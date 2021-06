Empleo: estas empresas tecnológicas suman inversiones en el interior del país y reclutan talento local

Con nuevas locaciones o acompañando decisiones de mudanza, las empresas ofrecen a su gente mejor calidad de vida a menor costo, favoreciendo la permanencia

Con las fronteras de muchos países cerradas o restringidas y una economía local en recesión, algunas de las empresas que operan en la Argentina iniciaron el camino de expandirse hacia el interior del país en búsqueda de talento.

Es que si bien no pueden ofrecer la misma compensación que sus competidores del exterior, las empresas tecnológicas no bajan los brazos en la lucha por preservar a los mejores.

Además de incentivarlos con proyectos innovadores, desarrollo de carrera y otros "perks", ofrecer un "remedio" contra el desarraigo y una mejor calidad de vida a menor costo de la de Buenos Aires, puede ser un "antídoto" eficaz contra las cuantiosas ofertas en moneda extranjera que los mismos profesionales reciben mediante plataformas de trabajo independiente, y a las que las locales no se pueden ni arrimar.

Calidad de vida en el lugar de origen

Para retener a los mejores, las tecnológicas ofrecen opciones para vivir en el interior del país

A veces la ventaja de abrir una locación lejos del Área Metropolitana de Buenos Aires no pasa por reclutar a los clientes sino a los profesionales locales, o para ofrecerle a los mejores talentos la opción de mudarse a regiones muy distintas, con una calidad de vida superior a la que ofrecen las grandes ciudades.

En esto fue pionera la software factory Globant, que ya tiene presencia en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Ushuaia y Resistencia, además de Buenos Aires. Además, la empresa está invirtiendo 4.800 millones de pesos en la construcción tres nuevas oficinas en Ciudad de Buenos Aires, Tandil y Córdoba.

"Desde su inicio, uno de los principales pilares de Globant es mantener el talento en su lugar de origen. Cuando abrimos la primera oficina fuera de CABA en Tandil, fue claro el objetivo de desarrollar los talentos a lo largo de todo el mundo. Este enfoque tiene que ver directamente con ayudar a desarrollar la matriz productiva y la economía del conocimiento de esos lugares. Para esto nos comprometemos a trabajar con las instituciones locales para ser parte activa de esas comunidades y ser un factor de cambio en la sociedad", sostuvo Mauricio Salvatierra, Argentina Talent Development Center Manager de Globant.

Ahora el mismo "unicornio" argentino, que tiene sedes en todo el mundo, abrió una nueva en la ciudad de San Carlos de Bariloche, para la cual planea contratar 200 personas e invertir 856 millones de pesos en tres años. En total, Globant contratará este año 2.500 personas en 12 ciudades del país. Martín Migoya, CEO y co-fundador de Globant, afirmó: "Nuestra llegada a Bariloche, junto con la expansión en Tierra del Fuego, refuerza nuestra presencia en el sur de la Argentina. Seguiremos trabajando para que más jóvenes accedan a carreras de proyección global desde sus ciudades de origen."

Lo que busca tanto Globant como compañías de base tecnológica con estos cambios de óptica no es solamente acceder a un mayor "pool" de talentos, sino también brindarles beneficios muy difíciles de renunciar. Lo mismo opinan en Docturno, la plataforma de reservas médicas online latinoamericana, cuyo lead developer se acaba de mudar a San Rafael de Mendoza en plena pandemia. Fue el primer empleado que tuvo la firma nativa digital de Buenos Aires en 2015, por lo que fue una pieza fundamental en su historia.

Según contaron desde la empresa a iProfesional, Fabricio decidió dejar el barrio de Almagro e instalarse en Mendoza, y se lo comunicó a sus jefes. "Fue una decisión personal y a nosotros nos pareció excelente. Decidió mudarse en busca de una mejor calidad de vida y a un menor costo. No vemos ninguna contra: su forma de trabajar no cambió en nada, el rendimiento sigue siendo el mismo con el plus que él desde lo personal puede acceder a una calidad de vida anhelada que Buenos Aires no podía ofrecerle," dijo Marcos Surico, CEO y socio fundador de Docturno.

