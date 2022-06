Esto es lo que opinaba Steve Jobs del teletrabajo hace 30 años: una de cal y otra de arena

El teletrabajo forzado por la pandemia de Covid-19 dio un vuelco en muchos sentidos a la forma en la que tanto empleados como empresas entienden la relación con los espacios de trabajo.

Apple, como la mayoría de grandes tecnológicas, puso en marcha el trabajo en remoto durante las épocas más duras de la pandemia, pero ahora mismo, tras la mejora de la situación, no mantuvo su apuesta. Conocidos fueron los tira y afloja entre directiva y trabajadores, quienes pedían una mayor flexibilidad que el gigante parece claro que no va a mantener. Apple quiere a sus empleados en la oficina a día de hoy.

Como en todas las decisiones que toma Apple, aparece la figura de su carismático cofundador, Steve Jobs. En varios correos que se filtraron entre los trabajadores se apelaba a su recuerdo para pensar qué habría hecho él de encontrarse con la situación actual.

Y lo cierto es que la respuesta, como en tantas cosas, es "depende". La documentación y la hemeroteca parece demostrar que Jobs pasó por distintas opiniones con respecto al teletrabajo a lo largo de su carrera, desde una más bondadosa hace más de 30 años, a otra más tajante en contra.

Esto es lo que opinaba Steve Jobs del teletrabajo

Esto es lo que opinaba Steve Jobs del teletrabajo

Jobs no era un amante confeso del teletrabajo, aunque defendía que se pudiera hacer Un reciente artículo del New York Times señalaba que Steve Jobs no era un gran fan del trabajo desde casa. Esto es lo que decía Jobs al respecto: "La creatividad surge de reuniones espontáneas, de discusiones al azar. Te encuentras con alguien, le preguntas qué está haciendo, le dices 'Guau', y pronto estás cocinando todo tipo de ideas".

Esto puede parecer que Jobs apostaba por una oficina abierta, pero cuando estaba en Pixar y Apple, Jobs organizó el lugar de trabajo como una serie de oficinas privadas que rodeaban una zona común, como los radios de una rueda alrededor de un centro.

La crítica de Jobs es similar a la que manifestó mucha gente durante estos últimos dos años. La queja de que las personas que trabajan desde casa pueden desconectarse de sus equipos es habitual. Sin embargo, el trabajo en casa de hoy es muy diferente al de hace una década.

Teletrabajo: qué decía Steve Jobs en 1990

Sin embargo, antes de estas ideas, Jobs ya habló de teletrabajo mucho antes, en una entrevista en 1990. El vídeo pertenece a un programa titulado La máquina que cambió el mundo.

Allí Jobs señalaba lo siguiente: "Como ejemplo, en una organización, estamos empezando a ver que a medida que las condiciones de negocio cambian más y más rápido con cada año, no podemos cambiar nuestra organización jerárquica de gestión muy rápidamente, en relación con las cambiantes condiciones de negocio. No podemos tener a alguien trabajando para un nuevo jefe cada semana. Tampoco podemos cambiar muy rápido nuestra organización geográfica. De hecho, es incluso más lenta que la de gestión. No podemos trasladar a la gente por todo el país cada semana. Pero podemos cambiar una organización electrónica así.

Teletrabajo: qué decía Steve Jobs en 1990

Y lo que está empezando a suceder es que a medida que empezamos a enlazar estos ordenadores con redes sofisticadas y grandes interfaces de usuario, estamos empezando a ser capaces de crear grupos de personas que trabajan en una tarea común de forma extremadamente eficiente sin importar donde estén geográficamente. Y no importa para quién trabajen jerárquicamente. Estas organizaciones pueden vivir el tiempo que sea necesario y luego desaparecer. Y estamos descubriendo que podemos reorganizar nuestras empresas electrónicamente con gran rapidez".

Te puede interesar Carreras cortas con excelentes sueldos y salida laboral

Así que no sabemos qué habría pensado Jobs sobre el teletrabajo hoy en día, ya que, como vemos, fue cambiado de opinión. Lo que sí sabemos es que fue decisivo en la creación de tecnologías que han redefinido por completo lo que se puede hacer ahora para teletrabajar.