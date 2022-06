En el Día Mundial de llevar el perro al trabajo, cuáles son los beneficios de esta práctica

El 22 de junio se celebra el "Día Mundial de Llevar el perro al trabajo" (take your dog to work day), una propuesta que surgió en Estados Unidos y que cobró fuerza en todo el mundo con el regreso a la presencialidad tras la pandemia de COVID-19.

Desde la pandemia, la adopción de perros creció exponencialmente, ya que muchas personas que buscaban estar acompañadas durante el confinamiento eligieron sumar una mascota a su hogar.

Pero con el regreso al trabajo presencial, se encuentran con el problema de tener que dejar solos a sus animales durante jornadas completas de trabajo, y algunos, dueños y animales, pueden llegar a sufrir casos de ansiedad al respecto.

En este contexto, y con el fin de mejorar la experiencia de los empleados y ayudar a lograr un buen clima laboral, cada vez son más las empresas que permiten que los empleados lleven a sus perros al trabajo.

Los beneficios de llevar el perro al trabajo

Los beneficios para los empleados y para la marca empleadora de la empresa al permitir que se lleven las mascotas al trabajo son varios.

Disminuye los niveles de estrés y ansiedad en el trabajo.

en el trabajo. Fomenta las buenas relaciones y la comunicación entre los compañeros de oficina.

Produce una mayor satisfacción laboral, lo que se traduce en una mayor productividad .

laboral, lo que se traduce en una . Contribuye al ahorro de gastos del empleado (en paseador, guardería, etc.)

del empleado (en paseador, guardería, etc.) Fomenta el enfoque, ya que el empleado no está pensando en qué ocurre con su mascota mientras trabaja

Mascotas en la oficina de Eventbrite en Mendoza

"Eventbrite, la empresa global de venta de entradas y eventos con presencia en Argentina, siempre ha permitido perros en sus oficinas en todo el mundo, incluida Mendoza. Para los dueños de perros, esto significa que pueden estar cerca de sus mascotas mientras trabajan desde casa, o pueden llevarlos al trabajo si sienten que funcionan mejor en un entorno de oficina", indicaron desde la compañía.

"Permitir perros en la oficina contribuye a nuestro ambiente de trabajo relajado. Los que no tienen perros también lo disfrutan y el impacto es muy positivo. A media mañana los dueños los sacan a pasear y a jugar, es un esparcimiento para ambos donde se relajan y recargan energías", comentó Vanesa Boulet, Talent Manager de la compañía.

Por su parte, Eventbrite facilita espacios donde los perros pueden hacer sus necesidades y permite instalar colchones o elementos de juego para los compañeros caninos junto a los escritorios de los colaboradores.

"Para los empleados el beneficio es significativo, porque no les preocupa que su mascota se quede las nueve horas sola en su casa o apartamento y, a la vez, sienten que tienen ‘un pedacito de su casa’ dentro de la oficina", concluyó Boulet.

Reglas básicas para llevar a los perros al trabajo

Las normas de convivencia minimas que canes y dueños deben cumplir dentro de las oficinas son las siguientes: