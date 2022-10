Cómo saber si estoy en blanco y consultar mis aportes en línea

En la Argentina se le llama "estar en blanco" a las personas que cuentan con un empleo que realizan de manera legal y que están inscriptas en el sistema de seguridad social. Por eso, frecuentemente quienes trabajan en relación de dependencia se preguntan "¿cómo saber si estoy en blanco?"

Los freelancers no tienen que preguntarse cómo saber si están en blanco porque la responsabilidad de inscribirse en la autoridad impositiva, de facturar por su trabajo y de realizar los aportes correspondientes a la seguridad social por ellos y sus familias recae sobre ellos mismos.

Si no se registraron como trabajadores independientes o como autónomos, en la Argentina no están trabajando "en blanco".

Todos los demás trabajadores sí deben aprender cómo saber si están en blanco ya que, si bien el registro es responsabilidad del empleador, éste puede no completarlo o retrasarse en los pagos sin que el empleado se entere.

Por suerte, en la Argentina esta averiguación sobre cómo saber si estoy en blanco y se me realizan los aportes laborales y jubilatorios es algo que se puede realizar online.

El trámite es gratuito y no es necesario contratar un contador para completar la consulta. En el siguiente artículo te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo saber si estoy en blanco en la AFIP?

Si estás bajo relación de dependencia y te preguntás "¿cómo saber si estoy en banco en AFIP?", podés sacarte tus dudas muy rapidamente consultando en el sistema el área Mis Aportes.

En la Argentina los empleadores deben estar registrados como tales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o AFIP, y pagar los aportes patronales y jubilatorios por cada empleado que contratan en relación de dependencia.

¿Cómo saber si estoy en blanco?: en la web de AFIP lo podés averiguar y sin costo

Entonces, "¿cómo saber si estoy en blanco?". La respuesta es que tenés que estar dado de alta en el sistema de AFIP y conseguir una clave fiscal con la cual ingresar a su sistema online. Si no contás con clave fiscal, podés solicitarla en la misma web de AFIP.

Una vez que ingresaste al sistema, en el apartado "Mis Aportes", que debería aparecer entre los servicios que ofrece la página de tu perfil en AFIP (y sino, podés buscarlo en el buscador de servicios y agregarlo) podrás ver el detalle de cómo se encuentra tu estado de aportes en el sistema.

Otra forma es entrar a la web de la AFIP (www.afip.gob.ar), dirigirse al área de "Micrositios", luego seleccionar los micrositios de Seguridad Social y allí hacer click en el que se titula "aportes en línea".

Si no contás con clave fiscal ni querés seguir el proceso para obtenerla, también podés resolver el problema de cómo saber si estás "en blanco".

La AFIP permite a personas que operan sin clave fiscal acceder a cierta información sobre los aportes que les realizan sus empleadores, pero es menos profunda de lo que entrega a quienes se registran con clave fiscal.

Para esto último tenés que seleccionar en la web de AFIP la opción "Ingresar sin clave fiscal a una consulta básica". Así se accede a una pantalla que solicitará el CUIL de la persona que realiza la consulta y le dará una clave para ingresar.

Sin clave fiscal sólo se podrá comprobar si el empleador depositó los importes por "mis aportes y contribuciones", y si éstos corresponden a los montos totales o parciales.

Por eso, si te preguntás "¿cómo saber si estoy en blanco?" lo mejor es que solicites la clave fiscal para obtener en el sistema de AFIP la información completa y más detallada.

¿Cómo saber si estás dado de alta en AFIP?

¿Cómo saber si estoy en blaco?: desde el Micrositio "Trabajo Registrado" de AFIP podés saber si te dieron de alta

Todas estas consultas referidas a cómo saber si estoy "en blanco" en AFIP se resuelven gratuitamente y en el momento desde el sistema online del mencionado organismo.

A través de la consulta pública de altas y bajas podés verificar si estás registrado o no por tu empleador en la AFIP.

Por ejemplo, si arrancaste un nuevo trabajo que es en relación de dependencia y no te informaron si te dieron o no de alta en AFIP como empleado. No necesitás permiso ni datos de tu empleador para averiguar si estás "en blanco" y ya dado de alta en AFIP.

En el micrositio de Trabajo Registrado de AFIP podés realizar esta consulta. Tendrás que completar tu CUIL, número de DNI, apellido y sexo (se ofrece la posibilidad de ingresar género no binario).

Luego el código de verificación que aparece en la pantalla y presionar el botón "Continuar". En la siguiente pantalla aparecerá la cantidad de empleadores que te registraron como trabajador "en blanco" y en qué momento se dio el alta.

Recordá que los empleadores tienen la obligación de entregar al nuevo trabajador, dentro de las 48 horas del inicio de la actividad, la constancia del alta firmada, que se genera en el sistema "Simplificación Registral".

¿Cómo saber si me aportan?

El servicio disponible para los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ofrece dos canales de acceso para que estos sepan si están "en blanco" y si su empleador está realizando los aportes patronales y jubilatorios correspondientes.

Por un lado, se pueden chequear en estado de los aportes mediante el sistema de home banking de la entidad con la que opera el trabajador. Es decir, el banco en donde tiene su cuenta sueldo.

¿Cómo saber si estoy en blanco? En la web de AFIP podés consultar si te hacen los aportes

O bien directamente puede chequear si está "en blanco" a través del sitio web de AFIP. Si seguís el procedimiento con clave fiscal, podés seguir paso a paso estas instrucciones para conocer tus aportes:

Ingresar a la web de Afip.gob.ar y hacer click en el botón de "Acceso con clave fiscal"

Deberás ingresar primero tu CUIL y en una pantalla siguiente la clave.

El sistema te enviará a otra pantalla que es la página inicial de tu perfil en AFIP (ya estás logueado en el sistema)

Para ver los aportes, hacé clic primero en la pestaña "Mis Servicios" que se encuentra al tope de la página.

que se encuentra al tope de la página. Una vez allí buscá "Mis Aportes en Línea" . Al hacer click en ese servicio, el sistema mostrará la pantalla principal del servicio.

. Al hacer click en ese servicio, el sistema mostrará la pantalla principal del servicio. Para ver tu situación personal en el sistema de seguridad social, hacé click en el botón que dice "Ingresar",

El sistema te llevará a una pantalla para ingresar una consulta por la situación personal en seguridad social en los últimos 12 meses. Podés realizarla apretando el botón "continuar" o cambiar el período. Otra opción en esta pantalla es descargar en un archivo excel todo el registro histórico de tu historia personal laboral de aportes a la seguridad social.

El sistema te permitirá ver así los aportes que tu empleador declaró y los que efectivamente ingresó tanto por aportes patronales, jubilatorios o a la seguridad social.

¿Cómo saber si me han dado de baja en el Trabajo?

¿Como saber si estoy en blanco? Desde la web de AFIP podrás ver si te dieron de baja del trabajo

En el mismo micrositio de Trabajo Registrado de la AFIP donde podés consultar si un empleador te dio de alta y así responder si estás "en blanco", se debe registrar si un empleador te dio de baja.

Así que si necesitás confirmarlo, ingresá al micrositio de Trabajo Registrado. Deberás iniciar una consulta y para ello completar tu CUIL, DNI, Apellido y Sexo.

En la pantalla siguiente, el sistema de AFIP te informará si te dio de baja un empleador que te tenía registrado. Si no aparece, no significa que el empleador no te haya dado de baja. Puede haberlo hecho recientemente y el sistema aún no lo registró.