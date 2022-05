Este sector estrella paga importantes sueldos y registra pleno empleo: los perfiles más buscados

El sector IT tiene tantas ofertas laborales que los profesionales junios son contratados para posiciones de mayores responsabilidades. Cómo atraerlos

Quien quiera asegurar su futuro laboral, debe tener presente cuál es el mercado que goza de pleno empleo ya desde antes de la pandemia. Además, es el sector que mejores sueldos está pagando y el que mayores posibilidades ofrece para poder irse a vivir afuera o exportar servicios. Sí, se trata de la industria IT.

"Es uno de los pocos que no solo no ha sido afectado laboralmente por la pandemia, sino que ha crecido exponencialmente. La falencia histórica para conseguir perfiles IT se ha acrecentado aún más en la pandemia, lo que ha repercutido en el gran aumento de la demanda y en las bandas salariales por perfil", advierte Gisela Corbatta, gerente de Selección de Bayton.

Esta experta resalta que "la falta de perfiles en la Argentina y las particularidades de esta industria ocasionaron que las empresas recurran a nuevas modalidades de contratación y beneficios con el fin de lograr captar los mejores talentos: sueldo en dólares, signing bonus –utilizado como bono excepcional para hacer más atractiva la propuesta–, aumentos salariales trimestrales, bonos semestrales/anuales y más".

"En 2021 los niveles de contratación aumentaron hasta un 40% con respecto a 2019 y durante los próximos dos años se espera un crecimiento en contrataciones del 100%, especialmente impulsados por la tendencia data driven, que tendrá una evolución positiva en los próximos cinco años", indica Miguel Carugati, Managing Director de PageGroup Argentina & Uruguay.

Y agrega: "Otro de los motores del sector seguirá siendo la creciente demanda de empresas extranjeras que eligen Latinoamérica como pool de talento, como consecuencia del excelente nivel de inglés entre los candidatos. Respecto a las áreas IT con mayor potencial destacan: Ciberseguridad, Inteligencia artificial, Producto y Cloud".

Atrás quedan las oficinas para los talentos IT.

Atraer con altos sueldos... y beneficios

Según datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), el talento IT está entre el 8% de los argentinos que cobran mejores sueldos. Y esto se confirma con saber que uno puesto junior suele rondar los 130 mil pesos.

Pero esto no basta para atraer a los mejores talentos. Hoy estos profesionales piden contar con beneficios, y hasta poder personalizarlos. De lo contrario, rápidamente son atraídos por otras compañías, que si encima son del exterior, les ofrecen ingresos en dólares.

Entonces, ¿qué beneficios están dando las organizaciones locales? "Uno de los que es ya considerado en esta industria como derecho adquirido es el trabajo 100% remoto. El 95% de los perfiles IT no aceptan hoy otra modalidad desde el inicio de la pandemia. Como consecuencia de esto, la mayoría de las empresas de envergadura han desistido de conservar oficinas físicas, para dejar espacios de oficinas solo para áreas de soporte (RRHH, infraestructura, administración, entre otras)", detalla Corbatta.

"Además, debido a la alta demanda en el mercado y como plan de retención/fidelización de empleados, las empresas se amoldan a ingresar perfiles en distintas ciudades del país y ofrecen a sus empleados la posibilidad de relocalizarse de manera temporal o permanente en destinos de su preferencia", suma la especialista de Bayton.

Poder trabajar 100% de modo remoto es un beneficio adquirido por estos profesionales.

Perfiles que cotizan

¿Qué se necesita para estar dentro del grupo de estos talentos tan solicitados? Por empezar, para poder presentarse a proyectos y mercados regionales o globales es indispensable contar con un nivel de inglés fluido. "Es un plus altamente valorado en sueldo y en volumen de propuestas que reciben semanalmente los perfiles IT", resalta Corbatta.

Y agrega: "la demanda de perfiles bilingües ha aumentado a tal punto que las empresas están dispuestas a rescindir seniority por nivel avanzado de inglés, condición que en algunos proyectos y clientes es considerada imprescindible para el ingreso y condicionante para crecer en la estructura interna".

En este punto, los puestos más demandados son estos, con sueldos por demás atractivos:

• Devops, los más juniors tienen sueldos desde $300.000.

• Cloud, los ingenieros arrancan con sueldos de $250.000, mientras que los arquitectos parten de los $450.000.

• Scrum Master, sus ingresos en el Mercado local van desde los $300.000 hasta los $500.000.

• Desarrollador (Java, PHP, Python, .NET, React, Angular), pueden iniciar con ingresos que rondan los $180.000.

• QA manual, tienen salarios de $150.000, y los QA automation de $200.000.

Si consideramos los salarios y la solicitud constante de estos perfiles, nadie puede negar que este mercado ofrece la mejor oportunidad de carrera.