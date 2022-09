Calcular sueldo neto: cómo hacer el cálculo y cuál es la diferencia con el salario bruto

Para las personas que trabajan para un tercero, sea o no en relación de dependencia, es fundamental saber calcular el sueldo neto, que es el que recibirán en mano tras los descuentos por aportes al fisco, al gremio (en caso de que corresponda), etc.

Es muy común que en alguna entrevista de trabajo un seleccionador de Recursos Humanos, al informar al candidato cuánto paga el puesto para el cual se está postulando, le de el número en bruto, para tratar de confundirlo o hacer parecer que el trabajo paga mejor de lo que realmente paga. Por eso se debe saber cómo calcular el sueldo bruto y estar preparado para ello.

Asimismo, si sos empleador también es fundamental que sepas qué descuentos deberán aparecer en la liquidación de tus empleados, y la diferencia con el sueldo bruto al calcular el sueldo neto.

En el siguiente artículo te enseñamos a calcular el sueldo neto, cómo se diferencia del bruto y qué descuentos correponde que hagan a los ingresos de un trabajador registrado en la Argentina en relación de dependencia.

¿Cómo se calcula el salario neto?

Para calcular el salario neto es necesario conocer el ingreso bruto que le corresponde al trabajador.

Vale la pena recordar que todo este cálculo de salario neto a bruto se realiza para quienes cobran sus haberes "en blanco", es decir, para quienes son trabajadores registrados. Los trabajadores informales son los que no tienen acceso a beneficios de parte de su empleador y además no se le realizan las deducciones establecidas en la ley argentina.

Calcular sueldo neto: es el importe que abona el empleador luego de que se realizan los descuentos obligatorios por ley

Una vez conocido el salario bruto, que es lo que el empleador destina a abonar a la persona que tiene contratada, se le restan los siguientes ítems para calcular el salario neto.

Jubilación : en la Argentina se deduce del sueldo bruto en blanco un 11% del sueldo como aporte jubilatorio. El dinero es retenido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que es el sistema jubilatorio que rige actualmente en la Argentina.

: en la Argentina El dinero es retenido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que es el sistema jubilatorio que rige actualmente en la Argentina. Obra social: se descuenta un 3% en concepto de servicios de salud. De esta forma el trabajador o trabajadora está cubierto en caso de enfermedad o accidente. La compañía que lo contrata debe depositar este monto en la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que destina un porcentaje a la Administración Nacional del Seguro de Salud (Anses).

se descuenta un en concepto de servicios de salud. De esta forma el trabajador o trabajadora está cubierto en caso de enfermedad o accidente. La compañía que lo contrata debe depositar este monto en la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que destina un porcentaje a la Administración Nacional del Seguro de Salud (Anses). INSSJP: es el aporte a PAMI, que provee servicios de salud a los jubilados. Se deduce un 3% del ingreso bruto, que es destinado automáticamente al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI.

es el aporte a PAMI, que provee servicios de salud a los jubilados. Se deduce un del ingreso bruto, que es destinado automáticamente al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. Cuota sindical: en caso de que el trabajador esté afiliado a un gremio o sindicato , se deduce del sueldo bruto entre un 2% y un 4% para el organismo que corresponda a la actividad.

Esta es la forma de calcular el sueldo neto. Pero no hay que olvidar que tanto el salario bruto como todas estas deducciones deben estar asentadas en el recibo de sueldo que la empresa le entrega al trabajador o trabajadora.

¿Cuál es la diferencia entre el sueldo bruto y neto?

Calcular sueldo neto, que es el sueldo en mano o "de bolsillo"

No es lo mismo sueldo bruto que salario neto. En absoluto. Y por eso no es menor no saber calcular el sueldo neto, de manera de saber si se están liquidando bien los propios ingresos.

El salario bruto es el total que el empleador destina a tener contratado en relación de dependencia a un talento humano. Es decir, incluye muchos gastos que el trabajador no verá reflejados en su cuenta bancaria porque son descontados antes, como los pagos de aportes patronales, jubilación, pagos al sindicato, etc.

El sueldo bruto es la cantidad total de dinero que se cobra como trabajador sin tener en cuenta las deducciones generalizadas fijadas por ley. Por eso siempre es más alto el sueldo bruto y hay que saber calcular el sueldo neto para conocer cuánto se cobrará efectivamente a principio de mes.

Por el contrario, el sueldo neto es el dinero que se deposita en la cuenta del trabajador a fin de mes, una vez aplicadas las deducciones dispuestas por la ley.

¿Cuál es el importe bruto de un recibo de sueldo?

Si lo que querés es calcular el sueldo neto y necesitás conocer cuál es el monto bruto, podés encontrar la respuesta en un recibo de sueldo.

El recibo de sueldo es una constancia en donde deben figurar todos los aportes y descuentos que se realizaron a tus ingresos. El número que ves al final de la lista, en donde se indica el total, es el sueldo neto después de los descuentos.

Calcular sueldo neto: en el recibo de sueldo tiene que figurar también el salario bruto

Pero arriba de todo en cada recibo de sueldo, si está confeccionado correctamente, hay una casilla que indica "sueldo" y allí podés encontrar el sueldo bruto, el total de lo que el empleador destina a pagarte. Esa es la remuneración básica o fija que se pacta con el empleador, sin las deducciones pero a la vez también sin comisiones o bonos.

¿Cuál es el sueldo en mano?

Como mencionamos al principio, el sueldo en mano es el sueldo neto, no el bruto.

El sueldo neto es el dinero que se deposita en la cuenta bancaria del trabajador a fin de mes, una vez aplicadas las deducciones correspondientes.

Se le dice también salario "de bolsillo", ya que es el ingreso que el trabajador va a disfrutar inmediatamente en el mes que lo cobra, y no se trata de un aporte a su futuro (jubilación, afiliación gremial, etc.).

Calcular sueldo neto: ¿incluye el aguinaldo?

Al hacer la cuenta para calcular el ingreso neto, tenés que tener en cuenta qué pasa con el aguinaldo.

El aguinaldo se paga proporcionalmente a los meses trabajados. Y se calcula sobre el sueldo bruto y se debe dividir el mejor salario del semestre por 12 y multiplicarlo por los meses trabajados hasta la fecha durante el último semestre.