"A nuestros empleados les permitimos que vayan a trabajar a donde gusten, si bien siempre fuimos una empresa orientada a objetivos, ahora profundizamos esa línea de forma de trabajar, incorporando también tecnología para poder medir mejor los objetivos", añadió.

De "cazar en el zoo" a "pescar en el mar"

El interior mediante teletrabajo amplía el "pool" de talentos donde reclutan las empresas y mejora la diversidad

Docturno tiene presencia en 6 países de Latinoamérica, ha otorgado más de 20 millones de turnos y la utilizan 2.500 profesionales de la salud. Por eso, su fuerza de trabajo ya tenía ciertas posiciones clave distribuidas: cuatro colaboradores desde Ecuador, Perú, Colombia, y el gerente de Latinoamérica también en Perú.

Pero la empresa está en pleno proceso de expansión. De hecho, cerró semanas atrás la compra de una de sus principales competidoras, Iturnos. Las 30 personas que hoy trabajan en la compañía realizan trabajo remoto hoy por la contingencia sanitaria.

Luego de todos estos movimientos, para hacer crecer el equipo comenzaron este año a contratar talento IT del interior del país para que trabajen de manera 100% remota. "La decisión tuvo que ver exclusivamente con la pandemia. Antes que comenzara solíamos ir todos a la oficina todos los días. Ahora mantenemos la oficina por si alguien necesita ir", afirmó Surico.

"Estamos avanzando en la contratación de personas que viven en Rosario y Salta principalmente. Asimismo, tenemos dos casos dentro de la compañía que vivían en Buenos Aires y por decisiones personas decidieron mudarse a distintas provincias y trabajan de manera remota desde ahí", amplió.

Consultado por los beneficios de este cambio de paradigma, el CEO resumió: "El mar donde pescar talentos se agrandó, ahora es un océano."

Además de ampliar el "pool de talentos", en la industria reconocen los beneficios que trae la mayor cuota de diversidad. Así opinó Carla De Stefano, Lead Recruitment Specialist en intive: "Contratar personas de distintos entornos, culturas y realidades, promueve la diversidad. Y esto repercute positiva y directamente en los equipos de trabajo. Luego, por supuesto, nuestro universo de profesionales IT se amplía muchísimo, ayudando a nuestros objetivos de contratación".

Intive ofrecía ya flexibilidad a sus talentos, pero como toda empresa del sector tuvo que lidiar con clientes y también con líderes de su propia compañía que preferían el modelo presencial. "Estos requerimientos de trabajo desde un solo lugar quedaron obsoletos desde que comenzó la pandemia, y quedó demostrado que el trabajo remoto puede ser tan productivo como el trabajo desde una oficina", dijo tajante la ejecutiva. Hoy hay 142 "intivers" cerca de las oficinas de la empresa en el AMBA, y otros 35 que viven y trabajan a lo largo y ancho del país "Esperamos que ese número continúe creciendo, fomentando una visión federal", dijo De Stefano a iProfesional.

En efecto, con la comprobación a la fuerza de que la tecnología hoy permitió en pandemia no solo trabajar desde cualquier parte sino mantener y medir la productividad de los empleados, las tecnológicas se cansaron de "cazar en un zoológico" y ahora quieren profundizar los beneficios del "remote first" para achicar la brecha entre su demanda y la oferta de talentos.

Por caso, también Accenture lanzó a fines del año pasado un plan federal de empleo con 500 vacantes, con el cual empezó a cambiar su mirada sobre los procesos de contratación, a la luz de la experiencia de trabajo a distancia desarrollada en la "nueva normalidad". Serán posiciones que para siempre serán 100% remotas, por lo que puede aplicar talento que vive muy lejos de las distintas sedes de la compañía en la Argentina, y que de otra manera nunca hubieran considerado desempeñarse en ella.

El "experimento" 100% remoto a la fuerza de la pandemia demostró que no solo no es necesario ese traslado y todo lo que implica el desarraigo, sino que además no es conveniente. "Las personas quieren vivir en su provincia, cerca de su familia, con un mejor nivel de vida y un costo de vida menor al de Buenos Aires", dijo entonces a este medio Alejandra Ferraro, líder de Recursos Humanos de Accenture en Latinoamérica.