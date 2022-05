Mastellone, Arcor y GlobaLogic buscan pasantes en la Argentina: cómo postularse

Se termina el primer semestre del año y como es lógico, muchas empresas en la Argentina salieron a renovar sus programas de pasantías, pensando en los alumnos universitarios que están cursando los últimos años de su carrera y buscan insertarse en el mercado laboral.

Se trata de programas que suelen implementar las grandes compañías, en conjunto y mediante un acuerdo firmado con las casas de estudio. Y en este caso se trata de tres firmas de primer nivel que abrieron sus convocatorias para pasantías: Mastellone Hnos, Arcor y GlobaLogic.

En todos los casos, se espera que los jóvenes que tienen aprobada ya la mayor parte de la carrera de grado, adquieran habilidades y competencias que solo se desarrollan en contacto con el ámbito laboral real.

Asimismo, con estos programas las grandes empresas suelen detectar a los talentos de alto potencial con los que nutren su "pipeline" para puestos efectivos y reemplazos potenciales en el futuro.

Pasantías en La Serenísima

Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima, lanzó una nueva edición de su programa de pasantías destinada a estudiantes universitarios de distintas carreras que tengan entre el 50% y el 75% de la carrera aprobada.

Pasantes en La Serenísima, Mastellone Hnos.

El programa pretende, por un lado, identificar y desarrollar jóvenes con potencial acordes a la filosofía y cultura de La Serenísima, que aporten valor a través de su participación en proyectos alineados a los objetivos estratégicos de la compañía, convirtiéndose en fuente de talentos para futuras necesidades de coberturas de vacantes dentro de la empresa.

"Somos una empresa argentina comprometida con el desarrollo de nuestro país. Por ello, además de la contribución económica, consideramos que el liderazgo en innovación impulsa la economía argentina llevando adelante las principales transformaciones en la industria alimenticia nacional", afirmó Jorge Roldán, director de RRHH de Mastellone Hnos, a partir de un comunicado enviado a este medio.

"Para entender este contexto, el líder del futuro requerirá disponer de ciertas competencias: una mayor capacidad de comunicación, agilidad, y visión integral del negocio que incluya la sustentabilidad y sostenibilidad del mismos. Es por eso por lo que creamos dentro de la compañía el programa de pasantías apostando a los futuros lideres de la industria láctea del país", agregó

Por otro lado, el programa de pasantías pretende generar oportunidades para que los jóvenes estudiantes, desarrollen competencias y habilidades complementando su formación académica al vincularse con el ámbito laboral real, construyendo en ellos una mirada integral de la industria y del negocio, conociendo diferentes etapas y procesos de la cadena de valor.

Puestos más buscados por La Serenísima

Un total de 20 pasantes integrarán esta nueva edición del programa de Mastellone Hnos. con el propósito de potenciar el talento de la organización mediante la incorporación a nuestros equipos de jóvenes estudiantes que agreguen valor al negocio a través de la participación en proyectos de las diferentes áreas.

Productos de La Serenísima, una de las marcas más reconocidas de Mastellone Hnos

Los estudiantes que suelen incorporarse son de las siguientes carreras:

Ingeniería Industrial,

Ingeniería Ambiental,

Ingeniería Química,

Lic. en Higiene y seguridad ,

Psicología Lic. en Comercialización,

Lic. en RH,

Ing. En alimentos,

Ing. Electromecánicos o electrónicos,

Lic. en administración de empresas

Contadores.

"Es fundamental para participar del programa ser alumno regular de carreras universitarias con 50-75% de la Carrera aprobada y acreditar muy buen nivel académico", aclararon.

Los beneficios que recibirán los 20 pasantes seleccionados por Mastellone son los siguientes:

Asignación estimulo.

Comedor en planta

Gympass.

Obsequio de cumpleaños.

Compra de productos a precio diferencial.

Además cada pasante contará con el apoyo y el seguimiento durante todo el programa con un tutor que lo acompañará a lo largo de toda su pasantía para ayudarlo en todo el proceso y que lo inspire a asumir nuevos desafíos.

