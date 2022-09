El sueño de irse a vivir al sur y teletrabajar: las ventajas y los desafíos

Con la posibilidad de trabajar a distancia para cualquier parte del mundo, que se masificó con la pandemia, muchos argentinos aprovecharon para mudarse fuera de los centros urbanos y la mayoría está eligiendo ciudades del sur argentino para instalarse.

La Patagonia suele ser preferida por el buen nivel de vida, el contacto con la naturaleza, el ritmo menos acelerado y un menor nivel de inseguridad que en las principales ciudades capitales del país.

En ese marco, destinos como Mendoza, Bariloche, Puerto Madryn o San Martín de los Andes picaron en punta. Personas que vacacionaban en esas zonas y soñaban con mudarse allí permanentemente, vieron en el auge del teletrabajo la oportunidad perfecta para cumplir esa meta, así los acompañara su empleo o no.

Las compañías también se fueron adaptando y muchos se mudaron con familia y todo al sur del país. Pero no todo es color de rosa. La falta de infraestructura, de conectividad a Internet, de conexiones rápidas con Buenos Aires y otras capitales, además del costo de vida mucho mayor que en otros lugares, son algunos de los desafíos.

Ventajas y oportunidades en el sur del país

Desde la etapa de pandemia, al relevar en varias ocasiones las experiencias de personas que abandonaban los grandes centros urbanos más poblados para desempeñarse a distancia, iProfesional encontraba algunas coincidencias. Se reiteraban mucho algunas ciudades como Mendoza, San Rafael, Bariloche o Esquel.

Ailén Correa, líder de Mejora Continua en Flexibility, por ejemplo, vio en estos cambios la chance para comenzar a trabajar desde El Bolsón, Río Negro. "Durante años mi única opción para moverme fueron as vacaciones, 15 días, una vez al año", recordó. "Vine de vacaciones al Sur en septiembre de 2021 y me crucé con varias personas que, con motivo de la cuarentena, se habían instalado acá, aunque seguían trabajando para Buenos Aires. Ahí me terminó de caer la ficha", mencionó.

Bariloche es de las ciudades más elegidas por temas de seguridad, naturaleza y conectividad con Buenos Aires

La búsqueda permanente de estas personas era por lugares menos céntricos, con buen nivel de vida, tranquilidad –o mayor nivel de seguridad- y aire libre, pero que ofrecieran servicios, conexión a Internet y conectividad con Buenos Aires, por si fuese necesario viajar. Esto último fue lo que terminó de decantar a Alejandro Masip, Director de Proyectos Financieros de SAP para las Américas, y su familia por Bariloche, tras haber evaluado otras ciudades durante años.

"Evaluamos muchas opciones, Esquel, Dina Huapi, pero en Bariloche tenés más vuelos a Buenos Aires por si tengo que viajar, si estás cerca del centro tenés buena conexión a Internet, y ya hay dos o tres lugares de coworking por si necesitábamos un plan B si la Internet en casa no funcionaba. Pero por ahora no lo necesité, me funciona mejor que en Buenos Aires", contó en 2021 el Director de Proyectos Financieros de SAP para las Américas.

Masip también mencionó hechos de inseguridad que había vivido su familia en su barrio de la provincia de Buenos Aires. Debido a ello y a que su empleo ya implicaba teletrabajar con colaboradores y cliente de distintas partes del mundo, él y su familia investigaron varios destinos posibles y se decantaron por Bariloche.

Walter Kobak, director de la constructora Kobak Ingeniería y Tesorero y expresidente del Colegio Inmobiliario de Chubut, coincidió en que hay hechos de inseguridad en el sur del país pero no al nivel que se está viendo en otras capitales argentinas, y que muchas personas se están mudando a la Patagonia desde esas ciudades. Sobre todo, afirma, personas jóvenes con hijos que buscan un ritmo de vida distinto, o que vuelven tras estudiar y hacer carrera en otro lado.

"La educación para los más chicos es realmente la traba más grande que tenemos para que la gente venga a vivir a nuestras ciudades. Luego, la verdad es que estas ciudades le ofrecen un costo de vida mucho más bajo y un ritmo de vida más tranquilo, familiar," reflexionó en diálogo con iProfesional. Madryn, de acuerdo a este experto, es una ciudad en crecimiento y hay entonces oportunidades para quienes deciden hacer su vida allí.

El sur no es solo teletrabajo

Agustín Dranovsky, CEO de Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. (CTSA), agrega que las oportunidades en el sur no son solo para los teletrabajadores. La firma está presente en la Patagonia desde hace 130 años. Recordó que, según un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la cima del ranking de mejores sueldos de Argentina se ubica Santa Cruz, seguida de Chubut y finalmente Neuquén.

Turismo y emprendimientos para el agro buscan talento presencial en el sur del país

"Especialmente, para los Médicos Veterinarios, Ingenieros Agrónomos, Licenciados en Administración de Empresas Agropecuarias y carreras afines, las oportunidades para trabajar en el campo o incluso en industrias son significativamente amplias e interesantes", expresó.

