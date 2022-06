¿Cómo redactar un objetivo profesional para tu CV?: los mejores ejemplos

Al completar tu perfil en un portal de búsqueda de empleo o armar desde cero un currículum vitae, el campo que nunca debés dejar incompleto es el de objetivos para el CV.

Es probable que te cueste completar el área de objetivos para el CV si no tenés experiencia laboral o recién arrancaste la carrera académica. Pero no te preocupes porque esta es una ocurrencia muy común: no todo el mundo tiene definido a dónde quiere que vaya su vida profesional.

Aún así no debés dejar en blanco el campo de objetivos para el CV, porque es probable que eso le diga mucho sobre vos entre líneas a la persona encargada de revisar las postulaciones a una búsqueda laboral.

En este artículo, te contamos por qué se pregunta por las metas en las postulaciones de trabajo y te damos ideas que te servirán para llenar el campo sobre objetivos en el CV.

Para qué sirven los objetivos en el CV

Quizás, si recién estás insertándote en el mundo laboral, te preguntes en principio por qué se pregunta por los objetivos en el CV.

Incluso si no incluís los objetivos para el CV en la página, es una pregunta que te pueden hacer en la entrevista de trabajo

No es una pregunta capciosa y está muy bien interesarse por este tema. Los objetivos para el CV no son claves en todas las búsquedas, pero en algunas pueden inclinar la balanza para que te den o no el empleo.

¿Por qué preguntan por los objetivos para el CV? En primer lugar, porque los seleccionadores quieren saber cuán alineadas están tus metas profesionales y personales con las de la compañía, porque cuando hay un buen "match" entre unas y otras, las personas se suelen quedar más en la empresa y suelen ser más felices y productivas trabajando allí.

Es decir, si la empresa espera contratar a alguien que haga carrera dentro de la compañía, ascienda en la escala jerárquica y lidere equipos durante años, probablemente no incorpore a una persona cuya meta es adquirir experiencia para fundar su propia empresa, o encontrar un trabajo que le permita vivir de viaje.

Pero por ejemplo, en otras firmas donde se basan en el intraemprendedurismo para innovar y crecer, ese mismo perfil sería más acorde y tendría más chances de conseguir el trabajo.

Por qué el seleccionador te puede preguntar por los objetivos para el CV en la entrevista

En segundo plano, pero no menos importante, el seleccionador pregunta por los objetivos en el CV porque quiere ver el nivel de desarrollo que les das a los mismos.

Es una manera de saber si tenés claro o no qué querés de tu carrera, si tenés la capacidad de pensar a largo plazo o no, de reflexionar sobre vos mismo y tu rol, etc. Son habilidades muy valoradas por las compañías en los talentos.

Primeros pasos para los objetivos del CV

Como verás, entonces, el campo donde se preguntan los objetivos para el CV no es uno que convenga subestimar ni dejar incompleto.

Y otra cosa que no se debería hacer, al menos estratégicamente, es completar los objetivos para el CV poniendo cualquier cosa, sin pensar, simplemente por "poner algo".

La mejor estrategia para conseguir el trabajo adecuado es que seas sincero con los objetivos para el CV

Claro que, además, nunca es buena idea simplemente llenar la casilla de los objetivos para el CV -o cualquier otra área de tu hoja de vida- con lo que otra persona te dice que escribas o pensando en qué querrá leer el otro en tu currículum.

Porque así como con toda la información que incluyas en este documento, lo peor que podés hacer es mentir. Si para cada búsqueda a la que aplicás cambiás los objetivos de tu CV en lugar de ser sincero con tus metas, si conseguís el puesto esa realidad saldrá a la luz rápidamente una vez que comiences a trabajar.

Entonces, el primer paso de completar el campo de objetivos para el CV es ser sincero que las propias metas personales.

Cómo completar los objetivos para el CV sin experiencia

No te asustes si no tenés experiencia laboral que te ayude a definir cuáles son esas metas hacia las que te dirigís, o si no tenés claro aún a dónde querés llegar o a qué actividad o profesión te querés dedicar.

No tengas miedo de completar los objetivos para el CV solo porque no tenés experiencia laboral

Si estás estudiando la carrera que te gusta y no tenés historia laboral, como objetivos para el CV precisamente podés contarle al seleccionador que tu interés es comenzar a ganar experiencia, que te adentre en tu profesión pero en el mundo real, y complementar los conocimientos aprendidos en la universidad.

Si no estás estudiando o no tenés claro a qué profesión te querés dedicar, lo que podés hacer es indicar en los objetivos para el CV que tu propósito es insertarte en el mundo laboral y comenzar a aprender de tus compañeros de más trayectoria qué hace un buen profesional, más allá de lo que se enseña en la escuela.

Y no tengas miedo de decir que no tenés aún definida la profesión que querés seguir, ya que es lo esperable, sobre todo a temprana edad. Incluso luego, durante la carrera, las personas cambian de profesión o de rubro.

Así que si ese es tu caso y tenés que completar los objetivos para el CV, podés afirmar que te interesa conocer cómo es el mundo del trabajo para tener una idea más clara de cuáles serán tus metas profesionales.