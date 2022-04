Las mujeres del área de innovación participan en reuniones pero reclaman mayor visibilidad: los números

Según el último reporte de Bridge the Gap, las profesionales del área no son desplazadas del trabajo o de las decisiones, pero si de espacios visibles

Decir que las mujeres en empresas vinculadas a innovación no son participadas en decisiones y reuniones de equipos no sería correcto. Las profesionales están en este campo, pero en muchos casos no son visibilizadas de la misma manera que sus pares varones.

Esto investigó la última encuesta de la consultora especializada en soluciones de género y diversidad, Bridge the Gap, a la cual accedió como adelanto iProfesional. En este caso, contó con el acompañamiento de Mujeres en innovación (MEI), la Red de Innovación Local (RIL), la Agencia I (AI) y el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (IALAB).

La consultora que conduce Cintia González Oviedo relevó la opinión de 203 mujeres del sector (toda área en donde se desarrollen procesos de transformación, se introduzcan novedades y/o se adopten modificaciones a políticas, procesos, productos ya existentes), de las cuales 61% se desempeña en puestos de dirección, gerencia y mandos medios.

El 40% expresó que en innovación existen más sesgos de género que en otras industrias. Más aún, de acuerdo a la consultora, la percepción de sesgos por género varía de acuerdo a la edad, y es mayor en las personas menores de 30 años. De ese grupo, el 75% de las encuestadas dijo que existían diferencias de género, en tanto que solo el 25% de las de 55 años en adelante percibe lo mismo.

¿Hay mujeres en innovación?

Respecto de esta pregunta, el famoso dicho "que las hay, las hay", aplica perfectamente. Y no solo eso. El 87% de las encuestadas por Bridge The Gap dice participar de las decisiones respecto de los proyectos en los que trabaja. Otro 83% es parte de la definición de lineamientos estratégicos de su trabajo.

En el día a día, el 76% de las mujeres encuestadas es parte de las presentaciones del proyecto en diversos espacios, y un 71% participa en reuniones con clientes.

El 87% de las mujeres en innovación participa de la toma de decisiones sobre los proyectos

¿Dónde comienza de acuerdo a Bridge the Gap esta "invisibilización" de las mujeres del sector? Sólo el 36% es speaker en paneles y eventos relacionados al campo de la innovación.

"En las áreas de fuerte demanda del mercado, tradicionalmente, se perciben los más altos sueldos, lo cual es esperable. También, es común que en esas áreas las mujeres se vean desplazadas, como ocurrió con tecnología, que fue desde sus inicios un área donde trabajaban más mujeres que hombres, hasta que se transformó en un área clave de alta demanda. Lo mismo ocurre hoy con las áreas identificadas como 'de innovación'", reflexionó Cintia González Oviedo.

"Los estereotipos de género nos desplazan, no del trabajo en concreto, sino de la visibilidad y de llevar la voz pública de ciertos temas", expresó la Directora Ejecutiva de Bridge The Gap.

La voz de las mujeres en innovación

Tras los serios cuestionamientos que recibieron los eventos de sectores vinculados a tecnología, creatividad y otros de altos ingresos por emplear generalmente paneles de expertos 100% masculinos, Bridge de Gap se lanzó a conocer la opinión de las mujeres del área.

Al consultarles el motivo por el cual ellas no participan en esas instancias como oradoras, el 17% manifestó tener la posibilidad de hacerlo pero declaró que nunca accionó al respecto. Otro 18% directamente dice nunca haber tenido esa chance.

La participación de oradoras mujeres en eventos de innovación es menor

De las consultadas, el 71% considera que las estructuras empresariales no incentivan a las mujeres a ser visibilizadas (en este tipo de encuentros del sector), mientras que el 61% opina que los espacios de innovación y tecnología están ocupados por varones. Otro 33% piensa que faltan redes que faciliten el acceso a las mujeres

"La feminización de las tareas laborales tiene que ver, entre otras cosas, con que mayormente estamos en las tareas de ejecución, de seguimiento (en las de hacer), pero no en aquellas que te muestran, que visibilizan, las llamadas 'de show off'. Es decir, donde podés mostrar tu performance a una audiencia, lo cual es clave para los ascensos y la política corporativa. Esto se replica en la encuesta en las áreas de innovación", agregó al respecto Cintia González Oviedo.

"Si bien en los últimos años ha crecido la participación de las mujeres en la industria de innovación, al consultar sobre la ocupación de puestos estratégicos dentro de la organización, el 85% afirma que las posibilidades y oportunidades de acceder a estos puestos no son las mismas para ellas que para los varones. Esto se ve reflejado en que el 50% de las mujeres siente que su trabajo está invisibilizado", concluye el reporte al que accedió este medio.

No obstante, la directora de Bridge The Gap consideró un paso en la dirección correcta que hoy 8 de cada 10 mujeres expresan que son parte de las decisiones que se toman en torno a un proyecto.

"Si bien es positivo el crecimiento en el porcentaje de mujeres que ocupan espacios en los lugares de toma de decisiones, aún queda camino por recorrer en cuanto a tener mayores lugares de visibilidad y exposición. Por ejemplo, comenzar a tener mayor participación dentro de paneles de oradoras expertas o espacios donde cuenten con un mayor protagonismo. Hoy en día, al momento de ver las caras de la innovación, aún seguimos viendo caras masculinas", sentenció.