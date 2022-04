El trabajo ideal ya no es el que mejor paga: qué buscan hoy los candidatos más allá del sueldo

Primero fue una encuesta la que alertó sobre cómo el sueldo iba perdiendo preponderancia a la hora de que los candidatos elijan en qué empresa desarrollarse. Pero ahora ya son muchos los estudios que lo admiten: ¿está cambiando la manera de concebir el rol del trabajo en la vida de las personas?

Es que según los expertos el empleo ideal ya no es el que mejor paga. Así lo establece un reciente informe realizado por el IAE Business School y la consultora de Recursos Humanos GhidiniRodil. Allí, casi el 30% aseguró que la primera razón para elegir un trabajo es la oportunidad de crecimiento y proyección.

Luego, el 25,8% indicó que observa la cultura, propósito y clima laboral, y recién en tercer lugar aparecen los salarios y los beneficios, siendo elegidos por un 24 por ciento.

Y acá está el detalle saliendo según quienes hicieron la encuesta: para el 75% de las personas, el trabajo ideal no está definido en primera instancia por la compensación económica o los beneficios.

Oficinas con buen clima y que den opción para desarrollarse, lo más atractivo para los candidatos

El sueldo no, tampoco el jefe

Para Matías Ghidini, gerente general de GhidiniRodil, "llama la atención la muy baja influencia del potencial nuevo jefe, con un 8% al momento de la elección de un nuevo empleo, siendo que es sabido que un líder inadecuado es uno de los principales motivos para irse de una empresa, ya que las personas renuncian a sus jefes, no a la empresa".

Por otro lado, "es claro que, al momento de elegir el mejor trabajo, el dinero no es lo primero. Sin embargo, los resultados muestran que el salario es un motivo que permanece muy presente y relevante dentro del mix motivacional. Es decir, no se prefiere por lo económico pero su no satisfacción, puede derribar una opción ideal", asegura Ghidini.

Por su parte, Fernando Bocchicchio, Head de Recursos Humanos LATAM de Aggreko, resaltó que el trabajo ideal es una combinación de todos los factores expuestos.

Y agregó: "No me sorprende ver que la mayoría haya elegido oportunidades de crecimiento y proyección, porque está en la vida misma y en nuestra naturaleza tener una dirección definida y deseable, que finalmente motiva nuestra acciones. Sí me llama la atención ver que el tema del liderazgo y jefe este puntuando tan bajo, porque a mí la experiencia tangible me sugiere todo lo contrario, ya que mucha gente deja trabajos ideales por malos líderes".

Capacitación y desarrollo, prioridad

Un estudio realizado por PageGroup Argentina y Uruguay confirma que el 44,7% de las personas buscan que su empleador les ofrezca herramientas de capacitación y desarrollo profesional.

Las capacitaciones son percibidas como un valor agregado por los candidatos

"Ofrecer programas de formación muestra que estás dispuesto a invertir en el futuro de un empleado y ayudarlo a progresar en tu organización. Podés recurrir a los centros de formación externos (mediante acuerdos de descuentos corporativos) o bien, dentro de la compañía, por ejemplo, con un programa de mentores. Si realizás evaluaciones internas y ofrecés acciones formativas, también podés ofrecerlos como parte de tu programa de beneficios", aconsejan desde la consultora.

Millennials y centennials: el sueldo tampoco está en el podio

Entre los millennials y centennials el sueldo tampoco está en la primera posición del podio de las razones para elegir un trabajo, pero es una de las mencionadas entre las más importantes.

Un reciente estudio realizado por IDEA Joven resalta que la remuneración acorde a sus expectativas, flexibilidad horaria y participación en proyectos relevantes son algunos de los motivos por los que los jóvenes eligen permanecer en las organizaciones.

Además, el 47% de los jóvenes prefiere una modalidad híbrida de trabajo según preferencia individual o del equipo, seguido por un 45% que elige la virtualidad de forma exclusiva.

"Un valor fundamental es el compromiso con nuestro desarrollo profesional y con el entorno. La participación activa en espacios colectivos brinda una plataforma para contribuir a construir algo que excede lo que lograríamos solos. Estamos atentos al contexto y estamos listos para hacer oir nuestra voz, construir propuestas y alternativas en causas que nos interpelan. Nos motiva probar nuevas experiencias que nos enriquezcan y amplíen nuestros horizontes, para lo cual valoramos la flexibilidad como una prioridad", concluye Cristina Autorino, presidente de IDEA Joven y Relaciones con Entidades de Telecom Argentina.