"El rol del tutor es fundamental, ya que será la persona que deberá marcar los aspectos más importantes, delinear las tareas y proyectos asignados, como así también inspirar en el pasante una mirada sistémica y alineada al negocio, para que sus aportes empiecen a gestarse desde ese lugar. Será quien fomente e inspire al pasante a que asuma nuevos desafíos", señaló Teresita Etcheverria, Gerenta de Capital Humano de Mastellone Hnos. y responsable del Programa de Mastellone Hnos.

Vale la pena mencionar que la modalidad de trabajo durante la pasantía será presencial. Los interesados pueden enviar su CV directamente a la compañía alimenticia en el siguiente link.

Pasantías en Arcor

Arcor incorporará este año pasantes en distintas provincias argentinas

Otra gran alimenticia nacional que abrió recientemente su programa de pasantías 2022 es Grupo Arcor. Según cuenta en la web oficial del mismo, Arcor busca "personas capaces de hacer grandes cosas", y hay vacantes en Tucumán, San Luis, San Juan, Corrientes, Buenos Aires y Córdoba

"Ofrecemos experiencias de desarrollo y crecimiento, que nos convierten en el lugar ideal para iniciar una carrera profesional prometedora", aseguran.

¿Qué busca Arcor? Estudiantes universitarios de entre 21 y 26 años, residentes en Argentina, cursando los últimos años de las siguientes carreras:

Ingeniería (Industrial, Química, Alimentos, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica y Sistemas),

Logística,

Contador

Público,

Administración de Empresas,

Marketing,

Comercialización,

Recursos Humanos,

entre otras carreras Ciencias Sociales.

El programa cuenta con una duración de 12 meses con posibilidad de extensión y jornada de 4 horas. Además, los participantes contarán con el acompañamiento de un tutor para su desarrollo, acceso a Programas de Capacitación, descuentos en cursos de habilidades digitales en asociación con CoderHouse, y la asignación de un proyecto para poner en práctica sus conocimientos.

Según detalla la web oficial, se abrieron ya 28 vacantes y se seguirán renovando pasantías durante todo 2022. Los interesados pueden postularse también a través de la página oficial de Arcor en LinkedIn.

Trainees en GlobalLogic

Por su parte, GlobalLogic, empresa del Grupo Hitachi dedicada a la ingeniería de productos digitales, lanzó "Ascend" by GlobalLogic, un programa acelerador de carreras que ofrece a profesionales ‘entry-level’, estudiantes de carreras de IT y a profesionales de IT que quieren aprender nuevos conocimientos tecnológicos, la posibilidad de convertirse en "ingenieros digitales".

GlobalLogic sumará trainees con salarios y capacitaciones a la par de empleados de tiempo completo

"Ascend by GlobalLogic es un programa enfocado en acelerar el desarrollo profesional de aquellos que recién empiezan en la industria IT o quieren comenzar a trabajar con nuevas tecnologías para ampliar su 'skillset', a través de capacitaciones que los convertirán en expertos ingenieros digitales", explicó Diego Jastrebow, Head of Talent Acquisition, GlobalLogic LATAM y agrega: "Básicamente, te capacitamos y te pagamos".

Una vez finalizado el entrenamiento, los participantes no solo serán posicionados en proyectos live de GlobalLogic alrededor del mundo, también gozarán de los salarios competitivos que corresponden a su nuevo expertise, según comentó la empresa en la información enviada a la iProfesional.

"Durante los primeros meses, quienes accedan al programa harán un entrenamiento inmersivo y a tiempo completo en tecnologías ‘hot’ como desarrollo full-stack y análisis de datos, entre otras. Luego pasarán a trabajar como pasantes en equipos live de GlobalLogic", agregó Jastrebow.

La empresa de Grupo Hitachi promete que quienes participen del programa se convertirán en empleados a tiempo completo de GlobalLogic desde el primer día de capacitaciones, y a lo largo del año se lanzarán distintos programas de capacitaciones en Java, .Net, Mobile, QA y más. De esta manera, los trainees recibirán un salario a lo largo de su entrenamiento y gozarán de los mismos beneficios que los colaboradores actuales de GlobalLogic Argentina.

Quiénes pueden postularse para trainee de GlobalLogic

Para su programa "Ascend", GlobalLogic no solo apunta a profesionales que buscan su primer empleo, sino también a perfiles Senior y Semi Senior que quieran actualizarse en las últimas tecnologías y busquen hacer un upgrade técnico.

