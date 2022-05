¿Cuáles son los cursos gratuitos del Gobierno de la Ciudad 2022?: los mejores para capacitarte

Mediante cursos del Gobierno de la Ciudad, la administración de Horacio Rodríguez Larreta está tratando de dar respuesta a algunos de los problemas de empleo de los vecinos porteños pero también a la escasez de talentos de las empresas radicadas en esa jurisdicción.

Por caso, el desempleo joven es mayor aún que el promedio de la sociedad en general. Es por eso que se lanzan continuamente iniciativas y cursos del Gobierno de la Ciudad para mejorar las habilidades digitales de los jóvenes que en ella viven, ya que son las más requeridas por el mercado laboral en este momento.

Por otro lado, se potencian las asociaciones con empresas para que contraten jóvenes y mujeres -que también tienen un promedio de desempleo más alto- en lugares menos desarrollados de la Capital Federal, como la zona sur. Y se brindan becas para que jóvenes que están por terminar el secundario realicen prácticas pre-profesionales, que los ayuden cuando tengan que insertarse como trabajadores formales.

Te contamos todos los planes y los cursos del Gobierno de la Ciudad que se pusieron a disposición de los vecinos en el último tiempo.

Cursos del Gobierno de la Ciudad 2022

A través del área de Educación para Toda la Vida, se ofrecen gratis cursos del Gobierno de la Ciudad que son de formación para el empleo. Se imparten en distintas sedes a lo largo y ancho de Buenos Aires, y para tomarlos hace falta cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 16 años.

No hace falta tener conocimientos previos.

Presentar original y fotocopia de tu DNI, Pasaporte o Certificado de Residencia Precaria.

Cursos del Gobierno de la Ciudad para inserción laboral como bartender

Es decir, se trata de cursos del Gobierno de la Ciudad que no son parte de una educación formal académica, sino saberes aplicables y oficios que mejoran la emepleabilidad de los vecinos.

Son programas de corta duración y gratuitos, destinados a personas mayores de 16 años que quieran insertarse o reinsertarse laboralmente.

Estos cursos del Gobierno de la Ciudad sirven para capacitarse en las siguientes temáticas:

Tecnología

Comunicación, Diseño y Producción Audiovisual

Construcción

Hotelería y Gastronomía

Administración Gestión y Servicios Empresariales

Textil e Indumentaria

Energía

Cultura

Cursos de formación para el trabajo:

Cerrajero/a electrónico.

Cerrajero/a domiciliario.

Fabricante de pastas caseras.

Elaborador/a en chocolates y golosinas.

Elaborador/a artesanal de mermeladas, conservas y licores.

Diseñador/a de tortas artesanales.

Tapicero/a de sillas y banquetas.

Bartender Profesional.

Restaurador de muebles.

Camarero/a y mozo/a de salón.

Reciclador/a con criterios de restauración.

Reparador/a de celulares.

Ensamblador/a y reparador/a de PC.

Serigrafista textil.

Serigrafista gráfico

Confeccionista de artesanías en metales.

Fabricante de bijouterie y accesorios.

Cursos del Gobierno de la Ciudad para especializarse en diseñador de tortas artesanales, productor de mermeladas o elaborador de golosinas

Cursos del Gobierno de la Ciudad 2022: Digitalizate+

Unos 12.666 jóvenes se inscribieron los cursos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para capacitarse en habilidades digitales, que ofrecen formación en marketing digital y comercio electrónico, además de una asignación estímulo al completar el proceso.

Cursos del Gobierno de la Ciudad: ya están cursando los alumnos elegidos para la primera edición de Digitalizate+

En este caso, se trata de los cursos del Gobierno de la Ciudad llamados Digitalizate, que ya tuvo una primera edición el año pasado. En 2022, la propuesta vino recargada bajo el título de Digitalizate+.

