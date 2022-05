Joven que logró la independencia financiera a los 30 años comparte consejos

Un joven que acumuló un millón de dólares y alcanzó la independencia financiera con solo 30 años de edad comparte ahora sus consejos para hacer fortuna, y opina, "nunca fue tan fácil hacer dinero en la hisoria".

Claro, el suyo es más un caso de excepción que la regla, en una etapa en la que en muchos países los jóvenes no esperan siquiera poder comprar su propio hogar o dejar de depender de la ayuda de sus padres.

No obstante, siempre resulta interesante conocer historias como la de Grant Sabatier, que si logró acumular una fortuna con tan solo 30 años de edad.

El joven Milennial compartió con Business Insider sus consejos para ganar dinero.

Empezar de cero y llegar a la independencia financiera

En agosto de 2010, dos meses después de ser despedido de su primer trabajo, la cuenta bancaria de Grant Sabatier (en foto principal) alcanzó su mínimo de 2,26 dólares. En aquel momento tenía 24 años y vivía con sus padres.

Grant Sabatier tenía menos de tres dólares en su cuenta bancaria y a los 30 años logró la independencia financiera

"Hice una captura de pantalla de mi cuenta para recordar esta sensación y que me sirviera de motivación para el futuro", escribió Sabatier en su libro Libertad Financiera.

Cinco años después, gracias a una estrategia de 7 pasos, la fortuna personal de Sabatier superaba el millón de dólares y se consideraba financieramente independiente, escribe en su libro.

Ganar ingresos extra

Un paso clave en todo el proceso fue complementar su salario —consiguió un trabajo en una agencia de marketing digital por el que ganaba 50.000 dólares al año— con otras fuentes de ingresos.

"Si quieres alcanzar la independencia financiera lo más rápido posible, vas a tener que mejorar tu capacidad de generar ingresos extra", escribe Sabatier, quien hizo de todo, desde cuidar mascotas hasta vender entradas para recitales o revender ciclomotores antiguos. "Ningún trabajo era demasiado pequeño".

Dos de las formas más lucrativas de generar ingresos extra al margen de su trabajo principal fueron la creación de sitios web para empresas, con lo que ganaba hasta 50.000 dólares por proyecto, y la venta de nombres de dominio.

Normalmente podía comprar un dominio por 50 dólares o menos y revenderlo en un año por más de 2.500 dólares, explica.

Ganar dinero en Internet

Lo único que hizo Grant Sabatier es optimizar páginas web en Internet como ingreso extra

Para el hombre que hoy tiene 37 años, "nunca ha sido tan fácil ganar dinero en la historia", según dijo a Business Insider.

"Internet ha nivelado realmente el campo de juego, ya que la barrera de entrada es extremadamente baja a la hora de lanzar cualquier tipo de negocio", especificó.

Eso también significa que hay más competencia que nunca, añade: "Así que es muy importante, siempre que empieces algo, pensar en qué ventaja única tenés y apoyarte en ella".

Si no estás seguro de por dónde empezar o de qué tipo de actividad secundaria querés emprender, Sabatier aconseja hacer dos listas:

una de las cosas que realmente te gusta hacer

otra de las cosas que se te dan bien.

A continuación, busca lo que coincide entre tus listas y pensá en cómo podrías rentabilizar tus intereses y habilidades. Si te dedicás a algo que realmente te gusta, lo más probable es que sigas con ello. Además, te parecerá menos "trabajo", dice Sabatier.

Mejora tus habilidades para ganar más dinero

Una vez que hayas elegido un trabajo paralelo que te entusiasme, céntrate en convertirte en el mejor en esa habilidad concreta.

Cuando generes ingresos extra, no incrementes tus gastos, dice Grant Sabatier

Eso es lo que hacen los emprendedores más exitosos, dice Sabatier: "Se convierten en los mejores en esa cosa, y la gente los reconoce como uno de los mejores, por lo que son capaces de añadir más valor, cobrar precios más altos, y, naturalmente, se crea este efecto multiplicador".

Aconseja centrarse en hacer una cosa realmente bien, en lugar de un montón de cosas decentemente bien. Para él, eso significa centrarse en escribir y crear sitios web. "Soy terrible en las redes sociales. Me estresan y nunca pude ganar dinero con ellas, así que no me esfuerzo", contó.

"Pero lo que sí se me da muy bien es construir páginas web para que se posicionen bien en Google y escribir contenidos, así que dedico mi tiempo a eso", amplió.

La clave: la constancia

Una vez que hayas perfeccionado una habilidad que quieras monetizar, trabaja en tu trabajo paralelo de forma constante.

La constancia te llevará a la independencia financiera

No esperes ganar dinero de la noche a la mañana, añade: "Mucha gente, tanto si empieza un blog o un canal de YouTube como si lanza una empresa de tarjetas de felicitación o un negocio de peluquería canina, no se da cuenta de que, al principio, es un trabajo duro y no siempre es fácil."

"La gran mayoría del crecimiento del negocio va a ocurrir en el segundo, tercer y cuarto año", recomendó el experto.

Por otra parte, sugirió que cuando empieces a obtener ingresos de tu empleo secundario, no incrementes tus gastos si buscás la independencia financiera.

Lo ideal, dice Sabatier, ees reinvertirlo. Al fin y al cabo, "si estás ganando dinero de forma paralela, pero no lo inviertes, estás perdiendo el tiempo al no ganar tanto dinero como podrías", escribió.