De los rubros existentes para desarrollarse profesionalmente en el campo, se destaca la producción ovina en la industria lanera y en la industria frigorífica, a lo que el CEO agrega un "enorme potencial" para emprendimientos asociados al riego, uso de imágenes satelitales, relevamiento de datos para analizar negocios y modelos productivos.

No es el único que así lo ve. ManpowerGroup Argentina también detecta que la Patagonia registra una de las mejores expectativas de contratación de todo el país. Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina, explicó que se debe en gran parte a la recomposición del empleo en el sector turístico, que aún no recuperó el nivel que tenía antes de la pandemia, y por otro lado a la temporada récord, luego de un invierno 2021 sin nieve en los destinos de la zona.

Hubo un boom de contratación en las empresas no solo turísticas sino que necesitan personal en temporada (estaciones de servicio, supermercados, etc.) que justifican este buen pasar del empleo en la Patagonia. Y también mucho personal del sector turístico que se reconvirtió en el parate de la pandemia y ahora no volvió a la actividad, generando así una escasez de personal con experiencia en el área.

Guastini, quien además viaja frecuentemente por la región, es testigo de que muchas persoas y familias enteras se mudaron al sur, y asegura que esto tiene que ver con las dificultades para conseguir talento y la posibilidad que abrió el trabajo remoto para conseguirlo más allá de la inmediatez geográfica de la empresa.

Desafíos de irse a vivir al sur

Como con cualquier mudanza, encontrar hogar, trasladar allí los bienes, buscar colegio para los más chicos –si los hubiese- son algunas de las problemáticas que se reiteran para pasar de una capital como Buenos Aires a una ciudad del sur del país. Aun así, datos que iProfesional obtuvo del portal de propiedades Zonaprop, confirman el incremento del interés por conseguir hogar en la Patagonia.

Irse a vivir al sur: aumenta la demanda de viviendas en Mendoza Capital

Desde mayo de 2020 a mayo de 2022, la demanda de inmuebles en alquiler en Mendoza aumentó un 119,7%, y para venta el ascenso fue de 18,7 por ciento. En Neuquén –que incluye a la reconocida San Martín de los Andes- la demanda de alquileres aumentó un 333,4% mientras que la búsqueda para venta disminuyó un 17,3%.

Por último, en Río Negro –con Bariloche como la ciudad más poblada de la región- la demanda de propiedades en alquiler aumentó un 177,9% y para inmuebles en venta aumentó un 29,3%.

La demanda en las ciudades del sur, entonces, aumentó bastante más que en la media de la Argentina, que en el mismo período fue de 75,6% para los alquileres y de 33% para las ventas, siempre de acuerdo a Zonaprop.

¿Pero es fácil conseguir casa o departamento en el sur? "En lo que refiere a conseguir una vivienda, hay destinos como Chubut o Madryn donde es más sencillo porque se está construyendo mucho. Si buscan alquilar un departamento es más sencillo", advirtió Kobak, quien también es director en la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (F.I.R.A.).

Con décadas de experiencia en este mercado, remarca que en ciudades como Puerto Madryn no solo es más económico alquilar y pagar expensas, sino que no están las exigencias que se escuchan de los propietarios en Buenos Aires, como fijar en dólares los alquileres. Y afirma que es más fácil también que una persona acceda a comprar en pesos su primera propiedad (se pagan en 5 años, a 60 cuotas, tradicionalmente), siempre hablando de departamentos.

"Cuando hablamos de casas, es más difícil alquilar y sale muchísima plata. Quizás se mudan a un departamento, de lo que hay mucha disponibilidad, hasta que pueden comprar un lote y empezar a construir una casa", sentenció.

Irse a vivir al sur: aumenta la oferta de espacios de coworking en las principales ciudades de la Patagonia

Otro dato fundamental para quienes desean irse a vivir al sur del país y teletrabajar desde allí es la disponibilidad de espacios compartidos de trabajo (coworking). Desde la comunidad de nómades digitales benomad confirmaron a iProfesional que en el sur se está incrementando la demanda de este tipo de servicios, en especial en las siguientes zonas:

Neuquén : Centro / Plottier / Centenario / Añelo

: Centro / Plottier / Centenario / Añelo Chubut: Comodoro Rivadavia / Pto Madryn / Trelew

Comodoro Rivadavia / Pto Madryn / Trelew Rio Negro: Cipolletti / San Carlos de Bariloche / General Roca y Carmen de Patagones

Cipolletti / San Carlos de Bariloche / General Roca y Carmen de Patagones Santa Cruz: Río Gallegos / Calafate

Pablo Alemán, Cofundador y COO de benomad, dijo a este medio que "empiezan a sumarse nuevos espacios después que algunos existentes no sobrevivieron a la pandemia." Se refiere no solo a espacios compartidos sino a oficinas conectadas y accesibles, que además de lugar desde donde trabajar ofrezcan espacios de esparcimiento, reunión y socialización.

