en herramientas digitales, habilidades blandas y de acción ciudadana.

Becas de formación

Una herramienta para satisfacer las demandas del mercado actual en sectores estratégicos, gracias a la articulación entre el sector público y privado. La inversión para cada una de estas iniciativas la realizan en un 100% empresas líderes e instituciones educativas.

El programa incluye miles de becas a jóvenes de todo el país en diferentes categorías como Idiomas, Programación, Desarrollo Web, Salud, Gastronomía, Diseño, Moda, Videojuegos, Tecnología, Comunicación, Administración, Servicios y Recursos Humanos, entre otras.