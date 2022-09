Siete de cada 10 estudiantes de secundario porteño quiere emigrar e irse de la Argentina

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires realizó este mes una encuesta a 939 estudiantes de 5.° año de escuelas públicas y privadas que están realizando el curso de educación financiera del Gobierno porteño. Y encontró que 7 de cada 10 de ellos quiere irse del país.

El cuestionario incluía preguntas acerca de la percepción de la inflación, la situación económica del país y la visión de futuro relacionada al empleo y los estudios superiores.

El 68,5% de los jóvenes encuestados declaró que evalúa buscar un trabajo fuera de la Argentina al terminar la secundaria. Además, un 56,3% respondió que se propone continuar sus estudios fuera del país, y un 35,6% expresó que pensar en su futuro le genera ansiedad. Otras emociones que surgieron de esta pregunta fueron esperanza, felicidad, temor y tristeza.

Por otro lado, el 57,8% considera que la situación del país será peor en cinco años de lo que es ahora. Sobre la inflación, el 94,4% manifestó que le preocupa porque afecta su calidad de vida, hace que el sueldo alcance menos y no se puede ahorrar.

Soledad Acuña: "Hay desesperanza"

La ministra de Educación, Soledad Acuña, se refirió también a los resultados de la encuesta en una entrevista con Infobae: "Eso es ‘no hay futuro para mí en este país’. Esa desesperanza, esa incertidumbre, está generada por este gobierno", afirmó.

Para la ministra porteña, "este es el momento de crisis política y económica más grande desde el 2001 a la fecha" y, si bien consideró que "la época kirchnerista se agotó, porque se agotó el modelo", afirmó que "hay cortinas de humo que buscan tapar el ajuste, la inflación y la inseguridad".

Para Soledad Acuña la encuesta refleja la desesperanza e incertidumbre, generada por este gobierno

"Sabíamos que la pandemia dejó un impacto enorme en lo emocional y en lo psicológico de los jóvenes. No puedo adelantar mucho más porque es la primera pregunta que vi y me llamó mucho la atención. La gran mayoría son chicos de las escuelas públicas y es alarmante que la gran mayoría no sienta que Argentina no tenga un proyecto para ellos", dijo la ministra luego, a Radio Rivadavia.

El 68,5% de los estudiantes de entre 17 y 18 años encuestados evalúa la idea de buscar trabajo fuera del país al terminar la escuela. Más allá del sector económico del que provengan, los jóvenes notoriamente quieren buscar un futuro próspero. Mientras tanto, casi el 28% de los jóvenes está indeciso sobre cuál será su futuro al finalizar la escuela secundaria.

Sin embargo, no todos los jóvenes se quieren ir del país. Una reciente investigación de la consultora especializada en marca empleadora, Combo, junto con las plataformas de publicación de avisos de empleo de Navent (como Bumeran), demostró que solo el 5% de los jóvenes argentinos sueñan con emigrar.

Te puede interesar Nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil: cuánto es de septiembre a diciembre 2022

Por el contrario, muchos quieren viajar y sumar experiencias en otros países pero a la vez volver a la Argentina para trabajar, ayudar a su familia y aportar al país.