"Un buen ejemplo es la ciudad de Neuquén donde hemos observado un auge de la consideración de desarrollo de espacios para uso laboral. Y desde benomad hemos cerrado acuerdo con varios espacios y seguimos en diálogo y relevamiento de espacios para sumar a nuestra propuesta flexible", añadió Alemán.

Benomad está operativa en Neuquén capital, en Plottier y en Villa La Angostura, y extendiendo su cobertura. Pablo Di Filippo, CEO de benomad nació en Rawson, Chubut, "con lo cual la Patagonia tiene un sentido especial para nosotros."

"Patagonia es una región con mucho potencial y está dentro de nuestras prioridades inmediatas, principalmente en aquellas ciudades con altas tasas de crecimiento laboral e industrial. Estamos viendo que mes a mes se suman espacios en diferentes localidades", sentenció Alemán.

La conexión a Internet en el sur del país

Como decíamos, la pandemia abrió la oportunidad de trabajar desde casa hacia cualquier parte del mundo. Pero no desde cualquier parte del mundo se puede teletrabajar.

Todos los entrevistados por iProfesional sobre este tema remarcaron que hace falta mucho trabajo para mejorar las conexiones a Internet, de manera de poder mantener el mismo nivel de prestaciones y dedicación que se ofrece desde otros centros urbanos. Al alejarse de los puntos más céntricos en las ciudades del sur, hay menos opciones de proveedores, y por lo tanto, de calidad de conexión y de ancho de banda.

Cuando Masip eligió la zona de Bariloche y la casa a la que él y su familia se mudarían, la conexión a Internet y su disponibilidad era un factor de peso en la decisión.

"Cuando hablamos de buena conectividad hoy básicamente estamos hablando de fibra o un cable de alta capacidad, aunque nadie hoy invierte en nuevo cableado si no es de fibra", explicó a este medio el analista especializado en telecomunicaciones, Enrique Carrier.

"Ese es el tipo de conexión que permite efectivamente el teletrabajo, y el problema que hay en la Patagonia es que las distancias son enormes y las zonas de muy baja densidad poblacional, de manera que no se puede rentabilizar la inversión necesaria para extender a cualquier parte este tipo de conectividad", prosiguió.

A esto sumó complicaciones de tipos políticas y económicas para que proveedores interesados en dar servicio en esas zonas contaran con la infraestructura que hoy está en manos de cooperativas, que no siempre tienen el mismo interés.

Carrier conoce casos de particulares en estas zonas que han realizado la inversión –en una antena, en extender los cables, etc.- para tener algún tipo de acceso a Internet en su campo o su comercio. A veces, esos individuos terminan convirtiéndose en proveedores y empresarios de Internet para todo su entorno. O se apuesta por la Internet satelital, aunque tampoco está del todo explotada esa modalidad en la Argentina.

"En otras ocasiones, la inversión la hace algún municipio, sin afán de recuperarla, cuando entiende que esa conectividad permitirá que más personas se muden a su zona, que las empresas crezcan, que haya más actividad, etc. Pero para eso hay que tener la voluntad y la decisión política de elegir esta inversión", expresó Carrier.

El experto no prevé que esas complicaciones se resuelvan pronto, debido a las largas distancias a cubrir en la Patagonia y a que "es un problema que existe en todo el mundo". Aun así, se denota los accesos domiciliarios a Internet crecieron en la Patagonia más que en otras zonas del país, confirmando la preferencia de las personas por instalarse o recorrer esta región.

Los últimos datos disponibles de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) indican que entre junio de 2020 y junio de 2021, la región de Patagonia registró el mayor crecimiento porcentual de accesos fijos totales a internet: 603.913 hogares, una suba interanual del 14,17%. En Chubut la suba fue del 28% en ese período, la segunda provincia detrás de La Rioja.

Dranovsky, desde CTSA, confirmó que también para las empresas "la falta de infraestructura óptima para la conectividad es una problemática que aún persiste y se manifiesta con mayor frecuencia en la Patagonia", donde la compañía cuenta con cinco unidades productivas.

En esas áreas, al iniciar una búsqueda laboral, los candidatos presentan especial interés por saber si en la zona de trabajo hay conectividad pues no contar con ello termina por repercutir en el interés del postulante. Sucede que en ocasiones, los empleados se trasladan hacia la Patagonia junto a su familia, quienes a su vez requieren de Internet tanto para realizar sus tareas educativas diarias como para momentos de entretenimiento.

Por eso CTSA da cuenta de que la dificultad de acceder a Internet se presenta cada vez más como un limitante para la captación de talentos en el sur del país. "La importancia de la conectividad es tal que se ofrece Internet sin costo como contraprestación. Como respuesta a las dificultades de conectividad en la zona, la empresa realizó inversiones en sus zonas operativas a fin de poder brindarles a los colaboradores acceso a Internet no solamente para contribuir con sus tareas laborales, sino también para retener talentos" confirmó el CEO.