Para este programa, GlobalLogic acepta también candidatos senior y semi-senior que deseen un upgrade técnico

Entre las tecnologías y habilidades necesarias, se destacan los conocimientos en Java o JavaScript; conocimientos de Object Oriented Programming, estructuras de datos, patrones de diseño y principios de Relational Database Design; habilidades de comunicación; nociones en NoSQL / PostgreSQL o RDBMS; y experiencia con metodologías ágiles de desarrollo.

Dependiendo de la locación del participante, el programa "Ascend" by GlobalLogic podría desarrollarse en persona en uno de los centros de desarrollo de GlobalLogic o bien de manera remota.

Para participar de la selección, realizada por el equipo de más de 20 reclutadores en GlobalLogic LATAM, los interesados deben ingresar a la página web del programa y subir sus CVs o enviar un email con su CV adjunto.

Qué diferencia una pasantía de un programa de jóvenes profesionales

Diferencias fundamentales entre pasantía y programa de jóvenes profesionales

Patricio Navarro Pizzurno, Gerente General de la consultora especializada en talento joven, Cía de Talentos en Argentina, explicó a iProfesional tiempo atrás que la principal diferencia con los programas de jóvenes profesionales (JP) y estas propuestas para alumnos más jóvenes es que la pasantía se rige según la Ley Nacional de Pasantías. Esto postula que se debe firmar un convenio entre un alumno regular de una casa de altos estudios, la universidad y la empresa.

Debe haber disponibilidad de unas 20 horas semanales de trabajo y no más que eso –el JP trabaja full-time-, y el acuerdo se hace por seis meses, renovable hasta dos veces por el mismo plazo. Es decir, como máximo la pasantía dura un año y medio.

El pasante tiene que haber un tutor que lo acompañe, y un plan de pasantía sumamente delimitado, acorde al plan de estudios en la universidad. Es una experiencia de aprendizaje que además no puede obstaculizar la experiencia académica.

"Lo más importante es que la pasantía tiene un espíritu y está concebida como un espacio de aprendizaje. El pasante va a aprender a la empresa, la pasantía nunca puede ser –por más que algunas empresas así lo practiquen- personal de nómina part-time enmascarado como pasante, para bajar costos laborales", aclaró el gerente de Cía de Talentos Argentina.

"Eso es un pecado mortal en la gestión de las pasantías, destruye la marca empleadora, infringe la ley y crea mal clima laboral. Cuando una empresa vulnera estas cuestiones que son sagradas, paga un precio. Hemos visto que luego le resulta muy difícil reclutar pasantes. Se mina la oportunidad de reclutar talento joven y la compañía deja de ser un aspiracional", afirmó.

Por último, durante todo el transcurso de la pasantía la persona debe permanecer como alumno regular en la universidad. Y una vez terminada la misma se lo puede reconvertir en el marco de un programa de jóvenes profesionales si concluyó sus estudios o como empleado full time.

Los jóvenes profesionales trabajan con un régimen distinto al de los pasantes

Los programas de jóvenes profesionales no se rigen por la misma ley, y suelen incorporar personas de mayor edad, ya que involucran también a graduados o personas próximas a graduarse (no hay necesidad de permanecer toda la duración del programa como alumno regular) Suelen ingresar como empleados efectivos y con horario full-time.

En este caso, las empresas entienden estos programas como un semillero de talentos de alto potencial, que además opera como "fast-track" de la carrera de los ingresantes en la empresa porque pasan por distintas áreas de la misma con una inmersión profunda.

"Esto es más necesario en empresas que en sectores o áreas tienen gaps generacionales. Una línea de mandos medios que va envejeciendo en el rol con un salto muy importante para el relevo. En esos casos se puede tener listo en la cantera de talentos profesionales que puedan en un mediano plazo subsanar ese gap", dijo Navarro Pizzurno.

"En otros casos la necesidad del programa de jóvenes profesionales es más profunda, cuando tiene que ver con profesionalizar áreas que históricamente no lo han estado, y que ante un escenario de transformación digital, de cambios subrepticios, requieren compatibilizar el pool de idóneos con mucha experiencia con una estructura de profesionalización. Ahí es donde se dan las conjunciones más ricas", sentenció.