Digitalizate+ fue uno de los cursos del Gobierno de la Ciudad para que jóvenes de entre 18 y 35 años se capaciten en habilidades digitales gratis, y para eso contó con un socio de lujo: nada menos que el "unicornio" argentino, Mercado Libre.

En esta primera edición, Digitalizate+ tendrá una duración total de 5 semanas y consta de 10 encuentros virtuales y gratuitos de 2 horas cada uno, que se realizan junto a Mercado Libre y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad en Buenos Aires (UBA). Los participantes tendrán la posibilidad de elegir la especialización en marketing digital o en comercio electrónico.

Finalmente, el programa ofrece una experiencia laboral para poner en práctica los conocimientos adquiridos en los cursos. Y al completar el ciclo, quienes cuenten con el 70% de asistencia obtendrán un certificado emitido por el Gobierno de la Ciudad y una asignación estímulo.

Cursos del Gobierno de la Ciudad: el programa Digitalizate+ se desarrolla de manera virtual y gratuita

Además de asistir a quienes quieren capacitarse y mejorar sus condiciones de empleabilidad, Digitalizate+ quiere conectarlos con pequeñas y medianas empresas (Pymes), comercios barriales y emprendimientos, para que éstos también progresen en sus procesos de transformación digital.

La primera edición de Digitalizate+ comenzó en mayo, por lo que los interesados en participar deberán esperar a que se abra una nueva inscripción para participar de los cursos del Gobierno de la Ciudad.

Cursos del Gobierno de la Ciudad en 2021

Según pudo confirmar iProfesional con las autoridades, en 2021 participaron de los cursos del Gobierno de la Ciudad, ofrecidos por la Secretaría de Políticas de Juventud, un total de 31.000 personas.

Cursos del Gobierno de la Ciudad: Marketing digital y comercio electrónico son las áreas de formación de Digitalizate+

Algunos de los cursos del Gobierno de la Ciudad en 2021 fueron los siguientes:

Embajadores Verdes en Acción

Fue un programa de formación virtual y gratuito para jóvenes que buscaban capacitarse en temáticas ambientales. Durante el curso se trataron las principales problemáticas ambientales actuales y brindaron herramientas para accionar y minimizar los impactos negativos.

Las temáticas abordadas durante los cursos del Gobierno de la Ciudad fueron energía, movilidad sostenible, residuos, huerta urbana y consumo responsable.

Expo Joven

Es un encuentro destinado a jóvenes que estén buscando trabajo, deseen cambiar el que tienen o conocer otras posibilidades que ofrece el mercado laboral.

Durante la jornada, se brindaron estrategias para acompañar a los jóvenes como emprendedores y protagonistas de su propio proyecto y se capitalizan sus conocimientos y capacidades para que construyan su propio perfil laboral.

BA Multiplica

Consistió en un curso virtual y sin costo presentado por jóvenes promotores que capacitan a sus pares para promover la inclusión y participación en el ámbito laboral, educativo, social y comunitario, mediante la formación en herramientas digitales, habilidades blandas y de acción ciudadana.

Cursos del Gobierno de la Ciudad y la falta de experiencia

La falta de experiencia es una de las dificultades que los jóvenes de la Ciudad más frecuentemente encuentran para insertarse en el mercado.

Cursos del Gobierno de la Ciudad aspiran a completar la falta de experiencia laboral para que los jóvenes consigan trabajo

Un completo estudio de Adecco en 2018 relevó que 6 de cada 10 jóvenes en Latinoamérica aseguran que la inserción laboral es la principal barrera para sortear, ya que la razón por la cual decían no conseguir empleo era "porque me piden mucha experiencia". Otro 16,17% alegó que "no hay mucha demanda de mi perfil en el mercado".

En ese marco, el objetivo de los últimos cursos del Gobierno de la Ciudad es que ellos mejoren sus habilidades digitales y que a la vez proveer a las empresas y Pymes de la Ciudad con talentos que cubran sus necesidades de personal