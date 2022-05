Talento IT: impulsadas por dos tipos de empresas, las contrataciones de nuevos empleados crecerán en un 100%

Los talentos IT siguen siendo las estrellas del universo laboral. En los próximos dos años, las contrataciones dentro de la industria IT crecerán un 100%, tal como lo cuenta un reciente estudio de PageGroup. Esta buena racha tiene una contra para las empresas, tal como afirman desde la mencionada consultora, el 31,5% de los talentos piensa cambiar de empleo en el próximo semestre.

Solo desde el comienzo de la pandemia, el empleo IT creció un 16,5%, y esto sigue sucediendo. Según el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), esta industria no solo tienen sueldos por encima del promedio, sino que además ya supera a los 130 mil empleados asalariados, solo dentro del vertical del software. Y a esto hay que sumar las otras actividades que están atravesadas por la transformación digital y que no paran de demandar talento.

Las fintech, las que más crecen y demandan nuevos empleados

Ahora bien, dentro del segmento IT, el sector que más crecimiento tuvo es el de las fintech, y esto se vio reflejado en las contrataciones.

Hoy, este vertical emplea a más de 20.000 personas y se estima cerrar el año con 30.000 entre sus 330 compañías, y cuya demanda de trabajo creció a un ritmo del 45% anual entre 2017 y 2021.

"Durante 2020 se estimó que el sector creció un 35% dada la rápida puesta en marcha de inversiones en las áreas de infraestructura, soporte y redes para dar respuesta a las demandas del teletrabajo. Como consecuencia, organizaciones ajenas al ámbito tecnológico también comenzaron a solicitar perfiles IT, incrementando aún más la demanda", resalta Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo.

En este sentido y dada la expansión de la industria, "mientras el mercado laboral en general, aún se encuentra en un contexto complejo, la demanda de perfiles IT cuenta con una amplia cantidad de búsquedas abiertas tanto en empresas nacionales como internacionales. Esto también se ve reflejado en el notable aumento de la oferta educativa para formarse en áreas de tecnología", añade Sanclemente.

Las fintech están entre las empresas que más búsquedas activas tienen

Talento IT, búsquedas constantes

Cada día se conocen nuevas búsquedas de talento IT, y todas son de a cientos de profesionales. Esto despierta la curiosidad de los jóvenes, pero también de los trabajadores de mediana edad que están a tiempo de reconvertirse.

Una de las empresas que presentó recientemente una búsqueda para 200 talentos IT es el Banco Galicia, que está emplazado en medio de una de las industrias que más tuvo que acelerar su proceso de digitalización.

"Históricamente, nos encontramos en un momento de escases de talento. En el caso de los perfiles IT, la situación es todavía más crítica por la alta demanda que existen en todas las compañías a nivel global. Esto lleva a las compañías influyentes del mercado a trabajar en las estrategias de atracción y retención de los profesionales en tecnología", explica Fernando Turri, CIO del equipo Galicia.

Las startups son atractivas para los profesionales IT por ofrecer proyectos desafiantes y flexibilidad.

IT en las startups

Uno de los modelos de compañía que más está aprovechando el crecimiento de la digitalización es el de las startups. Estas firmas, de rápido crecimiento, son las que hoy están demandando más talento IT, y lo que sucede es que los profesionales las eligen, porque se sienten cómodos en sus estructuras.

Uno de los valores agregados que encuentran en estas empresas es que ofrecen la posibilidad de un trabajo interdisciplinario y de ejercer roles más híbridos. En una corporación, uno entra a un cargo con un margen de acción limitado a un repertorio de tareas previamente estipuladas. En una startup, la estructura suele ser más horizontal y con frecuencia hay que resolver problemas para los que no hay un rol específico.

"Al tener pocos grados de separación entre los equipos, las personas de diferentes especialidades se ayudan y cooperan, generando soluciones más sólidas y, al mismo tiempo, aprendiendo sobre áreas por fuera de su campo de expertise. Esto les ofrece un panorama más completo sobre el negocio en el que están inmersos", aclara Martín Vago, CTO en flexibility.

Y concluye: "Las empresas más grandes con mucha trayectoria se mueven a una velocidad increíble, pero no siempre se percibe el impacto de tu trabajo. En flex nos movemos rápido también y cada uno de los forman parte del equipo tienen un impacto directo sobre los resultados. En una startup hay mucho para construir, destruir y volver a construir. La mejora continua de nuestros productos y procesos es moneda corriente".